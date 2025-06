Galilea Montijo y su novio Isaac Moreno comparten inesperado anuncio en redes que los llena de alegría

¡Galilea Montijo vive una etapa llena de cambios y emociones! Hace apenas unas semanas, la conductora de ‘Hoy’ compartió con sus seguidores uno de los momentos más difíciles de su vida personal: su hijo decidió mudarse con su papá a Acapulco, ¡ya no vive con ella!

Aunque confesó que ese proceso fue muy doloroso, Galilea ha demostrado una vez más su fortaleza. Y ahora, en medio de esa transición, ha sorprendido a sus fans con una noticia que la tiene profundamente emocionada: ¡un nuevo integrante llegó a su familia!

Galilea Montijo e Isaac Moreno se animan a adoptar y presentan al nuevo miembro de la familia

A través de sus redes sociales, Galilea Montijo compartió un tierno momento junto a su novio, el modelo español Isaac Moreno. En un video publicado en sus historias de Instagram, ambos aparecen muy felices al presentar a Jean, su nueva mascota.

"¡Hemos decidido adoptar un gato!”, anunció Galilea con el pequeño felino blanco de ojos azules en los brazos.

Galilea Montijo e Isaac Moreno posando a la cámara muy enamorados / Instagram: @ galileamontijo / @ ipmoreno

“Miren, acabamos de conocer a Jean, tiene 2 meses”, se escucha decir a Galilea mientras acaricia al minino. A esto, Isaac, en tono enternecido, comentó: "¿2 meses, no? Está chiquitito.”

La pareja mostró su entusiasmo durante todo el clip, incluso Isaac no dudó en destacar la ternura del nuevo miembro de la familia:

“Mira sus ojitos, mira los ojitos que tiene, ¿tienes hambre?”, expresó mientras lo mimaba.

Aunque Jean no es un bebé humano, los fans no tardaron en bromear en redes diciendo que la pareja ya se estrenó como “papás”, y no es para menos, ya que ambos han manifestado públicamente su deseo de formar una familia juntos, a pesar de que ambos tienen hijos de sus exparejas.

Galilea Montijo e Isaac Moreno desean ser padres

Fue a inicios de este año que Galilea Montijo confesó, durante una emisión de ‘Netas Divinas’ que ella e Isaac están intentando tener un hijo, aunque no ha sido fácil por razones médicas.

“No puedo. Ya investigamos y llegamos a una clínica en Barcelona, donde es ir a comprar un óvulo, porque tengo matriz”, explicó.

La conductora también habló sobre las alternativas que le ofrecieron:"Buscas algo similar a tus genes, podría pedir el de mi hermana, prima y hasta tu mamá”, detalló entre risas.

Sin embargo hasta ahora la conductora de ‘Hoy’ no ha revelado si finalmente se animará a probar con alguna de las opciones o dejara pasar la oportunidad.

Con Jean en casa y sus planes futuros sobre la mesa, Galilea e Isaac demuestran que están más unidos y felices que nunca en su relación.

