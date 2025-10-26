Eleazar Gómez: ¿Quiénes son las exparejas del participante de La granja VIP y por qué terminaron? ¿Violencia?

El nombre de Eleazar Gómez se ha vuelto tendencia gracias a su participación en ‘La granja VIP’. Desafortunadamente, no por las razones correctas. Y es que muchos usuarios no han dudado en recordar el polémico pasado que ha tenido con sus exnovias.

Aunado a esto, lo han tachado de “homofóbico” por los comentarios y el rechazo que ha mostrado hacia César Doroteo ‘Teo’, quien también está en el reality. Aquí te contamos quién es Eleazar Gómez y las controversias con sus exparejas.

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Quién es Eleazar Gómez, actual participante de ‘La granja VIP’?

José Eleazar Gómez Sánchez es un cantante y actor mexicano. Nació el 29 de mayo de 1986 en Ciudad de México. Actualmente tiene 39 años. Es hermano de la también actriz Zoraida Gómez.

Empezó su carrera desde que era muy pequeño, participando en algunas telenovelas infantiles como ‘Retrato de familia’ y ‘Azul’. También participó en algunos capítulos de ‘Mujer, casos de la vida real’. No obstante, su gran salto a la fama sería con la novela ‘Rebelde’, a partir de allí, se le vio en más melodramas como:

“Lola, érase una vez”

“Atrévete a soñar”

“Mis XV”

“La mexicana y el güero”

“Trillizas de Navidad”

“Amores verdaderos”

También ha intentado incursionar en la música con éxitos como ‘De cero’ y ‘333’. Debido a los escándalos que ha vivido con sus exparejas, no se le ha visto en telenovelas, pero sí en algunos realities. Actualmente están en ‘La granja VIP’.

En cuanto a su vida personal, tiene una relación con una chica llamada Miriam García, quien es hermana de Ian García (exintegrante de los ‘Wapayasos’).

Eleazar Gómez / Redes sociales

Estas son las exnovias de Eleazar Gómez, actual participante de ‘La granja VIP’, y la razón por la que terminaron

A lo largo de su carrera artística, Eleazar Gómez ha tenido romances con muchas famosas. Desafortunadamente, la gran mayoría ha terminado mal. Y es que el actor ha sido señalado de “agresor”. Aquí te dejamos una lista de sus exparejas:

Danna Paola: En 2009, cuando protagonizaron ‘Atrevete a soñar’, Eleazar Gómez comenzó una relación con Danna. Ella tenía 14 y él 24. El romance no se hizo público hasta que ella cumplió la mayoría de edad. Terminaron en 2015. Aunque no hablaron públicamente de los motivos de la separación, en TVNotas te mostramos un video en el que se puede ver a los famosos discutir fuertemente. En la grabación, también se ve cómo él la insulta.

Vanessa López: Posteriormente, inició una relación con la modelo Vanessa López. Duraron menos de un año. La modelo ha dicho públicamente que Eleazar era celoso y agresivo: “He recibido amenazas por parte de él. Sí, fue una relación con mucha violencia”, expresó. Se reportó que hasta sus padres tuvieron que intervenir porque, supuestamente, el actor acosaba a Vanessa tras la ruptura.

Elia Ezrré: En un principio, no creía en las declaraciones de Vanessa y hasta defendió a Eleazar. No obstante, tras poco menos de un año, terminaron definitivamente y la modelo confesó haber vivido violencia al lado del actor: “Se presentó como un hombre perfecto…Después de que me fui a vivir con él, empezaron las cosas. Primero los celos, después empujoncitos, después jalones de cabello. Es una persona agresiva, manipuladora; es un mentiroso. Yo tenía casi 20 y él 31. Lo intenté ayudar”, destacó.

Jeanette Karam: En 2018, inició una relación con la reina de belleza. Duraron aproximadamente un año y medio. También aseguró que Eleazar la violentó: “Al principio fue el mejor hombre que me pude imaginar… empezó como con celitos y, como a los ocho meses de relación, se descontroló. Se puso violento conmigo”, relató.

Gaby Ruiz: Duraron 20 días. La exintegrante de ‘Acapulco Shore’ declaró que era inestable y agresivo: “Tenía sus arranques. Cambios de humor. Hasta con sus amigos era de estar muy tranquilo a enojarse”, indicó.

Eleazar Gómez / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Por qué Eleazar Gómez, participante de ‘La granja VIP’, estuvo en la cárcel?

Las cosas cambiarían para Eleazar Gómez en 2020, cuando su novia de aquel entonces, Tefy Valenzuela, lo denunció por violencia. La influencer declaró que el actor la golpeó y la intentó ahorcar.

El actor fue detenido y pasó cinco meses en prisión. Fue liberado después de compensar el daño y pagar casi medio millón de pesos. En aquel entonces, Eleazar publicó un video disculpándose con Tefy y afirmando que ya estaba yendo a terapia.

En 2023, inició un romance con Jeni de la Vega. Tan solo meses después de comenzar a salir, planearon casarse. Sin embargo, se separaron antes. Jamás se dieron los motivos. Jeni simplemente mencionó que consideraba que estaban yendo muy rápido. Sin embargo, algunos usuarios teorizan que también habría vivido maltrato.

Hace algunos meses, comenzó a salir con Mirian García, hermano del exWapayaso Ian García. Hace poco, la periodista Ana María Alvarado reportó que, presuntamente, también la agredió antes de entrar a ‘La granja VIP’ y por ello planeaba demandarlo. No obstante, tanto el mánager de Gómez como Ian desmintieron esto.

