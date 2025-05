Lolita Cortés revela que se enamoró y tuvo hijos ¿con su hermanastro?: “Siempre me gustó desde niña”

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, más conocida como Lolita Cortés, quien hace poco fuera hospitalizada de emergencia por sufrir 20 desmayos. es una de las figuras más destacadas del teatro musical mexicano. Además de su larga trayectoria en escenarios, se ha consolidado como una personalidad de televisión por su participación como jueza en programas como La academia y Las estrellas bailan en Hoy. Su carácter frontal, exigente y sin filtros ha sido su sello distintivo, lo que también la ha convertido en una figura mediática cuyas declaraciones no pasan desapercibidas.

En días recientes, Lola volvió a ser tendencia tras una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde reveló un pasaje poco conocido ¡y sumamente impactante de su vida!: Tuvo una relación amorosa con su hermanastro, de la cual nacieron sus dos hijos.

Esta entrevista con el periodista fue realizada hace un año, pero recientemente Gustavo Adolfo la volvió a subir a TikTok, lo que la ha hecho viral en cuestión de horas. Ya suma más de 20 mil ‘me gusta’, pues trata un tema que pocos conocían sobre la jueza.

Lolita Cortés en La academia. / Instagram: @soylolacortes

¿Lolita Cortés tuvo una relación con su hermanastro?

Durante la entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, Lola Cortés confesó que desde niña sintió una fuerte atracción por Sergio Romo, el hijo mayor de la actriz Alma Muriel, quien fue pareja de su papá, Ricardo Cortés, luego del divorcio de su mamá, Dolores.

“Me gustaba mucho mi hermano cuando era muy niña. Decía: '¡Qué guapo está este niño!’ Yo tendría cinco años y él ocho, y moría por mi hermano”, declaró con franqueza.

Lolita explicó que tras varios años sin contacto, se reencontró con Sergio durante una gira teatral y comenzaron una relación que, aunque inicialmente parecía pasajera, terminó siendo duradera y significativa.

“Nos dejamos de ver como 13 años. Me lo encontré en una gira, en Qué plantón, y dije: ‘¡Wow! Vamos a divertirnos un rato’. Y terminamos siendo pareja” Lolita Cortes

Poco después, Sergio se mudó a la casa donde vivía Lolita con su madre, y fue entonces que su relación se volvió más seria. Con una sinceridad, la actriz también reveló cómo fue la reacción de su madre al enterarse del embarazo y es que tomando valor Sergio y Lola llegaron con una copa de anís que ellos aseguraban iba a persuadir a la madre de la famosa, pero esto no fue así. Su madre le dejó de hablar, molesta porque su hija había quedado embarazada sin casarse. Sin embargo, el rechazo inicial se transformó en alegría con el tiempo.

“Como es posible que una mujer se embarazara sin casarse. Después estaba muy feliz” Lolita Cortés

Así lo reveló Lolita Cortés:

¿Cómo fue la maternidad de Lolita Cortés junto a su hermanastro?

Lolita dio a luz a su primer hijo, Mariano, cuando tenía 23 años. En ese entonces, se encontraba trabajando y bailando danza contemporánea, lo que complicó su embarazo. “Al cuarto mes, estando en escena, empezó a salir agua. Se rompió la fuente y yo no sabía qué era. Terminé la función como buena actriz, aunque debía haberme detenido”, confesó.

A pesar de las dificultades, su hijo nació sano, y más adelante llegó su segunda hija, Dariana, a quien cariñosamente llama “Pelota” y a quien recientemente entrego en el altar. Lolita habló también sobre cómo les apoda con ternura: “No es un insulto. Es con cariño. A mis hijos les digo Balón y Pelota”.

Respecto a sus partos, aseguró que no estaba dispuesta a tener un parto natural: “¡Olvídalo! Partos naturales jamás. Balón venía sentado. En mi vida iba yo a permitir que metieran la mano e hicieran cosas así”.

¿Sergio Romo era realmente hermano de Lolita Cortés?

Aunque en varios titulares se ha manejado que Lolita Cortés tuvo una relación con su “hermano”, lo cierto es que no eran hermanos de sangre, pues no hay parentesco sanguíneo entre ellos. En palabras de la propia actriz: “No es mi hermanastro como tal. O sea, pues sí… no… bueno, sí lo fue. Lo fue unos años, tres años de la vida, o cuatro”.

La historia familiar es compleja: Dolores, la madre de Lola se separó de su padre tras descubrirlo con la actriz Alma Muriel, quien ya tenía un hijo llamado Sergio Romo, fruto de su matrimonio con Sergio Romo, de quien se divorció. Más tarde, Alma Muriel y el padre de Lolita tuvieron una hija juntos, llamada Lisa. Es decir, Lola y Sergio comparten una media hermana, pero no hay vínculo sanguíneo entre ellos.

A pesar de ello, convivieron durante algunos años como parte de la misma familia, lo que complica emocionalmente la narrativa. “El papá de mis hijos y yo tenemos una media hermana en común: Lisa”, explicó la actriz, aclarando así el verdadero parentesco con Sergio.

¿Lolita Cortés sigue con su hermanastro Sergio Romo?

Lolita Cortés decidió separarse de Sergio Romo, padre de sus hijos, debido a diferencias en su forma de ver la vida. Con el tiempo, Sergio adoptó una postura más estricta y conservadora, influenciada por su entorno profesional, lo que chocaba con los valores más libres y artísticos de Lola. Entre otras cosas, él insistía en ocultar a su hijo que no estaban casados ni bautizados, lo cual generó tensiones en la relación.

La situación se volvió más difícil cuando Sergio desestimó la carrera artística de Lola, calificándola como un simple “hobbie” sin futuro económico. Esto fue especialmente doloroso para ella, ya que su trabajo como actriz y cantante había sido su principal sustento durante años. Estas diferencias irreconciliables llevaron a la ruptura definitiva, a pesar de que su madre le advirtió que podría arrepentirse.

Y así fue, Lolita confesó que lloró por Sergio durante una década tras la separación. Aunque fue una decisión difícil, eligió seguir adelante por el bienestar de sus hijos. Actualmente, no se tiene información pública sobre las actividades de Sergio Romo, quien ha mantenido un perfil bajo desde entonces. Se sabe que en algún tiempo se dedicó a la publicidad pues hay información pública de que era el presidente de una empresa de ese giro hace años.

Actualmente Lolita Cortés confesó en un programa de La academia que está casada con Elías Ajit, actor, cantante, bailarín, coreógrafo y director.