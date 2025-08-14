¿Quién ganó el tercer duelo de salvación en La casa de los famosos México y se enfrentará a Aldo de Nigris?

Este jueves 14 de agosto, la tensión reina en La casa de los famosos México 2025. Se lleva a cabo la prueba que definiría al retador del tercer duelo por la salvación.

Uno de los habitantes se gana el derecho de enfrentar nada más y nada menos que a Aldo de Nigris quien ostenta el título de líder esta semana. Pero, lo que pocos esperaban, es que esta competencia podría cambiar por completo el rumbo del juego.

Si logran arrebatarle el poder al “Niño bien”, el habitante victorioso tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados y reventar la estrategia de alguno de sus compañeros justo a unos días de la esperada gala de eliminación del próximo domingo 17 de agosto. ¿Quién lo logra? ¿Hay trampas?

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Quiénes son los nominados en la tercera semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La noche del miércoles 13 de agosto se vivió la tercera gala de nominación en La casa de los famosos México 2025 y no faltaron las tensiones, ni las sorpresas. Luego de una jornada cargada de estrategias y alianzas, seis habitantes quedaron oficialmente en riesgo de eliminación. Los nominados que podrían abandonar la competencia son:

Facundo ( cuarto Día )

( ) Ninel Conde ( cuarto Día )

( ) Mariana Botas ( cuarto Día )

( ) El Guana ( cuarto Noche )

( ) Mar Contreras ( cuarto Noche )

( ) Alexis Ayala (cuarto Noche)

¿Cómo fue el tercer reto del robo de la salvación en La casa de los famosos México 2025?

A diferencia de semanas anteriores en La casa de los famosos México 2025, todo apunta a que la tercera prueba se realizará en vivo durante la gala de esta noche, jueves 14 de agosto.

Hasta el momento, no se ha dado ninguna señal sobre quiénes competirán por el robo de salvación, lo que ha generado incertidumbre entre los fans y los propios habitantes. Será durante la gala de las Estrellas cuando los 12 participantes que siguen en competencia se enfrenten en una dinámica especial, en la que solo uno podrá ganar el derecho de retar a Aldo de Nigris, actual líder de la semana.

El ganador tendrá la oportunidad de salvarse a sí mismo o a uno de sus compañeros, lo que podría cambiar por completo el rumbo de las nominaciones y las estrategias dentro de la casa.