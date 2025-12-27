Olivia Collins preocupada por Ninel Conde tras su cirugía para cambiar el color de sus ojos: “Peligroso”

Algo que sigue dando de qué hablar es la operación de Ninel Conde para cambiar el color de sus ojos; pasó de tenerlos cafés a un tono verde olivo. Esto causó mucha controversia en redes sociales. Si bien muchos afirmaron que se veía más “hermosa que nunca”, otros se mostraron preocupados por las consecuencias para su salud.

Entre aquellos que se han mostrado en contra de esto ha sido Olivia Collins, quien recientemente se mostró muy preocupada por el bienestar de su colega. Esto fue lo que dijo.

Ninel Conde / Redes sociales

Lee: Lorena Herrera arremete contra Ninel Conde y ¿revela que no está de acuerdo con sus cirugías estéticas?

¿Por qué Ninel Conde decidió operarse para cambiar el tono de sus ojos?

A finales de octubre, Ninel Conde dio a conocer que había decidido someterse a un procedimiento para cambiar el tono de sus ojos. Con evidente alegría, habló del proceso y aseguró que no era doloroso.

“Lo he estado pensando mucho tiempo, he visto a colegas que han quedado maravillosos. Estoy emocionada, nerviosa, es un cambio… Sin dolor, no siento ningún dolor, no están rojos”, indicó.

Mencionó que todo duró 20 minutos y recomendó el procedimiento a todos sus fans: “No tiene ni 20 minutos que me hicieron mi cambio de color, qué lindo, se los recomiendo muchísimo”, resaltó.

En su momento, hizo frente a las críticas y aseguró que se haría las cirugías “necesarias y para las que le alcancen”, resaltando que las mujeres “se hacen de todo y hasta más cosas”, y remató diciendo:

“Si es fea la que critica, no cuenta” Ninel Conde

Ninel Conde / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Ninel Conde enfrentará demanda millonaria por hablar de La casa de los famosos México?

Así fue como reaccionó Olivia Collins ante la cirugía de Ninel Conde

Durante una entrevista con la prensa, Olivia Collins dijo considerar que cualquier persona es “libre de hacerse lo que quiera”. No obstante, cree que la cirugía de Ninel Conde en los ojos es sumamente peligrosa. Incluso mencionó haber hablado con médicos que respaldan esta postura.

“Yo respeto mucho a quien se haga lo que se le dé la gana. Es su cuerpo, son sus decisiones. Yo no me lo haría, obvio porque los ojos son algo tan delicado… Yo consulté con doctores y dicen que sí, a la larga es muy peligroso” Olivia Collins

También destacó que una persona debe saber “hasta dónde”, cuando se trata de operaciones estéticas: “Hay que hacerlo con prudencia, hay que saber hasta dónde te puedes hacer arreglitos que no se vean feos, que se vean tan falsos; de no perder tu físico”, puntualizó.

Hasta el momento, Ninel Conde no ha respondido a las críticas hechas por Olivia. Sin embargo, ha dejado ver en redes sociales y declaraciones que no le interesa mucho lo que digan de ella.

¿Ninel Conde presuntamente padece “dismorfia corporal”?

Algo que se ha dicho mucho en redes sociales es que Ninel Conde, presuntamente, padece “dismorfia corporal”, que es un trastorno de salud mental caracterizado por una preocupación obsesiva y exagerada por defectos percibidos en la apariencia física.

La teoría es que esto sería el motivo por el que se somete a cirugías de forma constante, por lo que varios internautas le han recomendado que acuda en busca de ayuda profesional. Esto jamás ha sido confirmado.

En tanto que Ninel sigue mostrándose sumamente feliz con los cambios que se ha realizado en los últimos años, afirmando que se siente muy hermosa.

Mira: Ninel Conde revela diagnóstico alarmante tras su salida de La casa de los famosos México: ¿qué le pasó?