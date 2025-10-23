La ‘Licenciada’, Karina Torres, revela por qué no entró a ‘La granja VIP’, ¿no le llegaron al precio?

Antes de que comenzara ‘La granja VIP’, se especuló que la llamada ‘Licenciada’ Karina Torres entraría al reality. Incluso varias páginas de espectáculos ya lo daban por hecho. A raíz de todo esto, fue la misma influencer quien aclaró que no formaría parte del proyecto.

“Hermana, no voy a entrar a la granja, eh. Yo no voy a entrar a ningún reality show, de una vez les aclaro. Ahorita yo no tengo proyectos de entrar a ningún reality, yo estoy bien tranquila, aprendiendo esta nueva faceta de mi vida, y después la obra, y después viene mi operación, mis vacaciones, y luego después de ahí viene poquito trabajo”, expresó Karina Torres.

Aun con la declaración, muchos pensaron que solo era para “despistar”, pues dijo esto un día antes del estreno, cuando todavía se desconocía a todos los participantes. No fue hasta que inició el show que se confirmó que no estaría.

¿Quiénes son los granjeros de ‘La granja VIP’?

Estos son los 16 famosos que entraron a ‘La granja VIP’:

Alfredo Adame Jawy Méndez Sandra Itzel Carolina Ross César Doroteo ‘Teo’ La Bea Sergio Mayer Mori Kike Mayagoitia Omahi Lolita Cortés Fabiola Campomanes Lis Vega Manola Díez Eleazar Gómez Alberto del Río ‘el Patrón’ Kim Shantal

El pasado 19 de octubre, Carolina Ross se convirtió en la primera eliminada, por lo que actualmente hay 15 participantes. Por otra parte, ya hay dos nominados para esta semana, siendo en la gala de este 22 de octubre cuando se darán a conocer los otros dos. Estos son los que están en la placa hasta ahora:

Eleazar Gómez

Lis Vega

Se teoriza que Manola Díez y la Bea podrían ser las próximas nominadas. No obstante, aún no hay nada confirmado y será en la gala de hoy cuando la placa quedará completa.

¿Karina Torres no entró a ‘La granja VIP’ porque no le pagaban lo suficiente?

Durante una entrevista reciente, la Licenciada, Karina Torres, contó que, por el momento, no le interesa estar en realities o actuar en algún proyecto, ya que actualmente es muy “feliz” creando contenido para redes sociales.

También aclaró que jamás hubo una negociación para entrar a ‘La granja VIP’, desmintiendo así los rumores que apuntaban a que realmente rechazó el proyecto porque “no le llegaron al precio”.

“Yo ahorita estoy concentrada en lo que tengo que hacer. No tengo planes de meterme en un reality… No, la verdad es que no hubo nada; no hubo acercamiento de ningún tipo. No hubo pláticas de nada” Karina Torres

Por su parte, Paolita Suárez, quien estaba acompañándola, sentenció que, en caso de estar en algún proyecto, serían ellas mismas quienes lo confirmarían al público.

¿Quién es Karina Torres, la Licenciada?

Edna Karina Torres Hernández, mejor conocida como la licenciada Karina Torres, es una influencer, comediante, actriz y estilista profesional. Nació el 4 de agosto de 1990 y actualmente tiene 35 años. Su apodo de ‘Licenciada’ nació en 2023, después de que se graduara como estilista.

Saltó a la fama como parte del grupo ‘Las Perdidas’, conformado por Wendy Guevara y Paola Suárez. En múltiples ocasiones, ha abierto su corazón sobre la difícil etapa que vivió por su consumo de sustancias ilícitas.

Tiene un canal de YouTube llamado ‘Migajeras por el mundo’, en el que muestra los viajes que hace. Ha participado en varios proyectos y hasta trabajó con Netflix en una campaña para promocionar la tercera temporada de ‘El juego del calamar’. Es muy popular en redes sociales. Tan solo en Instagram, tiene más de 2 millones de seguidores.

