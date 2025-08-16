¿Quién es el tercer salvado de ‘La casa de los famosos México 2025? ¡Elaine Haro enfrenta a Aldo de Nigris!

La tensión en La casa de los famosos México 2025 alcanza uno de sus puntos más altos este 15 de agosto con el esperado duelo de salvación. El resultado revela quién será el tercer famoso que logra esquivar la temida placa de nominados en la tercera semana, un privilegio que no solo asegura su permanencia, sino que también podría alterar las estrategias dentro de ‘La casa’.

Cabe recordar que Aldo de Nigris, líder de la semana, se enfrentará a Elaine Haro, quien es integrante del cuarto Día en ‘La casa de los famosos México’, y la tensión está al rojo vivo entre los participantes del reality, dado que ambos podrían salvar a un participante de su respectivo team. ¿Quién ganó?

Aldo de Nigris / IG: @aldotdenigris / @leticiagdenigris

Te puede interesar: ¿Mariana Botas es la favorita de la producción en La casa de los famosos México? ¡Fans exhiben pruebas!

¿Quiénes son los nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’?

El pasado 13 de agosto se llevó a cabo la tercera gala de nominación, lo que dejó a seis habitantes en riesgo de ser eliminados de esta edición de La casa de los famosos México 2025. La placa de nominados quedó conformada por:



Facundo (Día)

Ninel Conde (Día)

Mariana Botas (Día)

Mar Contreras (Noche)

Alexis Ayala (Noche)

Luis Rodríguez, ‘el Guana’ (Noche)

No te pierdas: La casa de los famosos México: Luis Rodríguez, ‘Guana’, confirma infidelidad a su exesposa: “Fui muy cobarde”

¿Quién se enfrentará a Aldo de Nigris por el robo de salvación en ‘La casa de los famosos México’ hoy 15 de agosto de 2025?

Durante el tercer duelo por el finalista para el robo de salvación en ‘La casa de los famosos México’ 2025, se definió que Elaine haro será la famosa que enfrentará a Aldo de Nigris en una prueba decisiva. Ambos competirán por el privilegio de salvar a uno de sus compañeros nominados, específicamente, de sus respectivos cuartos, lo que podría cambiar por completo el rumbo de la tercera semana de eliminación.

Cabe recordar que el duelo para lograr enfrentar a Aldo de Nigris consistió en una prueba llamada ‘Calaveras’, en la que los habitantes debían romper figuras de calaveritas para descubrir el nombre de sus compañeros. Cada vez que alguien encontraba un nombre, ese habitante quedaba automáticamente eliminado de la competencia, hasta que solo quedara uno: el retador del regiomontano.

Tras esta intensa ronda de eliminaciones, Elaine Haro se convirtió en la retadora oficial de Aldo de Nigris en la prueba de salvación, ya que nadie rompió su calavera.

Salvado de La casa de los famosos México 2025 / IG: @lacasafamososmx

Mira: La casa de los famosos México 2025: ¡Cuarto Noche cumple su promesa y se quita la ropa por los fans!

¿Quién ganó el duelo de robo de salvación en ‘La casa de los famosos México’ 2025 hoy 15 de agosto?

Hoy, 15 de agosto del 2025, se llevará a cabo el tercer duelo de salvación de ‘La casa de los famosos México’ en el cual Aldo de Nigris buscará defender el beneficio de poder quitar a uno de sus compañeros nominados de la placa. Esto en el enfrentamiento con Elaine Haro.

En redes sociales, las apuestas sobre quién saldrá victorioso de este duelo no han cesado. Mientras algunos desean que De Nigris gane para así sacar a un integrante de su cuarto Noche de la placa, hay quienes apoyan a que Eline Haro le arrebate la salvación para que, de igual forma, quite de la placa de nominados a uno de sus compañeros.

En esta ocasión, el duelo consistió en que cada participante tirara una pelota por un tobogan. Esta tendría que caer en una ruleta con puntos. Quien sumara más puntos se quedaba con la salvación de la semana. ¡Elaine Haro se robó la salvación!

Elaine Haro / Redes sociales

Mira: Jessica Segura defiende a Mariana Botas del hate por La casa de los Famosos México; comparte polémico mensaje

¿Quién es el tercer habitante salvado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Luego de un duelo con total nerviosismo, Elaine Haro tomó la decisión de salvar a Mariana Botas. Según la actriz, tomó esta decisión con base en un sorteo.

Por esta razón, la placa de nominados quedó de la siguiente manera: