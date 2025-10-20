Sergio Mayer Mori sorprende con su reacción al regreso de La Bea en La granja VIP, ¿fuera de los favoritos?

Sergio Mayer Mori volvió a colocarse en el ojo del huracán en La granja VIP 2025, pero no por su desempeño en las pruebas, sino por la fría reacción que tuvo ante el inesperado regreso de La Bea durante la primera eliminación del reality show. Mientras varios compañeros celebraron emocionados la noticia, el hijo de Bárbara Mori mostró una actitud que ya ¡desató una ola de críticas en redes sociales! ¿Qué hizo? Aquí te contamos y te mostramos el video.

La actitud de Sergio Mayer Mori ante La Bea en La granja VIP 2025 provocó cientos de críticas. / Foto: TV Azteca

La Bea regresa a La granja VIP 2025

La primera gala de eliminación de La granja VIP 2025 sorprendió con la salida de Carolina Ross, una de las favoritas del público por su carisma y determinación. Su partida del reality provocó lágrimas entre varios compañeros, quienes reconocieron su entrega y la energía positiva que aportó desde el primer día.

Sin embargo, cuando parecía que el ambiente se llenaba de tristeza, el programa dio un giro inesperado: ¡La Bea estaba de regreso! La exintegrante del reality reapareció en la granja en medio de aplausos, gritos y caras de asombro, marcando uno de los momentos más comentados de la noche. Su regreso promete encender aún más las rivalidades dentro del show y reacomodar las alianzas entre los famosos.

¿Será que Sergio Mayer Mori deja de ser de los participantes favoritos de La granja VIP 2025 con esta reacción ante La Bea? / Foto: TV Azteca

¿Cómo reaccionó Sergio Mayer al regreso de La Bea a La granja VIP 2025?

Durante el momento más inesperado de la primera gala de La granja VIP 2025, todos los reflectores se posaron en La Bea, quien regresó al reality para sorpresa de sus compañeros y el público. Mientras la concursante era recibida con abrazos, aplausos y felicitaciones por parte del resto de los famosos, Sergio Mayer Mori llamó la atención por su reacción… o más bien, por la falta de ella.

El actor y cantante permaneció sentado, con los brazos cruzados y una expresión de negación que no pasó desapercibida para las cámaras. Su gesto, distante y serio, contrastó con la euforia del resto del grupo, generando comentarios inmediatos en redes sociales donde muchos lo calificaron de frío y poco empático.

Más allá de los abrazos y la alegría que envolvía a los demás, la actitud de Sergio dejó ver un lado del hijo de Bárbara Mori que pocos conocían: alguien que no oculta su incomodidad y que, aunque está en el juego, no siempre sigue la corriente de los demás. Sin duda, este gesto ya se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche y promete generar tensión en los próximos episodios.

La primera gala de La granja VIP 2025 no solo trajo sorpresas dentro del reality show, sino que también desató una lluvia de comentarios entre los internautas, especialmente por la actitud de Sergio Mayer Mori ante el regreso de La Bea.

En el video de YouTube sobre la primera eliminación, los usuarios no dudaron en expresar su opinión:



“La hipocresía de Sandra y Sergio, las caras que tienen, no les gustó que regresara Bea”

“La Sandra nunca me cayo bien y el Sergio se mira bien mamón”

“Me da risa la nueva comunidad que se estaba haciendo de Sergio solo por ser ‘guapo ' jajaja. Quedaron”

“La cara de Sergio Mayer Mori de pocos amigos al ver que Bea regreso a La granja”

“Tan bien que estaba cayendo Sergio… se nos cayó un santo”

“Que feo que Sergio Mori, de ser nuestro top, pasó a ser nuestro botttom”.

Incluso compararon a Sergio con figuras de otros realities que comenzaron siendo queridas y terminaron entre las primeras eliminadas, como Shanik Berman y Ninel Conde en La casa de los famosos México.

¿Quién es Sergio Mayer Mori y cuáles son sus polémicas en La granja VIP 2025?

Sergio Mayer Mori es un joven talento multifacético que logró destacar en distintas áreas del entretenimiento. Nacido el 7 de febrero de 1998, es hijo de la actriz Bárbara Mori y de Sergio Mayer lo que lo colocó desde temprana edad bajo los reflectores del público. A lo largo de su carrera, exploró el modelaje, la actuación y la música, consolidándose como una figura versátil y llamativa en la industria del espectáculo.

Como modelo, trabajó con marcas de renombre internacional como Calvin Klein, mostrando no solo su atractivo físico, sino también su capacidad de conectar con audiencias globales. En redes sociales, Sergio Mayer Mori es toda una sensación, con más de 850 mil seguidores en Instagram, donde comparte tanto su vida profesional como personal, consolidando una imagen cercana y auténtica ante sus fans.

En el terreno personal, Sergio es padre de una hija, fruto de su relación con la modelo brasileña Natália Subtil. En la actuación, ha dejado huella con su participación en la serie Rebelde en 2022.

Además, una de las polémicas de Sergio Mayer Mori fue que compartió el vino de la suite del capataz a sus compañeros, por lo que fue regañado, pues es una acción prohibida.

Otra de las polémicas de Mayer Mori fue que tras ser nombrado como ‘Capataz’ de la semana en ‘La granja VIP’, Sergio Mayer Mori y Kim Shantal, a quien él escogió como acompañante, disfrutaron de la habitación ‘VIP’, la cual, entre otras comodidades, tiene un jacuzzi.

En algún punto, Sergio Mayer Mori, aparentemente, olvidó que estaba siendo grabado las 24 horas y los siete días de la semana en La granja VIP 2025, pues se metió al jacuzzi sin ropa, dejando ¡nada a la imaginación! Todo esto dio mucho de qué hablar en redes sociales; si bien algunos usuarios lo tacharon de “vulgar”, otros simplemente se tomaron la situación con humor.

La primera eliminación y el regreso sorpresa de La Bea en La granja VIP 2025: así reaccionó Sergio Mayer Mori. / Foto: TV Azteca

