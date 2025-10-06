La casa de los famosos México: ¿Aldo de Nigris no era el ganador? Captan contundente error en plena final

La gran final de La casa de los famosos México 2025 estuvo llena de emoción, sorpresas y, para algunos, un inesperado adelanto. Durante la transmisión del programa deportivo de Televisa, La jugada, Tania Rincón dejó entrever el nombre del ganador varios minutos antes de que Galilea Montijo lo anunciara oficialmente en la gala final. ¿No era Aldo de Nigris?

Te puede interesar: Dalílah Polanco empaca objeto deseado por Aarón Mercury en La casa de los famosos México 2025 y ¿se burla?

Abelito y Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo fue la supuesta filtración de Tania Rincón del ganador de La casa de los famosos México 2025?

El momento que desató la controversia ocurrió durante la transmisión de La jugada, el programa deportivo de Televisa que se emite justo después de La casa de los famosos México. En una de las secciones, los conductores discutían quién sería más viral esa noche: si el futbolista Brian Rodríguez o Aldo De Nigris, finalista del reality.

Fue entonces cuando Tania Rincón intervino y soltó una frase que levantó sospechas entre los televidentes. Entre risas, comentó que se conectarían en vivo con los familiares de uno de los habitantes de La casa de los famosos México desde Monterrey, sin especificar aún el contexto de la final. Los internautas rápidamente interpretaron que se trataba de Aldo de Nigris, generando rumores y especulaciones en redes sociales:



“¿Será que Tania Rincón nos acaba de spoilear que gana Aldo?”

“En La Jugada dijeron que se conectarían con la familia de Aldo, creo que la regaron”, comentaron varios usuarios en Twitter.

El adelanto coincidió con la expectativa generada por el reality, que mantenía a los finalistas Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Dalilah Polanco y Shiky compitiendo por el voto del público, que finalmente decidiría el resultado.

Te puede interesar: ¿Adrián Marcelo o Jorge Losa? El habitante más odiado de ‘La casa de los famosos México’, según la IA

Galilea Montijo y Tania Rincón abandonan Hoy / IG: @galileamontijo / @taniarin

¿El orden de las visitas familiares en La casa de los famosos también anticipó a el ganador?

Cinco días antes de la gran final de La casa de los famosos México 2025, los seis finalistas recibieron la visita de familiares y amigos, en un encuentro que permitió ver emociones genuinas y momentos íntimos:



Alexis Ayala se reencontró con su hija Stephanie.

Mar Contreras abrazó a su esposo Julio.

Shiky recibió a Abraham , su pareja.

, su pareja. Abelito se encontró con su padre, don Abel.

Dalilah Polanco fue acompañada por su amiga Marta Guzmán.

Cerrando la jornada, Andrea, hermana de Aldo De Nigris, ingresó a la casa.

Curiosamente, este orden fue exactamente inverso al resultado final de la competencia, lo que para algunos internautas fue un curioso presagio. Andrea fue la última visitante y Aldo terminó consagrándose como el ganador, mientras Dalilah Polanco quedó en segundo lugar y Abelito en tercero.

Te puede interesar: ¿Aarón Mercury y Wendy Guevara fueron novios? Exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ lo revela

Stephanie Ayala y Alexis Ayala

¿Cómo se vivió la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La gala final de La casa de los famosos México se realizó el domingo 5 de octubre frente a millones de espectadores, quienes decidieron el desenlace con más de 41 millones de votos, una cifra récord para el reality. La secuencia de eliminación fue la siguiente:



Mar Contreras fue la primera en despedirse, seguida por Shiky, Abelito y Dalilah Polanco, quien se convirtió en la subcampeona.

Finalmente, Aldo De Nigris fue anunciado como el gran ganador con un total de 19 millones 130 mil 698 votos.

Entre lágrimas y saltos de alegría, Aldo agradeció a sus compañeros y especialmente a Abelito: “Quiero compartir el premio con Abelito, porque me ayudó mucho dentro de la casa”.

El cierre simbólico de la temporada estuvo marcado por Aldo apagando las luces de la casa, mientras el público y sus compañeros lo ovacionaban, poniendo fin a una temporada llena de momentos emotivos y sorpresas inesperadas.

Te puede interesar: ¿Hay fantasmas en La casa de los famosos México 2025? Marie Claire revela su aterradora experiencia