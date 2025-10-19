Sergio Mayer Mori confiesa la dura razón por la que entró a La granja VIP, ¿estaba en quiebra?

Durante su debut en La granja VIP, Sergio Mayer Mori conmovió al público al compartir uno de los momentos más difíciles de su vida. El hijo de Bárbara Mori relató frente a las cámaras una situación terriblemente delicada que vivió durante un año. ¡Te contamos todo lo que dijo y el verdadero motivo por el que entró a La granja VIP.

¿Por qué Sergio Mayer Mori decidió entrar a La Granja VIP?

Sergio Mayer Mori explicó que aceptó participar en La granja VIP tras reflexionar sobre las palabras de su padre, quien lo confrontó sobre su actitud ante la vida.

“Hace un año y medio tuve una conversación con mi papá. Me dijo que era muy soberbio, que sentía que me merecía todo. Yo tenía esta actitud donde, si la vida no me daba lo que quería, me enojaba con ella” Sergio Mayer Mori

Reconoció que, durante mucho tiempo, rechazó proyectos por considerarlos poco relevantes, lo que lo llevó a quedarse sin ingresos.

“No tenía chamba, me llegaban oportunidades y me ca... en ellas. Pensaba que estaban por debajo de mí. Cuando me llega este proyecto, pienso: gracias, ya tendré dinero para pagar la escuela de mi hija y para comer” Sergio Mayer Mori

El actor habló sin filtros sobre su complicada situación financiera, asegurando que hubo meses en los que literalmente no tenía qué comer.

“Estaba pasando hambre, no de un día, meses de mi vida pasando hambre en mi casa. No había nada en mi refrigerador, nada en mi bolsa, ni cinco pesos” Sergio Mayer Mori

Aseguró que, en varias ocasiones, tenía que visitar a sus padres solo para poder comer. Sin embargo, aclaró que no los culpa, pues su soberbia no le permitía pedirles ayuda. Esta experiencia, según él, le ha dejado una gran enseñanza sobre la importancia del trabajo constante y del valor de cada oportunidad.

Te contamos todo sobre el momento que protagonizó Sergio Mayer Mori en La granja VIP 2025. / Foto: IG/smayermori

¿Quién es Sergio Mayer Mori y en qué ha trabajado?

Sergio Mayer Mori es un actor, cantante y modelo mexicano de 26 años. Es hijo de la actriz Bárbara Mori. Desde joven ha estado bajo los reflectores, pero ha buscado abrirse camino por mérito propio.

En 2016 debutó como cantante con el tema “Green Eyes” , que rápidamente lo posicionó en redes sociales como una de las nuevas promesas juveniles del pop rock en México. Su estilo combina influencias del rock alternativo y el pop romántico, con una estética más íntima y emocional que lo diferencia de las propuestas comerciales.

En el ámbito actoral, Mayer Mori comenzó con pequeños papeles en cine y televisión, pero alcanzó mayor notoriedad cuando interpretó a Esteban Torres en la serie Rebelde (2022) de Netflix, remake de la icónica producción de Televisa.

También ha participado en películas como Un padre no tan padre (2016) y The patriarch, además de modelar para distintas marcas nacionales e internacionales, aprovechando su imagen juvenil y su conexión con las redes sociales, donde mantiene una base sólida de seguidores.

¿Cuándo, cómo y dónde ver La granja VIP?

La granja VIP es el nuevo reality show de TV Azteca que se transmite en vivo desde el domingo 12 de octubre de 2025. El programa se emite por Azteca UNO en la televisión abierta y está disponible en Disney+ para quienes deseen seguir las 24 horas del día el contenido exclusivo del reality.

Horarios de transmisión:

La programación de La granja VIP se distribuye de la siguiente manera:

Domingo : Gala principal y eliminación, a las 8:00 pm (hora del centro de México).

Lunes a viernes : Programa en vivo de 9:00 pm a 10:30 pm.

Antes de cada emisión en vivo, se transmite un Pre show:

Lunes a viernes: de 8:30 pm a 9:00 pm

Domingo: de 7:30 pm a 8:00 pm

