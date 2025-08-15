Jessica Segura defiende a Mariana Botas del hate por La casa de los Famosos México; comparte polémico mensaje

Mariana Botas ha sido considerada en redes como una de las figuras más polémicas de la tercera semana en ‘La casa de los famosos México 2025’. Su comportamiento en el reality ha dividido opiniones y generado una ola de críticas entre usuarios. En medio de esta controversia, su amiga y compañera del podcast Envinadas, Jessica Segura, decidió romper el silencio y salir en su defensa con un contundente mensaje en TikTok.

Mira: ¿Quién ganó el tercer duelo de salvación en La casa de los famosos México y se enfrentará a Aldo de Nigris?

Mariana Botas / Redes sociales

¿Por qué critican a Mariana Botas, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La tercera semana en ‘La casa de los famosos México 2025’ ha sido especialmente intensa para Mariana Botas, quien se encuentra nominada y en el centro de una ola de críticas por parte del público.

En redes sociales, muchos usuarios aseguran que la actriz ha mostrado actitudes negativas hacia los habitantes de otros cuartos y que está siendo manipulada por Ninel Conde, al formar parte del polémico grupo conocido como las Inventadas.

Aunque Mariana ha dicho tener criterio propio, los fans del reality no están convencidos. En plataformas como TikTok y X (antes Twitter), se han viralizado comentarios que la acusan de seguir órdenes, interrumpir constantemente y no tener carácter propio. Incluso hay campañas para pedir su salida del programa.

Lee:¿Nuevo shippeo en La casa de los famosos México? Aldo de Nigris y Mariana Botas desatan rumores de romance

Mariana Botas llora en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

¿Qué dijo Jessica Segura para defender a Mariana Botas, habitante nominada de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Ante el creciente hate, Jessica Segura, amiga cercana de Mariana Botas y compañera en el pódcast Envinadas, decidió salir en su defensa a través de una transmisión en vivo en TikTok. La actriz fue clara y directa:

“No ha hecho nada malo. Muchos amigos me han escrito preguntando preocupados. Entendemos que hay gente que está enojada con la vida y quiere echar su veneno. También existen de esos.” Jessica Segura

Jessica Segura también criticó a quienes siguen los comentarios negativos sin cuestionarlos, llamándolos “borregos”: “Los que dicen ‘borregos’ son los que normalmente están de borregos siguiendo todo el hate y los comentarios negativos.”

Finalmente, respondió a un usuario que le comentó que era “el colmo” que defendiera a Mariana, señalando que no todos tienen que simpatizar con ella.

“Obviamente, no somos monedita de oro y debe de haber alguien a quién no le guste Mariana, pero no son todos” Jessica Segura

¿Cómo reaccionaron usuarios a los comentarios de Jessica Segura sobre Mariana Botas, habitante de La casa de los famosos México?

Durante el en vivo de Jessica Segura defendiendo a Mariana Botas, los comentarios estuvieron divididos. Algunos usuarios apoyaron a Mariana, mientras otros reafirmaron su rechazo:

“Va a salir súper funada, como van a ser bots. Ves como no vieron La Casa de los Famosos.”

“Jessy, yo soy envinada pero Mariana está jugando turbio.”

“Mariana súper buena onda.”

“Fuera Mariana.”

“No hay nada positivo en Mariana, no tiene carácter.”

“Acepten, funada quedará.”

“Jessica ya manda a callar a Mariana porfis, porque nadie le dice que no debe interrumpir.”

Incluso hubo quienes compararon a Jessica Segura con Mariana Botas, recordando que en el pódcast Envinadas también ha recibido críticas.

Mira: La casa de los famosos México: Mariana Botas se confiesa, ¡Se besuqueó a un famoso toda la noche!

Mariana Botas / Facebook

¿Mariana Botas está en riesgo de salir de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Con la placa de nominados ya definida, Mariana Botas enfrenta una semana clave en su permanencia dentro de ‘La casa de los famosos México 2025’. Aunque cuenta con el respaldo de figuras como Jessica Segura, la percepción del público podría jugarle en contra.

La dinámica del programa ha mostrado que los favoritos del reality pueden cambiar de un día a otro y que las redes sociales tienen un peso importante en las votaciones. Por esta razón, si la campaña en su contra sigue creciendo en redes, algunos usuarios han considerado que Mariana podría convertirse en la próxima eliminada este domingo 17 de agosto. ¿Logrará salvarse?