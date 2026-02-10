¿Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, agredió a un aficionado por reclamo del equipo? La verdad del VIDEO

Luego de la denuncia a un exjugador del Cruz Azul de la Liga MX por violencia física a una influencer hace unas semanas, ahora a un video viral en X encendió las redes sociales al mostrar una agresión en pleno tránsito de la Ciudad de México. En cuestión de horas, el nombre de Nicolás Larcamón, actual director técnico de Cruz Azul, se convirtió en tendencia luego de que una cuenta asegurara que el hombre que aparece golpeando a un automovilista era el estratega argentino.

Sin embargo, la versión comenzó a desmoronarse casi al mismo ritmo en que se propagó. ¿Cuál es la verdad? ¡Te contamos!

¿Es Nicolás Larcamón el hombre del video viral de agresión a aficionado?

El video difundido por la cuenta Tendencias MX muestra a un hombre descendiendo de su vehículo en medio de un arroyo vehicular. En la grabación se observa cómo se aproxima a un automóvil blanco y golpea al conductor a través de la ventana del lado del piloto, para después retirarse del lugar.

La publicación aseguró que el agresor era Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, y que las autoridades lo habían detenido y trasladado al juzgado para iniciar el proceso correspondiente.

La acusación se volvió tendencia y provocó una ola de comentarios que señalaban directamente al entrenador argentino por un presunto acto de violencia vial. No obstante, varios usuarios comenzaron a cuestionar la veracidad de la afirmación. Señalaron que la persona del video no coincide físicamente con Larcamón y pidieron frenar el señalamiento sin pruebas. A pesar de ello, el nombre del técnico ya circulaba con fuerza, acompañado de críticas y juicios anticipados.

Este es el video viral:

"TE ROMPO TU PUTA MADRE PINCHE VERGUERO HIJO DE LA VERGA".

Así agredió Nicolas Larcamón técnico de #CruzAzul a un aficionado que le recriminó por la falta de refuerzos en la @AlcaldiaAO.

La @SSC_CDMX lo detuvo y lo traslado al juzgado para iniciar el proceso correspondiente.



El… pic.twitter.com/tXCBQ2EnkB — Beto (@betogutlop) February 10, 2026

¿Qué dijo Cruz Azul sobre la acusación contra Nicolás Larcamón?

Ante la viralización del supuesto incidente protagonizado presuntamente por Nicolás Larcamón, al interior de Cruz Azul restaron importancia a la polémica en redes sociales. Personas cercanas al club mencionaron que lo ocurrido no afectó la dinámica del equipo ni la concentración del estratega.

Incluso señalaron que Larcamón no suele prestar atención a este tipo de situaciones digitales y que se enteró del señalamiento varias horas después. Mientras en X y otras plataformas se debatía el tema, el técnico argentino encabezaba un entrenamiento ligero de cara al partido del jueves ante Vancouver, correspondiente a la vuelta de la primera ronda de la Concacaf.

En el club cementero el día transcurrió con normalidad. Además, la atención deportiva estaba centrada en la llegada de su refuerzo, Nicolás Ibáñez, noticia que resultó más relevante en lo futbolístico que el ruido generado en redes.

¿Quién es Nicolás Larcamón y cuál es su trayectoria en el fútbol?

Nicolás Larcamón es un director técnico argentino nacido el 11 de agosto de 1984 en La Plata. Se ha caracterizado por su estilo ofensivo, intensidad en el banquillo y capacidad para potenciar planteles con recursos limitados. Actualmente dirige a Cruz Azul, equipo al que llegó para el Apertura 2025.

Su paso por el fútbol mexicano incluye experiencias con Puebla, León y Necaxa. Con el conjunto poblano logró consolidarlo como protagonista y llevarlo a instancias importantes. Más tarde, con León, conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, uno de los mayores logros de su carrera.

Antes de convertirse en entrenador, Larcamón tuvo que retirarse prematuramente como futbolista a los 22 años debido a una lesión conocida como osteocondritis. Tras dejar las canchas, estudió educación física y arquitectura, profesión que ejerció durante cuatro años antes de regresar al fútbol desde los banquillos.

Debutó como director técnico a los 31 años con el Deportivo Anzoátegui de Venezuela, donde alcanzó una final y clasificó al club a la Copa Sudamericana. Desde entonces, su carrera ha sido ascendente, consolidándose como uno de los entrenadores jóvenes más interesantes del continente.