Ninel Conde habla de su eliminación de La casa de los famosos México: “Es muy fuerte estar allá adentro”

El pasado domingo 17 de agosto, la actriz Ninel Conde fue la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2025, generando una conmoción entre habitantes del reality y usuarios en redes sociales. Ahora, ‘el Bombón asesino’ ofreció sus primeras declaraciones frente a las cámaras. ¿Ella pidió su salida del programa?

Ninel Conde / Archivo TVNotas/Liliana Carpio

¿Cómo fue la eliminación de Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025?

La gala de eliminación inició con momentos de tensión entre los nominados. El primero en salvarse fue el Guana, quien recibió la aprobación del público para continuar en la competencia. Más tarde, Facundo y Alexis Ayala también lograron permanecer en el reality, lo que dejó a Ninel Conde y Mar Contreras, como las últimas dos en riesgo de salir de ‘La casa de los famosos México’.

Ambas subieron al carrusel de eliminación, la estructura giratoria que determina quién abandona la casa. Tras varias vueltas, se anunció que Mar regresaba al encierro, lo que desató la celebración en el cuarto Noche. Por el contrario, en el cuarto Día se vivió un ambiente de tristeza, especialmente reflejado en las lágrimas de Priscila y Elaine Haro, quienes mostraron lo difícil que fue que Ninel saliera de la competencia.

La noticia sorprendió a varios participantes, ya que la presencia de Conde, según algunos seguidores del reality, había sido parte importante de las estrategias y relaciones dentro de la casa. La eliminación de Ninel Conde, no solo cambió la distribución de fuerzas entre los equipos, sino que también abrió nuevas interrogantes para los usuarios sobre cómo se reorganizará la convivencia en los próximos días.

Ninel Conde, entre lágrimas, arremete ¿contra sus compañeras por nominarla? / X: Universo reality / IG: @lacasafamososmx

¿Qué dijo Ninel Conde tras ser eliminada de La casa de los famosos México 2025?

Al salir oficialmente de La casa de los famosos México, Ninel Conde fue recibida por la conductora Galilea Montijo y ofreció sus primeras palabras frente al foro:

“Creo que mi tiempo, es el tiempo de Dios, así que es perfecto y la verdad es que si es muy fuerte estar allá adentro. Con los últimos que estuve, los tres querían que yo me fuera, iba a ser muy incómodo para mí, la verdad.” Ninel Conde

Posteriormente, agradeció a sus seguidores y expresó:

“Ha sido una bendición coincidir con ustedes, conocerlos y estar en este proyecto. Gracias por las risas y el amor... La viví el tiempo que Dios quería y la gente. Yo estoy contenta y tal vez si me quedaba más la iba a regar. A toda mi gente gracias por estar al pendiente, por estar conmigo.” Ninel Conde

¿Qué dijo Ninel Conde a los habitantes tras ser eliminada de La casa de los famosos México 2025?

Durante la post gala, junto con Ricardo Margaleff y Wendy Guevara aprovechó la oportunidad para dedicar unas palabras a quienes la acompañaron durante su estancia en La casa de los famosos México’. Aseguró que su paso por el reality fue una experiencia significativa y que se llevaba grandes recuerdos. Además, Ninel Conde dedicó un mensaje especial a Elaine Haro, quien se vio demasiado afectada con la eliminación de la cantante.

“Que esté bien, que le eche ganas... yo voy a estar bien y que generamos un vínculo que va a ser para toda la vida.” Ninel Conde

