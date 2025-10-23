Esta fue la amenaza de Eleazar Gómez a Teo que desató terror en La granja VIP: “Voy a chin... a este gü...”

Una nueva controversia sacude a La granja VIP y tiene como protagonista a Eleazar Gómez. El actor, quien ya había estado en el ojo del huracán por su historial legal, fue captado lanzando una fuerte amenaza al creador de contenido César Doroteo, Teo, durante una conversación dentro del reality. Las imágenes rápidamente se difundieron en redes sociales y encendieron la indignación del público. En minutos, su nombre se volvió tendencia, mientras los espectadores exigían a la producción del programa tomar medidas inmediatas y recordaban el pasado judicial del actor.

La granja VIP marca un punto de inflexión en la vida de Eleazar Gómez, quien busca recuperar la confianza del público. / Foto: Archivo/TVNotas

¿Qué dijo exactamente Eleazar Gómez a Teo dentro de La granja VIP?

Todo ocurrió cuando Teo, conocido por su contenido digital y participación en La granja VIP se dirigía a una a un sitio de la granja. En ese momento, Eleazar Gómez, quien conversaba con otros participantes del reality; mostró una actitud era acelerada y de euforia, lo que lo llevó a hacer declaraciones que parecían más una broma que un comportamiento serio. Al ver a Teo pasar, Gómez lanzó el comentario que desató la polémica:

“Le voy a chin... a este güey a puerta escondida, voy y vengo” Eleazar Gómez

La expresión del actor, acompañada de gestos tensos y de una mirada fija hacia Teo, fue interpretada por los usuarios de redes sociales como una amenaza directa. Aunque no se registró contacto físico ni agresión explícita en ese momento, la elección de palabras y el tono con que se dirigió a Teo generaron inquietud entre los seguidores del programa.

El fragmento se volvió viral en TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios dejaron mensajes como:



“¿Qué le pasa?”,

“Otro Adrián Marcelo”,

“Siento que Teo corre peligro cerca de él” y

“Quería limpiar su imagen y saldrá peor”.

La reacción colectiva fue inmediata, con miles de comentarios señalando la actitud agresiva de Eleazar y su aparente falta de control dentro del programa.

Algunos internautas incluso compararon la escena con otros episodios de tensión protagonizados por Adrián Marcelo, recordando que las conductas presuntamente violentas o amenazantes en La casa de los famosos México, las cuales generan gran preocupación entre el público.

¿Por qué el público de La granja VIP relaciona a Eleazar Gómez con su pasado judicial?

El nombre de Eleazar Gómez no ha logrado desligarse de su historial legal. En 2020, el actor fue detenido tras la demanda interpuesta por su entonces pareja, la cantante Tefi Valenzuela, por violencia doméstica. El caso derivó en su arresto y posterior estancia en prisión durante aproximadamente cinco meses. Más tarde, obtuvo su libertad condicional al aceptar su culpabilidad como parte de un acuerdo judicial.

Este antecedente marcó su carrera y continúa siendo recordado por los espectadores. En redes sociales, los usuarios revivieron aquel episodio para cuestionar su presencia en La granja VIP y señalar que su participación podría representar un riesgo para sus compañeros, especialmente después de lo ocurrido con Teo.



“No aprendió nada”,

“Siempre se le nota la agresividad”,

“Nunca debió volver a la televisión”,

Fueron algunos de los comentarios más repetidos.

La conducta del actor generó un debate sobre los límites del entretenimiento y la responsabilidad de los productores ante comportamientos que podrían interpretarse como intimidantes.

Instagram: @tefivalenzuela/ Facebook: Eleazar Gomez

¿Qué medidas podría tomar la producción de La granja VIP tras las quejas del público sobre la actitud de Eleazar Gómez?

Hasta el momento, la producción de La granja VIP no ha emitido un comunicado oficial respecto al incidente entre Eleazar Gómez y Teo. Sin embargo, los seguidores del programa han comenzado a solicitar sanciones, entre ellas la expulsión inmediata del actor o una advertencia formal que garantice la seguridad de los demás concursantes.

En otras ediciones de La granja VIP, otros participantes han sido amonestados por comentarios ofensivos o actitudes agresivas, lo que ha llevado al público a esperar una reacción similar. En redes sociales, el hashtag #FueraEleazar se ha posicionado entre las principales tendencias, evidenciando el descontento de los espectadores.

