Olivia Collins, tras ser acosada por un hombre revela golpes, violencia y ¿un intento de suicidio?

Olivia Collins rompió el silencio tras ser acosada por un hombre en plena entrevista con la prensa hace unos días y, aprovechó para destapar el infierno que vivió junto a su exmarido: golpes, violencia y un intento de suicidio que casi termina en tragedia. ¡Te contamos todo!

Olivia Collins arremete contra Ninel Conde después de La casa de los famosos México / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Qué tipo de violencia sufrió Olivia Collins durante su matrimonio con Silvio García-Patto?

La actriz Olivia Collins estuvo casada con el empresario y publicista Silvio García-Patto, fallecido hace algunos años, con quien contrajo matrimonio en 1991 y de quien se divorció en 2011. Vivieron gran parte de su relación en Barcelona, España, lejos de México, en un entorno que, según ha contado, se volvió cada vez más hostil y peligroso para ella.

Ahora con con Shanik Berman, la actriz confirmó algo que pocas veces se dice abiertamente: los golpes existieron y fueron mutuos.

“Mi exmarido me golpeaba y yo a él” Olivia Collins

La actriz explicó que, además de las agresiones, hubo un factor que empeoró todo: la falta de apoyo legal y la incredulidad de las autoridades en aquella época.

“Había muchas broncas, porque cuando uno denuncia y no te creen… en esa época las leyes estaban pero mal”. Olivia Collins

¿Por qué Olivia Collins intentó suicidarse?

Uno de los momentos más impactantes que ha revelado Olivia Collins, exparticipante de La casa de los famosos México, ocurrió durante una entrevista en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, donde admitió que sí tuvo un intento de suicidio tras vivir un periodo prolongado de abusos.

“Sí tuve un intento de suicidio”, reconoció, explicando que llegó a un punto de quiebre absoluto. La actriz relató que salió corriendo de su casa en España, completamente desbordada emocionalmente, con la intención de lanzarse desde un acantilado de más de 3 mil metros.

“Salí corriendo sin pensar. Ya era como el shock, el extremo de que yo ya no podía más con eso”, recordó.

Lo que evitó la tragedia fue la intervención de personas clave en su vida. Olivia contó que su hermana estaba cerca, al igual que una mujer muy cercana a ella, Cata, a quien llama su “ángel de la guarda”.

“Me acuerdo que salí y me fui corriendo, pero gracias a Dios, estaba mi hermana… y su hijo Ricardo me agarró del pie”, relató.

Olivia Collins / Redes sociales

¿Qué llevó a Olivia Collins a dejar a su exmarido y salir de una relación violenta?

Cuando se le pregunta qué fue lo que realmente la hizo abrir los ojos y salir de ese matrimonio, Olivia Collins, famosa actriz mexicana, no duda en responder que fue su estado emocional y su deseo de no seguir viviendo.

“Yo ya no quería vivir, yo ya quería irme al otro mundo, entonces eso fue lo que realmente me abrió los ojos. Dije: ‘¿dónde estoy?’”, confesó.

Ese pensamiento fue el punto de inflexión. La actriz entendió que si no salía de ahí, no sobreviviría. Con el paso del tiempo, Olivia reflexionó sobre todo lo que vivió y asegura que, aunque fue una etapa dolorosa, también fue una gran lección.

“Aguanté y te pasan las cosas en la vida porque tienes la fortaleza para eso, yo creo que aprendí mucho, ya no lo permito” Olivia Collins

¿Por qué Olivia Collins decidió contar su historia y qué mensaje envía a otras mujeres?

Olivia Collins ha explicado en varias entrevistas que hablar de su experiencia no es fácil, pero lo hace con un objetivo muy claro: concientizar y empoderar a otras mujeres.

“Lo digo ahora porque la mujer tiene que valorarse. Quiero que, de verdad, la mujer no se someta tanto” Olivia Collins

Olivia Collins / IG: @oliviacollinsmx

Reconoció que muchas veces se permanece en relaciones violentas “por los hijos”, aunque aseguró que eso también termina afectándolos: “A veces cometemos el error por los hijos, pero los hijos también necesitan una salud, en una pareja, en un matrimonio”, reflexionó.

Incluso contó que habló con sus hijas antes de tomar decisiones importantes y que ellas la apoyaron: “Me dijeron: ‘sí, mami, hazlo por ti’”, recordó entre lágrimas.

Tras separarse, Olivia Collins regresó a México para comenzar de nuevo, aunque ese proceso no fue sencillo. Su exmarido no le permitió llevarse a sus hijas, una herida que, según confiesa, sigue doliendo hasta hoy.

“Haber dejado a mis hijas fue… hasta hoy no lo puedo superar”, relató.