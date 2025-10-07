La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes serían los presuntos habitantes de la nueva temporada?

La euforia por la victoria de Aldo de Nigris en la tercera temporada ‘La casa de los famosos México’ 2025 sigue latente. Incluso, las redes sociales no han parado de viralizar los mejores momentos del regiomontano en la gran final del reality. Sin embargo, lo que tampoco pasó desapercibido entre la audiencia fueron las especulaciones de la nueva temporada de dicha competencia. ¿Ya hay habitantes confirmados?

Las redes sociales han especulado sobre los posibles habitantes que podrían ser confirmados en ‘La casa de los famosos México’ 2026, luego de que Galilea Montijo dio a conocer que sí habrá una cuarta edición.

Aldo de Nigris celebró su triunfo en La casa de los famosos México 2025. / IG: @lacasafamososmx / Alex Isunza y Johany Sánchez

Te puede interesar: Aarón Mercury, tras ser eliminado de La casa de los famosos México, se une a Hoy ¿Será conductor?

¿Cómo confirmaron la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Hace unos días, Galilea Montijo anunció la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, pese a las especulaciones en redes de que el formato supuestamente tendría una “pausa”. Esto, aparentemente, para “darle un respiro”, dado que señalaron que se ha vuelto “muy tóxico” y “predecible” el juego.

Sin embargo, en una entrevista para una revista de circulación nacional, la conductora de ‘Hoy’ señaló que serían puros rumores falsos, dado que esta tercera temporada fue un éxito y este logro llevó a que haya una nueva temporada y, ¡ya hasta habría habitante confirmado!

“Esta temporada en cuanto a ventas ha sido exitosísima y por supuesto que para eso trabajamos. En rating es actualmente lo más visto en televisión.Tan exitosa ha sido que ya tenemos confirmada una cuarta temporada, incluso con un habitante ya confirmado”. Galilea Montijo

Eso no es todo, en la conferencia de prensa por la culminación de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’, a la que TVNotas asistió, la misma productora del reality, Rosa María Noguerón, también anunció la cuarta edición de dicha competencia en 2026.

“Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números, por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia”, dijo Rosa María.

Aldo de Nigris ganó la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. / IG: @lacasafamososmx / Alex Isunza y Johany Sánchez

No te pierdas: Papá de Abelito fue atendido de emergencia tras ver que su hijo no ganó La casa de los famosos México, revelan

¿Quiénes serían los presuntos habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

Luego de que Poncho de Nigris reveló que Yetus presuntamente sería uno de los habitantes de confirmados para ‘La casa de los famosos México’ 2026 en un post de Instagram de TVNotas, el portal Infobae filtró una lista con los presuntos habitantes que serían parte del reality en su siguiente emisión.

En dicho portal mencionaron que presuntamente serían ellos:

El luchador Konan big

Alfredo Adame

Sergio Sendel

Iván ‘la Mole’,

Karina Torres

Paola Suárez

Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris

Yetus, amigo de Aldo de Nigris

Kunno

Consuelo Duval

Lorena Herrea

Daniela Luján

Emmanuel Palomares

Faisy

Sin embargo, lo antes mencionado no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial de ‘La casa de los famosos México’. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.

La licenciada Karina Torres en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Mira: Doña Lety confiesa el sueldo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la filtración de los presuntos habitantes de La casa de los famosos México 4?

Por su parte, Wendy Guevara, conductora de las pre y postgalas de ‘La casa de los famosos México’, dio a conocer algunas pistas de quienes podrían ser los confirmados de la cuarta temporada del reality.

Mediante el pódcast ‘Cómplices del desmadre’, Wendy Guevara contó que la siguiente temporada estará “muy padre”. Incluso, que podría haber la participación de “dos jotas”. Sin embargo, no especificó de quién se trataría. ¿Karina y Paola Suárez?

Paola Suárez y Karina Torres podrían ser parte de “La casa de los famosos México”. / Redes sociales

“Te voy a decir algo, creo que para el otro año va a estar más padre y va a ser superfuerte, creo”, dijo Wendy.

Al momento, no hay más información oficial sobre los posibles participantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026. No obstante, las especulaciones sobre quiénes podrían ser están a la orden del día.