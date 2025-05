Galilea Montijo será la jueza del nuevo reality ‘Hoy soy el chef’ y Albertano arremete, VIDEO

Galilea Montijo, quien hace unos meses fue confirmada como conductora de ‘La casa de los famosos México 2025’, ahora se suma como jueza del nuevo reality ‘Hoy soy el chef’, dentro del programa ‘Hoy’. Galilea pidió ser llamada la “jueza del diente de oro”, pero esto desató la furia de Albertano. ¿Por qué? Te contamos.

Galilea volverá a ser conductora / Instagram

Galilea será la jueza de ‘Hoy soy el chef’

Durante la emisión del programa ‘Hoy’ del 14 de mayo, se confirmó que Galilea Montijo tendrá un papel importante en su próximo reality show de cosina ‘Hoy soy el chef’, pero no será conductora de este, pues de hecho, ¡será jueza!

Paul Stanley presentó a la ‘comensal de oro’ de ‘Hoy soy el chef': Galilea Montijo, quien bailó al ritmo de Bad Bunny y se mostró muy emocionada. También aprovechó para explicar por qué la escogieron a ella como la jueza del nuevo reality:

"¿Por qué me escogieron? Porque soy de muy buen diente. Soy de muy buen beber. Soy muy buena catadora. Soy muy golosa y tengo muy buen gusto”, aseguró Galilea con su copa en la mano mientras bromeaba.

Por su parte, su compañero Raúl Araiza detalló la dinámica de su papel, pues explicó que no sabrá quién cocina cada platillo, ya que estará aislada en un cubículo especial que le impedirá ver lo que sucede, con la intención de que su paladar sea el que decida cuál es el mejor platillo.

¿Albertano estalló contra Galilea por ser la nueva jueza?

Galilea Montijo también aprovechó su nuevo nombramiento para pedir que la llamen ‘jueza del diente de oro’ y mostró cuáles serían los sonidos para indicar que un platillo le gustó, no le gustó, le pareció regular, o de plano le cayó mal y le hizo daño.

No obstante, tras bambalinas, quien pareció no estar del todo conforme con el nuevo papel de Galilea en el reality, ¡fue Albertano! Él no dudó en confrontarla y alegó que solamente podía haber un ‘juez de oro’ y ese era él, pues se ganó el título en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Galilea aclaró a Albertano que no sería la jueza de oro, sino ‘el diente de oro’, pues el reality es de comida y solamente va a estar degustando los platillos que preparen los participantes, por lo que él siempre será ‘el juez de oro’.

¿Cuándo se estrena ‘Hoy soy el chef’?

El nuevo reality de cocina del programa ‘Hoy’ se estrenará el próximo lunes 26 de mayo, en el horario de programa matutino por ‘Las estrellas’. Como ya se dijo, no será conducido por Galilea, sino por una de sus compañeras conductoras.

Los participantes serán 8 parejas de famosos, uno de ellos deberá saber cocinar mientras que el otro le ayudará en lo que sea necesario. Se solicitó al público que expresen en las redes sociales de ‘Hoy’ qué famosos les gustaría ver cocinando.

Con Galilea Montijo como la jueza, se espera que el programa combine las habilidades culinarias de los participantes, el humor y quizá un poquito de drama para hacer de este programa muy divertido, ¡así que no te lo pierdas!