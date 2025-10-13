La granja VIP: ¡Gran estreno! Conoce a todos los granjeros, actividades y más

Este domingo 12 de octubre, TV Azteca abre las puertas de La granja VIP, un reality que pondrá a prueba la resistencia física, emocional y mental de 16 famosos que dejarán atrás comodidades para vivir juntos en un entorno rural, ofreciendo un formato lleno de galas, competencias y sorpresas que mantendrán a la audiencia al filo del sillón.

La transmisión contará no solo con la señal principal por Azteca Uno, sino también con cobertura en streaming a través de Disney+, ofreciendo un 24/7 donde los fanáticos podrán seguir cada momento del reality. Durante el estreno, los seguidores ya se han volcado a las redes sociales, ya están saliendo a la luz los participantes secretos. ¡Te contamos todo sobre el estreno!

Esta es la lista filtrada completa de participantes de La granja VIP / Especial

¿Quiénes serán los nuevos conductores de La granja VIP?

La conducción de La granja VIP 2025 estará a cargo de un equipo que combinará dinamismo, cercanía con el público y una estrategia digital enfocada en mantener la conversación activa en redes sociales. Al frente de las plataformas digitales estará Malleza, quien será la encargada de ofrecer contenido exclusivo, entrevistas tras bambalinas y momentos inéditos que no se verán en televisión. Su papel será clave para conectar con las audiencias jóvenes y generar interacción constante con los seguidores del programa a través de Instagram, TikTok y otras redes oficiales.

Por otro lado, la conducción principal de La granja VIP 2025 estará a cargo de uno de los exconductores de ‘Otro rollo’. Su experiencia en programas de entretenimiento y su capacidad para mantener la atención del público serán clave en un formato que combina estrategia, convivencia y competencia. Durante las galas, será el encargado de guiar a los participantes y mantener el ritmo de un programa que promete emociones intensas y momentos inesperados.

Malleza será la nueva conductora digital de La granja VIP / Especial

¿Quiénes son los participantes confirmados de La granja VIP?

Ya se han confirmado casi a todos los participantes de La granja VIP 2025. Al momento se han confirmado a 11 de los 16 famosos que formarán parte del reality, La producción promete un formato lleno de estrategias, desafíos físicos y giros inesperados que pondrán a prueba tanto la resistencia como la convivencia de los participantes.

Hasta el momento, estos son los granjeros confirmados oficialmente:



Alfredo Adame en La granja VIP / Francisco Mancera, Cortesía del conductor, internet, Redes sociales y YouTube MTVLA

¿Cómo se llevarán a cabo las actividades diarias y las galas de La granja VIP?

Las actividades y galas de La granja VIP 2025 estarán estructuradas con un formato semanal diseñado para mantener la tensión y el entretenimiento durante todos los días. Cada jornada tendrá un propósito distinto, combinando competencias, estrategias y momentos de eliminación que pondrán a prueba la convivencia entre los famosos.

De acuerdo con la información oficial, las transmisiones se realizarán de domingo a viernes, con diferentes dinámicas:



Domingo – 8:00 pm: Gala principal y eliminación. Los participantes enfrentarán las consecuencias de las nominaciones, y uno de ellos abandonará la granja.

Gala principal y eliminación. Los participantes enfrentarán las consecuencias de las nominaciones, y uno de ellos abandonará la granja. Lunes – 9:00 pm: Competencia del capataz. Los famosos competirán por obtener el liderazgo de la semana, que les dará poder y privilegios dentro del juego.

Competencia del capataz. Los famosos competirán por obtener el liderazgo de la semana, que les dará poder y privilegios dentro del juego. Martes – 9:00 pm: El duelo. Dos granjeros se enfrentan para no ser el primer nominado.

El duelo. Dos granjeros se enfrentan para no ser el primer nominado. Miércoles – 9:00 pm: Asamblea de estrategias. Los participantes tendrán una nominación cara a cara.

Asamblea de estrategias. Los participantes tendrán una nominación cara a cara. Jueves – 9:00 pm: Día de salvación. Uno de los nominados podrá librarse de la eliminación mediante una prueba de habilidad o resistencia.

Día de salvación. Uno de los nominados podrá librarse de la eliminación mediante una prueba de habilidad o resistencia. Viernes – 9:00 pm: Día de traición. Los concursantes se enfrentarán a una dinámica que pondrá a prueba su confianza y su capacidad para mantenerse firmes ante la presión.

Manola Díez en La Granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes estarán en el panel de jueces del reality La granja VIP?

El panel de jueces de La granja VIP 2025 estará conformado por personalidades del espectáculo conocidas por su carácter fuerte y opiniones directas. Según información oficial de TV Azteca, los encargados de evaluar las actitudes y estrategias de los participantes serán Lola Cortés, Linet Puente, Rey Grupero y Ferka.

Cada uno aportará una perspectiva distinta al programa: Lola Cortés, reconocida por su trayectoria en teatro musical y su exigencia en reality shows, promete ser una de las voces más críticas. Linet Puente, periodistas de espectáculos, analizarán las relaciones y dinámicas entre los granjeros con base en su experiencia en el medio. Por su parte, Rey Grupero y Ferka ofrecerán una mirada más fresca y emocional, generando contrastes dentro del panel.

Los jueces tendrán la misión de “decir la verdad sin filtros”, según adelantó la producción, interviniendo en momentos clave del reality para comentar los comportamientos, decisiones y estrategias de los famosos que busquen mantenerse dentro de La granja VIP.

La Granja VIP, participantes, revista / @lagranjavipmx, @Itatic_oficial y archivo TVNotas

¿Cómo fue el estreno de La granja VIP? Nuevos granjeros revelados

El estreno de La granja VIP hoy, domingo 12 de octubre, por Azteca ¡está de infarto! Se dan a conocer a los granjeros que faltaban por confirmar.

Así fueron ingresando los participantes a la primera edición de La granja VIP:

Sandra Itzel fue la primera celebridad en ingresar a La granja VIP , y lo hizo con toda la actitud. Kristal Silva le entregó un sombrero personalizado como símbolo de buena suerte antes de iniciar la competencia, marcando así el comienzo oficial de esta nueva aventura televisiva.

, y lo hizo con toda la actitud. Kristal Silva le entregó un sombrero personalizado como símbolo de buena suerte antes de iniciar la competencia, marcando así el comienzo oficial de esta nueva aventura televisiva. La gran sorpresa de la noche llegó con Eleazar Gómez, quien se sumó de forma inesperada al elenco del reality. El actor hizo su entrada triunfal montando a caballo y luciendo un atuendo espectacular, robándose las miradas de todos los presentes.

quien se sumó de forma inesperada al elenco del reality. El actor hizo su entrada triunfal montando a caballo y luciendo un atuendo espectacular, robándose las miradas de todos los presentes. Por su parte, Lis Vega fue la tercera celebridad en ingresar. La cubana llegó acompañada de Ryan Hoffman, con quien compartió un gesto de confianza al declarar que “no necesita etiquetas para definir el cariño” que siente por él. Además, reveló que le dejaría el acceso total a sus redes sociales, incluidas contraseñas y cuentas, como muestra de su cercanía.

La cubana llegó acompañada de Ryan Hoffman, con quien compartió un gesto de confianza al declarar que “no necesita etiquetas para definir el cariño” que siente por él. Además, reveló que le dejaría el acceso total a sus redes sociales, incluidas contraseñas y cuentas, como muestra de su cercanía. El cuarto participante en ingresar a La granja VIP fue Alberto “el Patrón”, quien hizo su aparición directamente en el foro del programa antes de trasladarse a las instalaciones de la granja. Ahí, recibió su sombrero distintivo, símbolo de bienvenida para los nuevos granjeros, marcando así su inicio oficial dentro del reality.

quien hizo su aparición directamente en el foro del programa antes de trasladarse a las instalaciones de la granja. Ahí, recibió su sombrero distintivo, símbolo de bienvenida para los nuevos granjeros, marcando así su inicio oficial dentro del reality. El quito participante sorpresa en ingresar a La granja VIP fue la Bea, quien es una de las comediantes más irreverentes del stand up mexicano, sorprendió a todos en la gala de La granja al ser revelada como la granjera número 13.

quien es una de las comediantes más irreverentes del stand up mexicano, sorprendió a todos en la gala de La granja al ser revelada como la granjera número 13. El sexto participante fue Jawy quien se une a La granja VIP con toda la energía. El participante llega al reality con una actitud llena de entusiasmo y diversión, decidido a aprovechar al máximo cada actividad dentro de la granja, a pesar de estar próximo a su boda.

con toda la energía. El participante llega al reality con una actitud llena de entusiasmo y diversión, decidido a aprovechar al máximo cada actividad dentro de la granja, a pesar de estar próximo a su boda. El septimo participante fue Carolina Ross quien llegó a La granja VIP y recibió una cálida bienvenida junto a la vaca que abastecerá de leche a los granjeros durante las próximas 10 semanas. La cantante y creadora de contenido no pudo ocultar su emoción al iniciar esta nueva aventura en el reality.

quien llegó a La granja VIP y recibió una cálida bienvenida junto a la vaca que abastecerá de leche a los granjeros durante las próximas 10 semanas. La cantante y creadora de contenido no pudo ocultar su emoción al iniciar esta nueva aventura en el reality. El octavo participante fue Sergio Mayer Mori quien llegó en compañía de su papá y su hija, y se despidió de su familia con gran entusiasmo.

quien llegó en compañía de su papá y su hija, y se despidió de su familia con gran entusiasmo. El noveno participante fue el director y actor Kike Mayagoitia hizo su entrada al reality de manera sorprendente: apareció dentro de una gran caja, generando un momento inesperado y divertido para los demás participantes.

hizo su entrada al reality de manera sorprendente: apareció dentro de una gran caja, generando un momento inesperado y divertido para los demás participantes. El décimo participante de la granja VIP fue la influencer Kim Shantal quien llegó con entusiasmo y determinación, lista para enfrentar cada reto y experiencia del reality.

quien llegó con entusiasmo y determinación, lista para enfrentar cada reto y experiencia del reality. El décimo primer participante de La granja VIP es Alfredo Adame hizo una entrada que dejó boquiabiertos a todos en La Granja VIP. El actor llegó acompañado de un burro, que según él le brindará buena suerte durante su participación en el reality.

Alfredo Adame hizo una entrada que dejó boquiabiertos a todos en La Granja VIP. El actor llegó acompañado de un burro, que según él le brindará buena suerte durante su participación en el reality. El décimo segundo participante de La ganja VIP Fabiola Campomanes se ha integrado al elenco con entusiasmo y una actitud positiva. La actriz, conocida por su participación en telenovelas y reality shows como Exatlón, expresó estar lista para adaptarse al entorno rural.

con entusiasmo y una actitud positiva. La actriz, conocida por su participación en telenovelas y reality shows como Exatlón, expresó estar lista para adaptarse al entorno rural. El décimo tercer participante fue César Doroteo, conocido como “Teo” del canal Pepe y Teo, se une al reality con una actitud renovada.

La granja VIP / Captura de pantalla

El décimo cuerto participante fue la actriz y modelo regiomontana Manola Díez quien entró al reality con toda la energía y entusiasmo.

la actriz y modelo regiomontana Manola Díez quien entró al reality con toda la energía y entusiasmo. El décimo quinto participante fue Omahi, creador de contenido y músico, es uno de los últimos participantes en incorporarse al reality.

Un crítico de La granja VIP estará de infiltrado:

En un giro inesperado, se anunció que uno de los críticos del programa se sumará como participante de La Granja VIP, convirtiéndose en uno más de los granjeros. Entre los posibles candidatos se encuentran Lola Cortés, Linet Puente, Rey Grupero y Ferka Quiroz. Finalmente, quien se incorpora como el décimo sexto participante es Lola Cortés, sorprendiendo a los demás granjeros y a la audiencia.

¿Quién es el primer nominado y cómo votar en La granja VIP?

Hoy se dará a conocer al primer nominado de La granja VIP. Las votaciones se realizaron conforme los participantes ingresaban en tres tandas: dos de cinco granjeros y una última de seis. Cada grupo eligió a su favorito, determinando quiénes serían los más apoyados por los fans.

Entre los granjeros más votados se encuentran Alberto “El Patrón” del Río, Sergio Mayer Mori y Lolita Cortés. De estos, Cortés recibió la mayor cantidad de votos, por lo que será quien inicie la cadena de salvación. Su primera decisión fue salvar a Eleazar Gómez, dando inicio a una dinámica en la que cada granjero deberá elegir a quién salvar, generando una cadena de decisiones que definirá quiénes permanecerán en la competencia. Los que no fueron elegidos durante este proceso, Alfredo Adame, Doroteo, Manola Diez y La Bea, quedaron en riesgo y conformaron la primera lista de nominados de la temporada.

Además, el público tiene un papel clave, ya que puede apoyar a su participante favorito a través de la aplicación oficial de TV Azteca, influyendo directamente en quién continúa en la aventura. Votar es muy sencillo:



Primero, escanear el código QR oficial para descargar la app En Vivo, disponible en Android y iOS.

Una vez dentro, accede a la sección de La granja VIP, revisa los perfiles de los granjeros y utiliza tus 10 votos diarios, que puedes repartir entre varios participantes o asignarlos todos a tu favorito.

La clave es la constancia: votar todos los días puede marcar la diferencia entre la eliminación y la victoria. Con esta dinámica, los espectadores se convierten en parte activa del espectáculo desde el primer día.

¿Quién fue el primer nominado de La granja VIP?

El primer nominado de La Granja VIP es Doroteo, elegido durante la cadena de salvación por Manola Diez. Además, Manola, Doroteo, La Bea y Alfredo Adame dormirán en el granero y asumirán el rol de peones, mientras que el resto de los participantes permanecerá en la casa principal de la granja.

Quienes están en el granero enfrentarán restricciones adicionales: no podrán usar el baño de la casa principal, lo que aumenta el desafío de convivencia y pone a prueba su adaptación a la vida en la realidad.

La granja VIP / Redes sociales

