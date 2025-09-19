Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, estalla contra Mar Contreras, ¡quiere que se aleje de su nieto!

Desde que inició ‘La casa de los famosos México 2025’, Mar Contreras se ha mostrado muy cercana a Aldo de Nigris. Si bien a la mayoría le parece tierno, a doña Lety Guajardo, abuela del influencer, no le gusta, por lo que no dudó en despotricar contra la actriz y pedir que se aleje de su nieto, ¿cuál es la razón?

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

Lee: Wendy Guevara reacciona a la pelea de doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, y Mariana Botas, ¿lo confirmó?

¿Cómo ha sido la convivencia de Aldo de Nigis y Mar Contreras en ‘La casa de los famosos México 2025’?

La relación entre Aldo de Nigris y Mar Contreras en La casa de los famosos México 2025 ha sido muy cercana desde que inició el reality. Esto, principalmente, porque la actriz ha tomado una postura muy protectora con el influencer, así como con el resto del ‘team Noche’.

Incluso, después de que las habitaciones se unificaran para formar la habitación ‘Eclipse’, la unión entre Mar y el resto de ‘Noche’ continúa. Debido a esto, en redes sociales, muchos han bautizado a la celebridad como la “mamá” de su equipo.

Recordemos que el ‘team Noche’ está conformado por:

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Abelito

Aarón Mercury

En múltiples ocasiones, Mar ha “regañado” al resto de su ‘team’ por olvidarse de sus tareas domésticas o por simples descuidos. Aunque algunos usuarios consideran que este tipo de comportamientos muestran que es una persona “controladora”, otros, principalmente fans, creen que solo prueba el gran cariño que le tiene a sus compañeros.

Mar Contreras / Redes sociales

Te podría interesar: ¿Elaine Haro se olvida de Aldo de Nigris y de Aarón Mercury por su ex Moisés Peñaloza? ¡Se van a reencontrar!

¿Por qué la abuela de Aldo de Nigris quiere que Mar Contreras se aleje de él?

En un video para el pódcast ‘Jalando fierro’, doña Lety Guajardo, también apodada ‘doña Alegría’, reconoció que Mar Contreras ya le estaba comenzando a “caer gorda” por la forma tan “maternal” de comportarse con Aldo de Nigris.

La también madre de Poncho de Nigris admitió sentirse celosa por ello y quiere que Mar se aleje de su nieto.

“Ya me está cayendo gorda, se está agarrando a Aldito como si fuera su hijo y no es su hijo. Me estoy poniendo celosa. Me cae gorda”. Doña Lety Guajardo

Leticia de Nigris, mamá de Aldo, contó que doña Lety siempre ha sido muy “posesiva” con el influencer. Incluso recordó la vez en que le dijo que su nieto la quería más a ella y lo cargó, pese a que el hoy creador de contenido le dijo que lo dejara en paz.

Pese a que todos los presentes concordaron en que ‘doña Alegría’ era “posesiva”, simplemente se rieron. En tanto que, en redes sociales, hubo un intenso debate sobre la aparente “obsesión” que la señora tendría con su nieto. Si bien algunos lo justificaron todo con “amor de abuela”, otros afirmaron que su cariño “no era sano”.

La abuela diciendo que detesta a Mar y la mamá diciéndole que su amor es enfermizo.



Demasiada sociopatía en un video.#LCDLFMx3 #LaCasaDeLosFamososMxpic.twitter.com/OHobLOz6ZV — Emmanuel ZP (@EmmanuellePaez) September 19, 2025

¿Aldo de Nigris, habitante de ‘La casa de los famosos México’, es el nieto favorito de doña Lety?

Si bien doña Lety tiene muchos nietos, siempre ha mostrado una cierta preferencia por Aldo de Nigris, habitante de La casa de los famosos México. En redes sociales, se ha especulado que esto se debe a que el influencer tiene un cierto parecido con Antonio ‘Tano’ de Nigris, el hijo fallecido de la señora.

Muchos usuarios han compartido videos comparativos en los que se podría ver una aparente similitud entre el creador de contenido y el futbolista fallecido.

Recordemos que Antonio de Nigris, también conocido como Tano, murió en 2009, a causa de un infarto derivado de una anomalía congénita no detectada previamente. Hasta el día de hoy, doña Lety sigue recordando a su hijo con nostalgia y cariño.

Mira: Filtran video de Aarón Mercury y Aldo de Nigris en La casa de los famosos México ¿siendo más que amigos?