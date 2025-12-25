Dos exparticipantes de ‘La granja VIP’ estarían confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’

El mundo de los realities no para. Tras la culminación de ‘La granja VIP’, el público está expectante de saber quiénes estarán en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, programada para estrenarse en 2026.

Según Wendy Guevara, quien fungió como conductora de la pre y post galas de ‘La casa de los famosos 2025’, ya se tiene en mente un gran elenco que incluiría a miembros de la comunidad LGBT+.

En medio de la espera por más detalles, se filtra que dos exparticipantes de ‘La granja VIP’ estarían confirmados para participar en la nueva temporada del reality de Televisa, ¿de quiénes se trata?

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Quiénes participaron en la primera temporada de ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP’ contó con un total de 16 celebridades que lo dieron todo para conseguir los dos millones de pesos del primer lugar. Estos fueron los participantes y el lugar en que quedaron:

Primer lugar : Alfredo Adame

: Alfredo Adame Segúndo lugar: Eleazar Gómez

Eleazar Gómez Tercer lugar : César Doroteo ‘Teo’

: César Doroteo ‘Teo’ Cuarto lugar: Kim Shantal

Kim Shantal Quinto lugar: ‘La Bea’

‘La Bea’ Sexto lugar/Semifinalista : Alberto del Río ‘el Patrón’

: Alberto del Río ‘el Patrón’ Séptimo lugar: Sergio Mayer Mori

Octavo lugar: Lis Vega

Noveno lugar: Fabiola Campomanes

Décimo lugar: Kike Mayagoitia

Décimo primer lugar: Manola Díez

Décimo segundo lugar: Jawy Méndez

Décimo tercer lugar: Omahi

Décimo cuarto lugar: Sandra Itzel

Décimo quinto lugar/primera eliminada: Carolina Ross

Lolita Cortés también estaba en el reality. No obstante, ella se salió a la cuarta semana. La exjueza de ‘La Academia’ dijo no soportar la presión y explicó que, por el bien de su salud mental, debía salir de forma inmediata.

Se ha especulado que la multaron económicamente por su decisión. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Lolita regresó a ‘La granja VIP’ en la reunión de exparticipantes con los finalistas.

Participantes de La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes estarán en ‘La casa de los famosos México 2026’?

A través de X, la cuenta de espectáculos de @LaPortadaAI1 filtró que, presuntamente, dos exparticipantes de ‘La granja VIP’ están contemplados para entrar a la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Si bien no revelaron los nombres, según usuarios, en otras “páginas” se ha filtrado que los candidatos serían Manola Díez y Sergio Mayer Mori. Si bien la cuenta no desmintió a Mori, señaló que no podría ser Díez, ya que seguirá trabajando para TV Azteca.

También se han filtrado otros nombres como Kim Shantal y Eleazar Gómez. No obstante, nada de esto fue confirmado por la cuenta.

Cabe mencionar que Manola expresó su deseo de entrar a ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Sin embargo, según información del medio ‘Publimetro’, la conductora contactó a los productores para participar, pero fue rechazada tajantemente.

Esto no es información oficial, pues aún no se ha comenzado a revelar los nombres de los participantes de la nueva temporada del reality mexicano, por lo que todo queda en calidad de un rumor.

2 participantes de la Granja van para La Casa de los Famosos México. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 24, 2025

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’?

En su momento, se llegó a dudar de que hubiera una nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, pues se especulaba que la tercera edición no había logrado el éxito esperado. No obstante, esta información fue desmentida por Rosa María Nogueron, productora del concurso.

“Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números, por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia”, resaltó hace algunos meses.

Hasta ahora, solo se sabe que, tentativamente, la cuarta temporada del show se estrenará en junio de 2026 y Galilea Montijo seguirá como conductora estelar.

