¿Mariana Botas enamorada de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México? “Está hecho a mano”

La casa de los famosos México continúa dando de qué hablar, no solo por las estrategias, alianzas y tensiones entre los participantes, sino también por los comentarios que han surgido sobre la apariencia y carisma de Aldo de Nigris, quien se ha convertido en uno de los favoritos tanto por su desempeño como líder de la semana, como por su apariencia física. En esta ocasión, Mariana Botas habló con Shiky y no pudo evitar destacar su opinión sobre el sobrino de Poncho de Nigris. ¿Admitió que está enamorada?

¿Qué dijo Mariana Botas sobre Aldo de Nigris en La casa de los famosos México?

Durante una plática en el jardín de La casa de los famosos México, Mariana Botas dejó salir un comentario espontáneo que no pasó desapercibido. Al ver pasar a Aldo de Nigris, la actriz lo describió como un hombre “muy guapo”, a lo que Shiky reaccionó con curiosidad: “¿Quién?”. Mariana, sin dudar, apuntó con la mirada hacia el deportista.

Aunque confesó que Aldo no es su tipo de hombre habitual, Botas fue clara al señalar que su belleza es innegable:

“Fíjate que a mí los güeros no me gustan. Nunca. Me gustan más de barbita, pelo negro, ojos oscuros; pero, está hecho a mano ese güey”. Mariana Botas

Shiky, por su parte, mantuvo su postura y aseguró que ese tipo de físico no es de su agrado, pero Mariana insistió con una sonrisa: “O sea, sí está guapo”.

¿Aldo de Nigris ignora a Mariana Botas en La casa de los famosos México?

En redes sociales se viralizó un video que revelaría un supuesto momento incómodo ocurrido en La casa de los famosos México. En las imágenes, Mariana Botas intenta entablar conversación con Aldo De Nigris mientras este charla con otros participantes, pero él aparentemente ignora sus tres preguntas consecutivas sobre su experiencia en la suite. Este gesto ha sido visto por varios seguidores como una muestra de desinterés.

La escena generó una ola de reacciones en plataformas como X e Instagram. Algunos usuarios lo tomaron con humor, mientras que otros criticaron la actitud del exfutbolista por no prestar atención a la actriz.

En redes podían leerse comentarios como:



“AJAJAJAJJA la pobre lo decía cada vez ya más desanimada” y

“Si Mariana fuera la que no contesta, ya estarían tirando hate diciendo que la excluyen”

¿Por qué Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México, no fue futbolista profesional?

Uno de los motivos principales por los que Aldo de Nigris, actual habitante de La casa de los famosos México, dejó el futbol fue por la reestructuración del sistema de formación en México. A los 19 años, cuando ya formaba parte del equipo de segunda división de Rayados, el club (al igual que otros como Tigres y América) decidió eliminar esa categoría.

“Eliminaron todos los equipos de segunda división... corrieron a todos”, contó Aldo en una entrevista con Radamés Comedy. Esta medida dejó sin muchas opciones a jóvenes futbolistas que buscaban desarrollarse profesionalmente. Aunque recibió ofertas de equipos como Tlaxcala, o de ligas menos competitivas como la segunda división de Estados Unidos o la primera de Costa Rica, Aldo consideró que ninguna representaba una oportunidad seria para crecer en su carrera.

Frente a la falta de proyectos sólidos y la incertidumbre sobre su futuro en el futbol, tomó la decisión de no continuar: “Tenía esas como opciones, pero nada formal”, reconoció.

