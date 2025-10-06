Doña Lety confiesa el sueldo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025

El pasado domingo 5 de octubre, se llevó a cabo la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’. El ganador absoluto fue Aldo de Nigris con más de 19 millones de votos, en tanto que el resto de los 4 finalistas quedaron de la siguiente manera:

Segundo lugar: Dalilah Polanco

Tercer lugar: Abelito

Cuarto lugar: Shiky

Quinto lugar: Mar Contreras

¿Qué hará Aldo de Nigris con su premio de 4 millones de pesos?

Aldo de Nigris se coronó como ganador del premio de 4 millones de pesos en “La casa de los famosos México”. Al salir del reality, reafirmó su deseo de comprarle una casa a su madre, un sueño que ya había compartido previamente en su canal de YouTube, mostrando así su gratitud y cariño hacia su familia.

“Voy a tratar de comprarle una casa a mi mamá, ir de viaje más y a ver ahí a dónde me voy con el Rambo, que es mi perro”, confesó en entrevista a Marie Claire Harp.

Cabe señalar que esto ha despertado la curiosidad sobre cuánto ganaba Aldo de Nigris por semana en “La casa de los famosos México”, uno de los temas más comentados y controversiales del programa.

¿Qué hará Aldo de Nigris con su premio de ‘La casa de los famosos México’? / redes sociales

¿Cuándo ganaba Aldo de Nigris por semana en La casa de los famosos México?

Aunque siempre se ha especulado que los participantes de “La casa de los famosos México” perciben buenos ingresos, se sabe que cada sueldo se negocia individualmente, tomando en cuenta factores como experiencia, trayectoria profesional, fama etc.

Sin embargo, doña Lety, abuela de Aldo, despejo esta duda y reveló hace unas semanas el sueldo de Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México” durante un evento en apoyo a su nieto para obtener votos.

“Él es el que gana menos, hay unos que ganan 600 mil por semana, no olvidare. Él gana 70 mil por semana, pero no importa, como sea, le va a salir mucho trabajo y le va a ir bien”, aseguró.

¿Cuánto dinero recibió Aldo de Nigris tras 10 semanas en La casa de los famosos México?

De acuerdo con Doña Lety durante su participación en “La casa de los famosos México”, Aldo de Nigris percibió un sueldo semanal de 70 mil pesos. Tras permanecer 10 semanas en el reality, habría ganado 700 mil pesos sumado al premio de 4 millones de pesos, se estima que su ingreso total sería 4 mil 700 millones de pesos.

Es importante mencionar que este dinero no se recibe en su totalidad por la retención de impuestos, por lo cual se desconoce cuánto recibirá en total de su premio.

