Filtran VIDEO de cantante golpeando violentamente a su esposa durante su luna de miel: ¡Irá a la cárcel!

Son varias las celebridades que han sido acusadas de ejercer violencia física a sus parejas, uno de los casos más famosos es Eleazar Gómez. El actor, conocido por su amplia participación en telenovelas, ha sido señalado por varias de sus exparejas de tener actitudes agresivas.

Ahora, el mundo del espectáculo se encuentra sacudido por un nuevo escándalo que ha generado indignación. El cantante fue enviado a prisión luego de que salieran a la luz imágenes y videos en los que se le observa ejerciendo violencia física contra su esposa durante su luna de miel, celebrada en diciembre de 2025. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso cantante irá a la cárcel por golpear a su esposa en plena luna de miel?

En redes sociales comenzaron a difundirse una serie de imágenes y vídeos que mostraban a Joao Lima, cantante brasileño, agrediendo físicamente a su mujer, en lo que muchos señalaron era su luna de miel.

De acuerdo con la investigación policial, la violencia ejercida por el músico no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de agresiones reiteradas que también involucraron amenazas contra la víctima y su entorno familiar.

Estas agresiones le provocaron lesiones severas, entre ellas una fractura en el brazo, situación que obligó a la mujer a acudir a las autoridades para presentar una denuncia formal.

¿El cantante Joao Lima irá a la cárcel tras golpear a su pareja?

Según los reportes oficiales, tras las primeras agresiones Raphaella, esposa de Joao Lima, decidió abandonar el hogar conyugal y refugiarse en la casa de su madre. No obstante, esta acción no frenó la conducta violenta del cantante, quien presuntamente acudió al domicilio materno de su esposa para amenazarla e intimidarla, exigiéndole retomar la relación.

Uno de los puntos clave del proceso legal ocurrió el 18 de enero de 2026, fecha en la que, según el reporte judicial, Joao Lima protagonizó el episodio más violento contra su esposa. Ese día, además de golpearla físicamente, y presuntamente la habría amenazado de muerte, lo que encendió las alertas de las autoridades y aceleró la emisión de medidas cautelares.

El juez Bruno César Azevedo Isidro determinó que existían suficientes elementos de riesgo para la víctima, por lo que ordenó la prisión preventiva del cantante con el objetivo de salvaguardar la integridad física y emocional de Raphaella Brilhante.

Esta decisión fue respaldada por la evidencia audiovisual y los testimonios recabados durante la investigación, los cuales apuntan a un patrón de conducta violenta que podría haber escalado a consecuencias aún más graves.

¿Quién es Joao Lima y cuáles son sus canciones más conocidas?

Joao Lima es un cantante y compositor originario de Brasil que alcanzó popularidad en la música de su país en la última década, principalmente dentro del pop latino y la música romántica.

El reconocimiento para Lima llegó junto a sus primeros sencillos originales, los cuales conectaron con el público joven, pues sus letras se centraban en el amor, el desamor y las relaciones intensas.

Aquí sus canciones más famosas:



“ Não era amor ainda é ”, uno de sus temas más reproducidos,

”, uno de sus temas más reproducidos, “ Plano de solteiro ” y,

” y, “ Ela finge que gosta ”.

