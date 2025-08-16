¿Beso de Mariana Botas y Drake Bell sí pasó? La hermana de la habitante de La casa de los famosos México habla

La reciente controversia entre la actriz mexicana Mariana Botas (actual habitante de La casa de los famosos México) y el cantante estadounidense Drake Bell ha encendido las redes sociales y generado reacciones encontradas tanto de sus fans como del público en general. Tras la revelación de Botas donde confesó haberse besado con Bell en una salida nocturna en la Ciudad de México, la situación escaló cuando el cantante señaló no acordarse del hecho.

¿Fue real el beso entre Drake Bell y Mariana Botas?: Esto dice su hermana, Andrea Botas

En entrevista con el programa De primera mano, la hermana de Mariana Botas rompió el silencio y corroboró que el beso entre la actriz de 35 años y Drake Bell sí sucedió, tal como lo relató la exintegrante del elenco de Una familia de 10 durante su participación en el reality.

“ Lo que sí es verdad es la historia que cuenta Mariana ”, aseguró la hermana, agregando que fue un momento espontáneo y divertido, sin mayor trascendencia emocional o compromiso formal. Según su versión, la salida se dio en un ambiente relajado y festivo, donde el beso fue parte de una noche de entretenimiento entre amigos.

Además, insistió en que para Mariana fue un recuerdo agradable, pero jamás con la intención de generar polémica o incomodar a Bell.

“Como Mariana lo dijo, fue un momento súper especial para ella, en cuanto a que se divirtió.” Andrea Botas

¿Hermana de Mariana Botas molesta por actitud de Drake bell?

Pese a la naturalidad con la que Mariana Botas habló del encuentro, Drake Bell reaccionó con molestia, al grado de exigir que se bajaran los videos de La casa de los famosos México donde se mencionaba el incidente. Incluso, según Galilea Montijo en el programa Hoy, el cantante amenazó con acciones legales si el contenido no era eliminado.

La hermana de Botas no ocultó su malestar ante esta actitud y defendió el derecho de Mariana a compartir sus vivencias.

“Es aceptable si él no quiere que se le mencione, pero bueno, Mariana está en su derecho de contar cosas que ha vivido” Andrea Botas

Este punto ha abierto un debate en redes sobre las razones de Drake Bell por ocultar el hecho, y los ideales de Mariana Botas acerca de contar un momento que para ella fue lindo y probablemente único.

Drake Bell lanza fuertes amenazas a La casa de los famosos México por declaraciones de Mariana Botas / IG: @marianabotasl / @drakebell

¿Drake Bell demandará a La casa de los famosos México por vídeo de Mariana Botas?

El día de hoy 15 de agosto de 2025, Galilea Montijo, reveló que Drake Bell no tomó nada bien las declaraciones que Mariana Botas hizo sobre él en La casa de los famosos México.

De acuerdo con la conductora, el cantante estadounidense expresó un fuerte descontento e incluso habría amenazado con demandar a la producción si no eliminaban el contenido en el que la actriz lo menciona.

“Resulta que el niño Bell, Drake Bell, habló muy enojado, amenazando que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas que había dicho (que se besaron en un antro) en ‘La casa de los famosos México’, que iba a someterse a una demanda, muy enojado, pero, ya frente a las cámaras (risa y risa)… Ay, qué, raro, siempre es muy lindo, no sé si estaba enojado. No te preocupes, mi amigo”, declaró Galilea Montijo frente a las cámaras.

Hasta el momento, Drake Bell no ha confirmado públicamente si procederá legalmente contra La casa de los famosos México debido a las declaraciones de la actriz de Una familia de 10. Asimismo, la producción del reality no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la polémica.

Por su parte, Mariana Botas no ha hecho más comentarios en reality al respecto.

