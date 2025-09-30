Aldo de Nigris en crisis tras la salida de Aarón Mercury de La casa de los famosos México, ¿colapso emocional?

La casa de los famosos México 2025 se encuentra en su recta final y los ánimos dentro del reality son más intensos que nunca. Uno de los momentos que más ha llamado la atención de la audiencia fue la reacción de Aldo de Nigris tras la inesperada expulsión de su compañero y amigo, Aarón Mercury, quien era considerado uno de los favoritos para llegar a la final.

Alexis Ayala dice que Aldo de Nigris y Aarón Mercury se gustan. / Redes sociales

¿Qué pasó con Aldo de Nigris tras la eliminación de Aarón Mercury de La casa de los famosos México?

De acuerdo con las transmisiones en vivo, la noche posterior a la eliminación, Aldo de Nigris creador de contenido fitness, no pudo conciliar el sueño y fue captado deambulando por La casa, visiblemente afectado y con un semblante triste. El habitante realizó diversas actividades para distraerse: caminó por las habitaciones, se sentó en el jardín frente al carrusel, habló frente a las cámaras, movió objetos y hasta cantó. La escena se viralizó rápidamente, generando debate en redes sociales sobre si el exfutbolista pudo haber sufrido una crisis emocional.

Aldo de Nigris pasó varias horas recorriendo cada rincón de La casa. En un momento, compartió con la audiencia reflexiones personales sobre la importancia de valorar a la familia y a los amigos, señalando que su estancia en el reality le había permitido reconocer cosas que antes daba por sentadas.

“Estoy agradecido con la vida por eso. Me llegó en el momento en que me tenía que llegar. Para valorar a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos también, mis amigos, la gente que está alrededor tuyo valorarla más” Aldo de Nigris

El público no tardó en reaccionar a lo sucedido y muchos consideraron que la tristeza de Aldo podría tratarse de un ataque de ansiedad o pánico derivado de la repentina salida de su amigo. Sin embargo, en redes algunos presuntos especialistas aclararon que no es posible hacer un diagnóstico de este tipo a distancia ni sin evaluación profesional. Lo cierto es que la reacción de Aldo mostró la fuerte conexión que había construido con Aarón Mercury dentro de la competencia.

¿Por qué fue tan polémica la salida de Aarón Mercury de La casa de los famosos México?

La eliminación de Aarón Mercury desató controversia dentro y fuera de La casa de los famosos México. Mercury era uno de los favoritos del público y su popularidad en redes sociales lo mantenía como un contendiente fuerte rumbo a la final. Sin embargo, en la última gala cuando estaban en el carrusel él y Shiky, locutor español radicado en México, Mercury fue eliminado. Esto provocó que internautas comentaran en redes que su salida de La casa era un fraude.

Compañeros como Alexis Ayala y Mar Contreras también manifestaron su tristeza por la salida del influencer, al considerarlo un gran apoyo en la convivencia diaria. En el caso de Aldo de Nigris, la cercanía con Mercury lo llevó a tener una de sus noches más difíciles dentro del proyecto. Después de varias horas sin poder dormir, finalmente se tranquilizó y despertó a su compañero Abelito para darle un abrazo y decirle lo importante que era contar con él en los últimos días del reality.

Aarón Mercury eliminado de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos México 2025 y cómo votar por tu favorito?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 se llevará a cabo el domingo 5 de octubre a las 8:30 p.m. (hora del centro de México) y podrá verse por Las estrellas en televisión abierta y por ViX Plus en streaming. Los finalistas que competirán por el título son Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Shiky, quienes han llegado a esta última etapa después de semanas de polémicas y eliminaciones sorpresivas. La pregala comenzará media hora antes y la votación final permanecerá abierta hasta que la conductora Galilea Montijo lo indique en vivo.

Para apoyar a tu favorito, debes ingresar al portal oficial de La casa de los famosos México o escanear el código QR que aparecerá en pantalla durante la transmisión. Ahí podrás votar iniciando sesión con tu cuenta de ViX, donde los usuarios premium tienen derecho a 10 votos diarios y los no suscriptores a 1 voto gratuito por día. Las votaciones estarán disponibles en los horarios de pregala y postgala durante la semana, y el domingo de la final abrirán a las 8:00 p.m. hasta el cierre anunciado en el programa.

