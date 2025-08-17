¿Quién es el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 17 de agosto?

‘La casa de los famosos México 2025’ está a punto de despedir a otro habitante. Este domingo 17 de agosto se realiza una nueva gala de eliminación, en la que se conoce al tercer expulsado de la temporada.

Recordemos que los eliminados hasta el momento han sido:

Al arranque de la gala de eliminación estos 13 participantes competen para conseguir los 4 millones de pesos del primer lugar:

Facundo Aarón Mercury Alexis Ayala Dalilah Polanco Mar Contreras Aldo de Nigris Priscila Valverde Shiky Mariana Botas El Guana Abelito Ninel Conde Elaine Haro

Sin embargo, ¡uno de ellos dice adiós hoy 17 de agosto!

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado 13 de agosto, se realizó la tercera gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Tras un largo proceso, los que quedaron en la placa fueron:

Mar Contreras

Facundo

Alexis Ayala

Ninel Conde

El Guana

Mariana Botas también estaba en riesgo. Sin embargo, Elaine Haro la sacó de la placa después de haberle robado el privilegio de la salvación a Aldo de Nigris, quien era el líder de la semana.

Filtran al tercer eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’

Diversas páginas en redes sociales dedicadas a ‘La casa de los famosos México 2025’ han realizado encuestas diarias sobre qué habitante nominado tiene mayor y menor apoyo del público.

Según la última encuesta, el eliminado de esta semana estaría entre el Guana y Facundo. En tanto que el participante que contaría con más respaldo del público sería Mar Contreras.

Cabe destacar que estas son conteos hechos por el público y que el eliminado se conocerá de manera oficial en la gala de este 17 de agosto del 2025.

En medio de todo esto, recientemente surgió el rumor de que, presuntamente, Facundo habría pedido salir del reality debido a las críticas por su participación y la estabilidad de su familia.

Aparentemente, el artista pidió que, sin importar el resultado de las votaciones, él fuera el expulsado de la noche. No obstante, el equipo que se encarga de sus redes sociales ya desmintió esta información, asegurando que todo es una “campaña de desprestigio”.

¿Dónde y cuándo ver la tercera gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La tercera gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’ se llevará a cabo este 17 de agosto. Iniciará a las 8 pm y se podrá ver a través del canal de Las estrellas, así como en la plataforma de VIX.

Tras esta expulsión, solo quedarán 12 habitantes y, sin duda alguna, la tensión aumentará más, principalmente ahora que los participantes ya han establecido sus alianzas.

¿Quién es el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 17 de agosto?

