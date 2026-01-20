¿Eleazar Gómez habría golpeado y mantendría secuestrada a su novia? Pediría ayuda a Tefi Valenzuela, aseguran

En los últimos meses, Eleazar Gómez se volvió tendencia en redes sociales por su participación en ‘La granja VIP’. Si bien entró como uno de los más odiados por las diversas acusaciones de violencia que hicieron varias de sus exnovias, así como su estancia en la cárcel hace algunos años, se convirtió en uno de los concursantes favoritos con el pasar de las semanas y logró llevarse en segundo lugar.

Hace algunas horas, empezó a circular información de que, entre otras cosas, presuntamente, Eleazar Gómez no solo golpearía a su actual novia, Miriam García, sino que también supuestamente la tendría incomunicada. Esto es lo que se dice.

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Quién es Miriam García, actual novia de Eleazar Gómez?

El nombre de Miriam García comenzó a ganar relevancia durante la participación de Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’. Es hermana de Ian García, modelo y exintegrante de los ‘Wapayasos’. Según información en sus redes sociales, es originaria de Ciudad de México, pero actualmente reside en Jalisco.

También menciona que es desarrolladora de canales en Norton, una reconocida compañía de software de seguridad informática. Tiene una hija de un romance anterior.

A lo largo de su estancia en el reality de TV Azteca, Eleazar no paraba de agradecer el apoyo que Miriam le ha brindado a lo largo de su relación, afirmando que era de las personas más importantes de su vida.

En su momento, la periodista Ana María Alvarado ya había reportado que, supuestamente, Eleazar agredía físicamente a su pareja. Tras esto, la propia Miriam apareció en una de las galas del concurso para desmentir esto. De igual forma, el mánager del artista aseguró que todo era mentira.

Si bien aquellos que apoyaban al también cantante desacreditaron lo dicho por Alvarado y hasta la acusaron de querer “desprestigiar” a la celebridad, Javier Ceriani reafirmó esto y sostuvo que Miriam presuntamente le habría pedido ayuda a Tefi Valenzuela, la exnovia de Eleazar que lo denunció legalmente por agresión.

Eleazar Gómez y Miriam García / Redes sociales

¿Miriam García, novia de Eleazar Gómez, le pidió ayuda a Tefi Valenzuela?

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani informó que, supuestamente, Eleazar Gómez estaría agrediendo de forma física y psicológica a Miriam García. Según el comunicador, Ian García ya sabría sobre esta situación. No obstante, presuntamente habría optado por “no meterse” para evitar escándalos.

De acuerdo con Ceriani, presuntamente, Eleazar ya le “bajo un diente” a Miriam y supuestamente la dejaría sin visión de un ojo. Supuestamente, la joven habría optado por quedarse encerrada en su casa, pues no quiere que sus padres vean los moretones en su cuerpo. Sostuvo que los papás de la mujer presuntamente ya habrían mandado a la policía, pero que la propia Miriam presuntamente los “corre”, por lo que ya no sabrían qué hacer.

Y es que, presuntamente, la mamá de Eleazar lo habría corrido de su casa por presuntamente tomar en exceso e ingerir sustancias. El actor se fue a vivir con Miriam, siendo en ese instante en el que las presuntas agresiones escalaron a nivel crítico.

Javier Ceriani “Hace un año lo echó de la casa porque él vuelve, supuesta y alegadamente, al alcohol y las dro… Él se va a vivir a la casa de ella en Guadalajara, Jalisco. Allí, ella vivía con su hija. La niña vio la violencia que supuestamente ejercían a la mamá y el papá la sacó de la casa. La policía venía y, ¿qué hacía Miriam?, desmentía a la niña y desmentía los golpes. Los papás están destrozados. Ella no los deja entrar. Ya fueron a la fiscalía, pero si Miriam no denuncia, la policía no puede checar.”

Según Ceriani, Miriam, desde una cuenta de Instagram falsa, presuntamente le habría mandado un mensaje a Tefi Valenzuela para pedirle ayuda, pues presuntamente no sabría qué hacer ante la violencia de Eleazar. Valenzuela presuntamente habría ignorado dicho mensaje, pues pensaba que era una “trampa” del actor.

“La ha de estar teniendo secuestrada ahora… El hermano Ian ya lo sabe, pero no quiere meterse. Los padres están desesperados, ya denunciaron, pero no hay manera de que se levanten cargos si Miriam no va… Dicen que ya le bajó un diente a Miriam, que casi pierde un ojo… tiene los dos ojos de milagro”, contó.

¿Eleazar Gómez miente sobre su orientación sexual?

Según Javier Ceriani, Eleazar Gómez, supuestamente, se pondría más agresivo con Miriam García cuando está bajo los influjos de la bebida y de estupefacientes. Además de la violencia, presuntamente, Eleazar también tendría encuentros con hombres cuando está en ese estado.

“Supuesta y alegadamente, cuando Eleazar se emborracha y tiene sustancias, se le da por besar en la boca a otros hombres. Yo siempre te lo dije; un hombre es golpeador porque es gay y no lo puede sacar o tiene un pi… chico. Dicen que Eleazar Gómez tendría un fetiche con algunos trans”, expresó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se pone en duda la orientación de Eleazar. En su momento, se filtraron unas fotos de él conviviendo de forma muy cercana con un hombre en un yate. En aquel entonces, todo quedó en una simple especulación. Sin embargo, sus detractores, hasta el día de hoy, lo han tachado de ser un “gay de clóset”.

Al momento, ni Eleazar Gómez, así como su novia y sus familiares, han hablado acerca de esta información. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

