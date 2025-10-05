¿Adrián Marcelo o Jorge Losa? El habitante más odiado de ‘La casa de los famosos México’, según la IA

‘La casa de los famosos México’ ha contado con la participación de muchas celebridades. Para algunos, estar en el reality aumentó su popularidad, mientras que otros siguen enfrentando críticas por sus acciones dentro del show. A poco de que se termine su tercera edición, te contamos quién ha sido el habitante más odiado, según la Inteligencia Artificial.

¿Quiénes han participado en ‘La casa de los famosos México’?

Desde su estreno en 2023, ‘La casa de los famosos México’ se ha posicionado como uno de los realities más vistos de la televisión mexicana, por ello, se realizaron dos versiones más. Aquí te dejamos quiénes han sido sus participantes:

Primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ (2023)

Raquel Bigorra María Fernanda Quiroz “Ferka” Sofía Rivera Torres Nicola Porcella Apio Quijano Bárbara Torres Paul Stanley Jorge Losa Marie Claire Harp Emilio Osorio Wendy Guevara (Ganadora) Sergio Mayer Poncho de Nigris La Barby Juárez

Segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ (2024)

Mario Bezares (Ganador) Briggitte Bozzo Shanik Berman Agustín Fernández Arath Sabine Moussier Luis “Potro” Caballero Ricardo Peralta Karime Pindter Gala Montes Sian Chiong Araceli Ordaz “Gomita” Adrián Marcelo Paola Durante Mariana Echeverría

Tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ (2025)

Facundo Olivia Collins Aarón Mercury Alexis Ayala Mar Contreras Aldo de Nigris Dalilah Polanco Priscila Valverde Adrián Di Monte Shiky Mariana Botas Ninel Conde José Luis Rodríguez ‘El Guana’ Elaine Haro Abelito (Abel Sáenz)

¿Quién es el habitante más odiado de ‘La casa de los famosos México’, según la IA?

Según la Inteligencia Artificial, aunque todos los que han participado en ‘La casa de los famosos México’ han sido víctimas de comentarios negativos, estos cinco famosos son los que fueron más afectados:

Adrián Marcelo: El regiomontano, quien participó en la segunda temporada de ‘La casa’, fue sumamente criticado por sus actitudes consideradas como “misóginas” y las constantes discusiones con Gala Montes. Salió del concurso de forma voluntaria. Hasta el día de hoy, despotrica contra el reality.

El regiomontano, quien participó en la segunda temporada de ‘La casa’, fue sumamente criticado por sus actitudes consideradas como “misóginas” y las constantes discusiones con Gala Montes. Salió del concurso de forma voluntaria. Hasta el día de hoy, despotrica contra el reality. Adrián Di Monte: Fue el segundo eliminado de la tercera temporada de ‘La casa’. Entró en polémica por las acusaciones de supuesto maltrato e infidelidad por parte de su exesposa, Sandra Itzel. Aunque su estancia disminuyó un poco los comentarios negativos, mucha gente lo sigue tachando de “violentador de mujeres”.

Fue el segundo eliminado de la tercera temporada de ‘La casa’. Entró en polémica por las acusaciones de supuesto maltrato e infidelidad por parte de su exesposa, Sandra Itzel. Aunque su estancia disminuyó un poco los comentarios negativos, mucha gente lo sigue tachando de “violentador de mujeres”. Ricardo Peralta : Participante de la segunda temporada de ‘La casa’. La audiencia lo acusó de querer usar a la comunidad LGBT+ para perjudicar a otros habitantes. El ‘hate’ fue tanto que, a finales del año pasado, fue abucheado en una premier.

: Participante de la segunda temporada de ‘La casa’. La audiencia lo acusó de querer usar a la comunidad LGBT+ para perjudicar a otros habitantes. El ‘hate’ fue tanto que, a finales del año pasado, fue abucheado en una premier. Dalilah Polanco: Finalista de ‘La casa de los famosos México 2025’. La gente considera que es “falsa” y agrede mucho a Mar Contreras.

Finalista de ‘La casa de los famosos México 2025’. La gente considera que es “falsa” y agrede mucho a Mar Contreras. Ninel Conde: Tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’. Criticada por querer manipular al público y crear conflicto entre el resto de los habitantes.

Tercera eliminada de ‘La casa de los famosos México 2025’. Criticada por querer manipular al público y crear conflicto entre el resto de los habitantes. Jorge Losa: Si bien pudo superar su paso por la primera temporada de ‘La casa’. En su momento, se le acusó de, presuntamente, tener privilegios por parte de la producción del show.

Si bien pudo superar su paso por la primera temporada de ‘La casa’. En su momento, se le acusó de, presuntamente, tener privilegios por parte de la producción del show. Mariana Echeverría: Participante de la segunda temporada. Criticada por esconder la comida y quitarle su mango a Briggitte Bozzo

¿Cuándo y dónde ver la gran final de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La final de ‘La casa de los famosos México 2025’ se llevará a cabo el próximo domingo 5 de octubre. Iniciará a las 8:30 pm. y podrá verse mediante el canal de Las Estrellas, así como por la plataforma de VIX.

Los finalistas son:

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Abelito

Mar Contreras

Shiky

Dalilah Polanco

Según diversas encuestas que se han realizado en redes sociales, el ganador de la temporada será Aldo de Nigris. No obstante, nada será oficial hasta la gran final.

