¿José Manuel Figueroa, ex de Ninel Conde, apoya a Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025?

En medio del huracán mediático que generó la salida de Ninel Conde de La casa de los famosos México 2025, José Manuel Figueroa decidió alzar la voz y respaldó públicamente a Mar Contreras vía redes sociales. Cabe destacar que Conde y Contreras no llevaron una “gran” relación en el reality. ¿Qué palabras le dedicó el cantante?

¿Cómo inició la tensión entre Ninel Conde y Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025?

En La casa de los famosos México 2025, la rivalidad entre Ninel Conde y Mar Contreras alcanzó su punto más alto durante la Noche de cine, una dinámica del reality que revela a los participantes grabaciones internas para fomentar debates. En esta ocasión, se proyectó una escena en la que Contreras sugería que Ninel estaba “poniendo de acuerdo a las niñas”, refiriéndose a Dalílah Polanco, Elaine Haro y Mariana Botas. La insinuación fue tomada como una acusación directa de manipulación.

Lo que comenzó como una simple observación escaló rápidamente a una discusión intensa. Contreras expresó sentirse aislada del grupo y criticó que algunas decisiones se tomaran de forma excluyente: “No es querer conectar, es incluir a la gente”, dijo frente a Conde y el resto del grupo.

La también cantante no se quedó callada:

“Decir que yo manipulo a la gente se me hace una falta de respeto para mí y para ellas; que piensen que son manipulables”. Ninel Conde

La discusión se volvió uno de los momentos más virales del programa y generó reacciones divididas entre los fanáticos en redes sociales.

Mira: Galilea Montijo habla del supuesto ‘fraude’ en La casa de los famosos México, tras eliminación de Ninel Conde

“A mí no me gusta la hipocresía”, dijo Ninel Conde antes de abandonar la conversación con Mar Contreras.

La casa de los famosos México: ¿Qué mensaje dedicó José Manuel Figueroa a Mar Contreras?

El apoyo de José Manuel Figueroa a Mar Contreras surgió en Instagram, mediante un comentario realizado en un post de la página Realitólogas, donde el cantante escribió:

“Mar, échale ganas, aquí afuera te queremos muchos y mucho”. José Manuel Figueroa, vía IG

El comentario de José Manuel Figueroa, aunque breve, se volvió rápidamente viral. No solo porque dejó clara su simpatía por Mar Contreras, sino porque avivó una vieja historia: su relación con Ninel Conde.

Muchos usuarios en redes consideraron que el cantante “tomó partido”, mientras que otros vieron su mensaje como una simple muestra de solidaridad con una concursante.

“Se nota que no olvida lo que vivió con Ninel”, escribió un usuario en redes. Otros, en cambio, aplaudieron la neutralidad del mensaje, destacando que Figueroa no atacó directamente a Conde, pero sí eligió a quién apoyar.

Lee: ¿Cuál fue la promesa que le hizo Ninel Conde a Elaine Haro tras su salida de La casa de los famosos México 2025?

José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Por qué terminó el romance entre José Manuel Figueroa y Ninel Conde?

La relación entre José Manuel Figueroa y Ninel Conde no solo fue conocida por su intensidad, sino también por sus múltiples controversias. Según relató el propio cantante en una entrevista para El gordo y la flaca, el vínculo estuvo marcado por constantes altibajos y terminó por razones que, según él, aún generan dolor y reflexión.

Figueroa ha mencionado en varias ocasiones que la relación con la actriz y cantante no le brindó estabilidad.

“Fue una etapa difícil, no compartíamos la misma visión de vida” José Manuel Figueroa

Por su parte, Ninel Conde también se ha pronunciado sobre esa etapa, señalando que vivió situaciones emocionalmente complejas y que ciertos comentarios de su expareja le generaron malestar.

Mira: Ninel Conde: ¿Negociaron la eliminación del Bombón asesino de La casa de los famosos México? Esto aseguran