Rechazó Itatí Cantoral sueldazo de medio millón a la semana en reality, ¡por poderoso motivo!

El reality La Granja VIP ya se encuentra a la vuelta de la esquina, su estreno será el próximo 12 de octubre, y la más perseguida para esta primera temporada fue Itatí Cantoral.

¿Qué le ofrecieron a Itatí Cantoral para participar en La Granja VIP?

Una persona de la producción nos contó que no se escatimó en lo económico: “Todo se maneja de forma muy confidencial, pero nos dijeron que le ofrecieron cerca de medio millón de pesos por semana. Y es que, aunque ella ya tiene un contrato que vence en diciembre y por este se le paga una mensualidad por la exclusividad de no trabajar en otro lado, cuando hacen un proyecto se les da un extra. En este caso la cifra era bastante generosa. La verdad es que Itatí lo vale. Ella es sinónimo de rating y más si se le iba a ver en una faceta en que nunca la hemos visto”.

Le hicieron 2 ofertas sin éxito : “Primero le ofrecieron que fuera conductora, pero no aceptó. Entonces le propusieron ser concursante. Al principio dio un rotundo no, pero después lo dudó porque, aunque para nada le latía la idea de un encierro, igual y era la oportunidad de que el público la conociera de otra forma. Y es que ella es súper divertida, muy directa, bastante espontánea y amable”.

Te puede interesar: Itatí Cantoral exhibe a famoso, ex de una amiga suya, que se sobrepasó con su hija: “Lo corrí de mi casa”

Itatí Cantoral, revista 2 / @lagranjavipmx, @Itatic_oficial y Archivo TVNotas

¿Cómo fue la negociación entre Itatí Cantoral y la producción de La Granja VIP?

El informante nos contó que las negociaciones fueron muy extenuantes: “Ella llegó en diciembre de 2024. Firmó un contrato por 1 año con mucha ilusión de regresar a las telenovelas como protagonista. Sin embargo, estos planes se pospusieron y le entró como conductora del reality Tentados por la fortuna y como actriz a la tercera temporada de la serie Dra. Lucía: Un don extraordinario. Hace unos días estuvo como conductora de la transmisión de la Fiestas Patrias”.

Además, Itatí tiene libertad para estar en otros proyectos : “No sé bien cómo es el contrato de ella, pero le dejan estar en cosas por fuera mientras no sea algo similar a lo que está haciendo. En mayo pasado se fue a Miami a grabar una participación especial en la serie Velvet de Telemundo, porque hasta donde entiendo hay convenios y sé que esa novela la pasarán aquí el próximo año”.

Lee: Itatí Cantoral recuerda su romance con Alexis Ayala: ¿La dejó plantada en el altar? Esto reveló la actriz

Itatí Cantoral, revista 4 / @lagranjavipmx, @Itatic_oficial y archivo TVNotas

¿Por qué Itatí Cantoral rechazó unirse a La Granja VIP después de haber aceptado?

Itatí estaba confirmada en un principio, pero las cosas cambiaron. “Todo parecía que iba muy bien. Incluso a mediados de julio la propia Pati Chapoy la confirmó en Ventaneando junto con Ana Brenda. Aseguró que las 2 ya estaban contratadas, pero ya no. La segunda se fue al proyecto de ¿Quién es la máscara?, en el panel de investigadores, en lugar de Martha Higareda, que se encuentra embarazada. Por su parte, Itatí dijo que mejor no”.

“Lo que sabemos que influyó definitivamente para que Itatí no aceptara a pesar de la tan jugosa propuesta económica es que no se veía encerrada, no creía aguantar en esas circunstancias, y mucho menos iba a dejar sola a su hija, que pasa por la adolescencia y son inseparables. Incluso cuando Itatí estuvo grabando Velvet en Miami, se la llevó, y la joven siguió a distancia sus estudios. Entonces por nada estaba dispuesta a separarse de su retoño. El amor de madre es primero para ella antes que el dinero”.

A esto se le sumaron otros inconvenientes, y es que se alargó la obra que protagoniza, Juicio a una zorra, hasta el 30 de octubre: “Se le propuso reprogramar las funciones de octubre para cuando ella saliera del reality, pero Itatí ya tenía claro que no, y por eso hasta aceptó otra propuesta de volver a montar la obra Testosterona (que ya había protagonizado en 2019) y que tendrá funciones desde finales de septiembre hasta finales de noviembre. Entonces, ya está completamente descartado por sus compromisos de trabajo”, finalizó.

Lee: Itatí Cantoral triste por la pausa temporal de su nuevo proyecto: “No puede hacer nada en otro lado”

Itatí Cantoral, revista, foto 3 / @lagranjavipmx, @Itatic_oficIal y archivo TVNotas

¿De qué tratará el reality de TV Azteca, La Granja VIP y quiénes están confirmados?

En este reality varios famosos tendrán que convivir en un entorno rural, y realizar actividades como alimentar y cuidar animales, o sembrar y cosechar hortalizas, entre otras más. Hace 2 semanas se dio a conocer al panel de críticos que tendrá este programa.

Entre otros, se encuentran Lolita Cortés, Ferka, ‘Rey grupero’ y Linet Puente. Los participantes confirmados hasta el momento son Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal y Sandra tzel, pero ya se rumoran otros nombres, como: César Doroteo, Kike Mayagoitia, Sabrina Sabrok, Carlos Quirarte y Jorge Alberti, entre otros.

Lee: Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral comparten la alegría por el logro de su hijo en Londres

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.