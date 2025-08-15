¿Ninel Conde y Facundo celosos por Abelito en La casa de los famosos México?: “Las cámaras lo siguen”

La tercera temporada de La casa de los famosos México continúa dando de qué hablar. Esta vez el centro de la polémica es Abelito, el joven youtuber originario de Zacatecas, quien a tan sólo tres semanas de haber ingresado a ‘La casa’, se ha convertido en el centro de atención tanto del público, como de las cámaras. ¿Ninel Conde y Facundo están celosos?

¿Ninel Conde y Facundo celosos de Abelito en La casa de los famosos México?

Abelito entró como el participante sorpresa de esta temporada en La casa de los famosos México, lo que desde el principio generó gran expectativa entre los seguidores del reality. Su carisma, autenticidad y forma desinhibida de convivir con los demás lo posicionaron rápidamente como uno de los favoritos del público. Sin embargo, esta creciente popularidad no ha pasado desapercibida dentro de ‘La casa’.

Durante una conversación con Shiky, Ninel Conde dejó ver que el comportamiento de las cámaras cuando pasa Abelito sería un indicio de que tendría popularidad entre el público.

“¿Viste cómo sigue la cámara a Abelito todo el tiempo? Para dónde esté. Se ve cabr... cuando él pasa, como que a la gente le gusta verlo. Él en sí es un personaje nada más de verlo… Se va a ir sin una nominada”. Ninel Conde

Por su parte, Facundo coincidió con ella, reconociendo el magnetismo del joven youtuber: “Tiene ángel”, afirmó. No obstante, entre bromas, ambos dejaron entrever algunos celos por la atención que recibe Abelito, incluso más que algunos de los rostros más consolidados del espectáculo.

¿Ninel Conde y Facundo planean complot en La casa de los famosos México?

La aparente buena convivencia entre los habitantes podría estar tambaleando si se profundizan las divisiones en torno a la figura de Abelito en La casa de los famosos México. Ninel y Facundo, que hasta ahora se habían mostrado neutrales e incluso cómplices en su dinámica dentro de la casa, podrían estar considerando unirse ante lo que perciben como un “desequilibrio” en el juego, según consideran usuarios.

Aunque aún no hay señales claras de un complot formal, algunos fanáticos en redes sociales ya especulan sobre una posible alianza entre ambos para frenar el crecimiento de Abelito dentro del programa.

Sin embargo, sus comentarios parecen llevar cierta crítica sobre la “preferencia mediática” que observan pueden observar en la producción de La casa de los famosos México.

¿Qué hacía Abelito antes de participar en La casa de los famosos México?

Durante una charla en el jardín de La casa de los famosos México, Abelito compartió detalles sobre su infancia, la cual estuvo profundamente influenciada por la religión. Criado en una familia católica, contó que desde muy pequeño asistía cada domingo a la misa infantil. Fue en ese contexto donde se unió al grupo de monaguillos, lo que le permitió involucrarse más activamente en las actividades de la iglesia.

“Estuve un buen rato como monaguillo, me tocaba usar el incienso, hacer sonar las campanas...”, comentó entre risas al recordar sus tareas. Con el paso del tiempo, su relación con la iglesia se hizo más fuerte, hasta el punto de considerar seriamente convertirse en sacerdote. No obstante, eventualmente comprendió que su vocación era diferente:

“En un momento pensé en ser sacerdote... pero luego me di cuenta de que lo que quería era formar una familia y ser papá”, confesó. Esta anécdota generó diversas reacciones entre sus compañeros del reality y también en redes sociales, donde incluso comenzó a circular una imagen suya cuando era monaguillo.

Lo que empezó como una participación sorpresiva de Abelito se ha transformado en uno de los elementos más poderosos del juego.

