¿Mariana Botas abandonará La casa de los famosos México? La actriz rompe en llanto tras sufrir ‘crisis’

Luego de que Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México’, la tensión entre los habitantes se habría intensificado, según percibieron internautas. Ahora, Mariana Botas se mostró verdaderamente vulnerable frente a las cámaras, lo que desató rumores de su salida del reality. ¿Qué pasó?

Cabe recordar que Mariana Botas fue muy criticada por su amistad con Ninel Conde en redes sociales. Incluso, la actriz de ‘Una familia de diez’ se mostró inquieta en el momento en que escuchó un carrito con altavoces en el que le pidieron que “se alejara del ‘Bombón asesino’. Ahora, ‘la Envinada’, supuestamente, sufrió una crisis por el “agobio” que “enfrentaría” en la competencia.

Mariana Botas / Redes sociales

Te puede interesar: Drake Bell: Tras polémica con Mariana Botas y su divorcio, presume nuevo romance con una mexicana

¿Cómo fue la eliminación de Ninel Conde de La casa de los famosos México?

La noche del domingo pasado 17 de agosto, Ninel Conde fue eliminada, por decisión del público, de ‘La casa de los famosos México’. Galilea Montijo anunció su salida de la competencia luego de enfrentarse al temible carrusel junto a Mar Contreras.

En el momento en que Mar Contreras, integrante del team Noche, regresó a ‘La casa’, Mariana Botas, Elaine Haro, Dalilah Polanco, Priscila Valverde, Shiky y Facundo, mostraron su incredulidad ante la decisión del público. Incluso, la actriz más joven del cuarto Día rompió en llanto ante la situación.

Eso no es todo, todos los integrantes del cuarto ‘Día’ se reunieron en su habitación y expresaron su sorpresa por la eliminación de la llamada líder de ‘la Inventadas’. Incluso, se cuestionaron qué es lo que vio el público en ‘el Bombón asesino’ que no votaron por ella para que permaneciera en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Ninel Conde eliminada LCDLFM / Redes sociales y Canva

No te pierdas: Drake Bell se divorcia, ¿porque Mariana Botas dijo que se lo besuqueó toda una noche?

¿Mariana Botas abandonará ‘La casa de los famosos México’ tras eliminación de Ninel Conde?

Hoy, lunes 18 de agosto, Mariana Botas, integrante del cuarto Día, dejó boquiabierto al público luego de que las cámaras del 24/7 captaron que rompió en llanto. ¿Por la salida de Ninel Conde?

En redes sociales se viralizó un video en el que Mariana Botas sostuvo una plática con Shiky en la que expresó que “se sentía mal”, principalmente “por el encierro”.

“Es que me siento mal, como que algo me aprende el pecho. Me extraña, porque yo nunca lloro… Siento que necesito (inaudible)… Extraño mi casa… a mis perros…. No pensé que me iba a sentir así en algún momento, qué fuerte... Siento cómo agobio, no me había sentido así, como intensidad y agobio”, aparentemente dijo Botas, entre lágrimas.

Mariana Botas llora en La casa de los famosos México / IG: @marianabotasl

Ante esto, Shiky simplemente la abrazó y le comentó que muchos habitantes en ‘La casa’ enfrentarían el mismo sentir que ella por el encierro y todas las emociones que se viven en el reality.

Asimismo, Mar Contreras se acercó con ‘la Envinada’ y le dio unos consejos para calmar ese tipo de emociones en ‘La casa de los famosos México’.

“Regresa a ese lugar feliz, busca esa escena en la que te sentías bien, tranquila y agárrate de eso porque ya falta menos”, dijo Mar.

Mar Contreras apoyó a Mariana Botas en La casa de los famosos México / IG: @marianabotasl

Finalmente, Facundo también apoyo a Mariana Botas y le externó que la mayoría siente que “llevan una eternidad en el reality”, lo cual los pondría más susceptibles.

Dicho momento no pasó desapercibido en redes sociales. Algunos consideraron que está recaída emocional la podría llevar a, posiblemente, abandonar ‘La casa de los famosos México’.

Sin embargo, tras este episodio, Mariana Botas simplemente continuó con las actividades del reality, dado que se mostró, frente a las cámaras, con total normalidad en la preparación para la prueba de los finalistas del liderato de la semana.

Así lo dijo Mariana Botas:

Mira: ¿Mariana Botas es la favorita de la producción en La casa de los famosos México? ¡Fans exhiben pruebas!

¿Qué habitantes continúan en La casa de los famosos México 2025?

Con la salida de Ninel Conde —la tercera eliminada— apenas quedan 12 celebridades en competencia, distribuídas en los llamados ‘cuarto Noche’ y ‘cuarto Día’. Ellos son los habitantes que continúan el La casa de los famosos México:

Cuarto Noche

Alexis Ayala

Mar Contreras

Abelito

Aldo de Nigris

Guana

Aarón Mercury

Cuarto Día

Facundo

Mariana Botas

Elaine Haro

Shiky

Dalílah Polanco

Priscila Valverde