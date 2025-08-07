La casa de los famosos México: Adrián Di Monte confiesa que su hermana sufrió un intento de abuso

En medio de la tensión por la prueba de salvación en ‘La casa de los famosos México 2025', Adrián Di Monte sorprendió a todos al revelar que, hace algún tiempo, su hermana estuvo en riesgo de sufrir un abuso sexual. ¿Qué pasó?

¿Qué le pasó a la hermana de Adrián Di Monte, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025'?

Durante una plática sincera con Elaine Haro y Mariana Botas, el controversial Adrián Di Monte confesó que, en 2017, un desconocido se metió a casa de su hermana en medio de la noche.

De acuerdo con el actor, su hermana escuchó una voz rara en la madrugada y se dio cuenta que había una persona desconocida con un objeto punzocortante en la mano.

“Ella dice que se despertó y dijo: ‘m..., alguien se metió’” Adrián Di Monte

Evidentemente afectado, Adrián relató que su hermana se asustó bastante y su primer pensamiento fue que el sujeto quería abusar de ella. El actor contó que el sujeto que irrumpió en su casa le pidió que no gritara. Por esta razón, ella mencionó que no lo haría, pero que si quería abusar de ella tendría que usar protección.

La producción del show censuró el audio mientras contaba la anécdota. Sin embargo, cuando se reanudó, se escuchó decir a Adrián que, afortunadamente, la policía llegó a tiempo y pudieron atrapar al sujeto.

“Eran como las 5 de la mañana, llega la policía, los forenses y ya mi hermana les contó todo”, relató Adrián Di Monte.

¿Cómo reaccionó Adrián Di Monte al saber que su hermana estuvo a punto de ser abusada?

Adrián Di Monte narró que, cuando su hermana le contó lo que había vivido, se puso furioso, pero al mismo tiempo aliviado de que ella o su cuñado, pese a todo, no hayan sufrido ningún daño.

No obstante, confesó que su hermana sigue lidiando con algunas secuelas emocionales y el recuerdo de lo ocurrido sigue afectándola al punto que ha querido “bloquearlo” para estar más tranquila: “No sé de donde saca tanta fuerza”, expresó.

En cuanto al criminal, hubo un juicio de por medio y la autoridad lo sentenció a 35 años de prisión, pena que actualmente está cumpliendo.

Elaine y Mariana se solidarizaron con él, al mismo tiempo que aplaudieron la fortaleza de su hermana y se alegraron de que el delincuente esté en la cárcel.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Si bien algunos lamentaron lo ocurrido con su hermana y se mostraron comprensivos, otros creen que solo narró esto para “quedar bien con el público”.

Y es que Adrián Di Monte ha sido muy polémico debido a las acusaciones de maltrato e infidelidad que hizo su exesposa, Sandra Itzel, en su momento.

