¿Quién es el capataz y el primer nominado en La granja VIP 2025 HOY, lunes 20 de octubre?

La competencia en La granja VIP 2025 sigue subiendo de tono y esta segunda semana promete aún más tensión y estrategias entre los famosos participantes. Hoy, 20 de octubre, se conocerá al capataz de la segunda semana del programa, quien obtendrá beneficios frente a sus compañeros. ¿Quién es? Tras varios días de trabajo, la primera eliminación de Carolina Ross, alianzas y roces dentro del campo, el reality show está por revelar quién tomará el mando.

Ser capataz no es tarea fácil: esta semana, el liderazgo pondrá a prueba amistades y alianzas dentro del reality La granja VIP 2025. / Foto: FB/La granja México

¿Qué beneficios obtendrá el capataz en La granja VIP?

Los beneficios que recibe el participante que gana la competencia del capataz en La granja VIP fueron dados a conocer durante la llegada de los granjeros, antes del inicio oficial de la temporada.

Según explicó Kristal Silva, el capataz se elige mediante un desafío, y quien resulte vencedor obtiene los siguientes privilegios:



Tiene la autoridad para repartir las tareas entre sus compañeros.

Disfruta de una habitación privada, equipada con comodidades superiores al resto, como una tina de baño.

Gana inmunidad frente a las nominaciones.

No obstante, hay una restricción importante: el capataz no puede participar en ‘La asamblea’, el espacio donde los demás granjeros debaten y se organizan para cumplir con las labores y expresar sus diferencias.

¿Qué pasará en La granja VIP 2025 la segunda semana? / Foto: FB/La granja México

¿Cuál es la prueba del capataz HOY 20 de octubre en La granja VIP 2025?

La competencia en La granja VIP 2025 sigue poniéndose cada vez más intensa y, esta semana, los habitantes del reality enfrentaron una de las pruebas más retadoras y llenas de adrenalina hasta el momento.

En esta ocasión, los granjeros debían desenredar una cuerda amarrada a su cintura, pasarla por un mosquetón con candado y liberar la estructura donde estaba enredada. Pero eso no era todo: una vez suelta, debían correr contrarreloj para buscar la llave correcta dentro de una caja, liberar el extremo y enrollar toda la cuerda en una bobina asignada, antes de tocar la campana final. Una dinámica que exigió fuerza, agilidad y mucha precisión.

Algunos de los famosos quedaron fuera de esta exigente competencia. Lola Cortés, Fabiola Campomanes, Lis Vega y Jawy no pudieron participar esta semana al ser designados como peones, mientras que Eleazar Gómez fue excluido del reto como castigo por hacer trampa durante la prueba de capataz de la semana anterior.

Carolina Ross fue la primera eliminada de La granja VIP 2025. / Foto: FB/La granja México

Los participantes se dividieron en dos equipos:

El Rojo, integrado por:

Alfredo Adame,

Omahi,

Sandra Itzel,

Kike Mayagoitia y

Sergio Mayer Mori, y el

El Verde, conformado por:

La Bea,

Manola Díez,

César Doroteo,

Kim Shantal y ‘

el Patrón’.

La competencia fue reñida, pero al final:



Sergio Mayer

Mori y

Kike Mayagoitia se llevaron la victoria por el equipo Rojo,

Mientras que en el Verde los ganadores fueron:

Teo y

Kim Shantal.

.@kimshantalll y @CesarTeo se convierten en finalistas de la prueba para capataz de #LaGranjaVIP

El Patrón no dio la vuelta completa.

Muchos no van a soportar. pic.twitter.com/UghbfqCxhB — 🏳️‍🌈 oswaldomujica (@oswaldomujica) October 20, 2025

¿Quién es el nuevo capataz de la segunda semana de La granja VIP 2025?

Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia se enfrentarán contra Teo y Kim Shantal en la siguiente ronda a las 21:00 horas, donde se definirá quién será el nuevo capataz de la semana, el puesto más codiciado dentro de La granja VIP 2025, capaz de cambiar por completo el destino de los demás habitantes.

¿Quién es el primer nominado de la segunda semana de La granja VIP 2025?

Aunque Carolina Ross fue la primera eliminada de La granja VIP 2025, su salida no significó el fin de su participación en el juego. En un inesperado giro, la cantante recibió un poder especial que podría cambiar el rumbo de la competencia: podrá nominar a quien ella quiera y hoy también se dará a conocer al primer nominado de la segunda semana.

