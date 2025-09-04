Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, se burla de sus fans: “Puras marranitas”

“La casa de los famosos México 2025" sigue siendo tema de conversación, no solo por lo que pasa dentro del reality, sino también por lo que opinan los familiares de los participantes.

En esta ocasión, las declaraciones de Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, encendieron la polémica luego de difundirse un video donde se burla de las seguidoras de su nieto.

Con un tono entre humorístico y provocador, la señora Leticia Guajardo generó un debate en redes al llamar “marranas” a las admiradoras del joven futbolista y modelo, que con apenas 26 años ya es uno de los concursantes más populares de la casa.

Doña Lety no fue invitada a la despedida de Aldo de Nigris antes de entrar a “La casa de los famosos México” y culpa a Poncho por no invitarla. / Redes sociales

¿Cómo le gustan las mujeres a Aldo de Nigris?

El atractivo participante de “La casa de los famosos México 2025” ha revelado en más de una ocasión que siente atracción por las mujeres de talla grande, a quienes él mismo ha calificado como su tipo ideal. Estas declaraciones no han pasado desapercibidas, pues muchos fans aplauden que hable abiertamente de sus gustos, mientras que otros lo cuestionan.

Dentro del reality, el tema se volvió tendencia porque sus preferencias han despertado curiosidad sobre sus vínculos sentimentales.

“Normalmente si están un poco gorditas siento más conexión, no sé por qué. Yo creo que pasando lo gordibuena, hay flaquitas muy bonitas. Tengo que cotorrear y ya donde mi corazón me dicte, luego cuando cotorreas la morra es a toda madre”, confesó a Abelito

Aldo Tamez De Nigris en ‘La casa de los famosos México’ / IG: @aldotdenigris / @leticiagdenigris

¿Qué dijo la abuela de Aldo de Nigris sobre las fans de su nieto?

En el video viral, la abuela de Aldo de Nigris se refirió directamente a los gustos de su nieto con un comentario que muchos consideraron despectivo:

“Te van a sobrar, pero puras marranas porque dijiste que querías a las gordas. Te van a seguir de 100 kilos en el aeropuerto”, dijo entre risas.

Aunque para algunos fue simplemente una broma de confianza, en redes sociales varios usuarios calificaron estas palabras como ofensivas.

Mientras unos aseguran que Doña Alegría solo quiso provocar risas, otros critican que refuerce estereotipos negativos. Además de que hace poco arremetió contra Dalilah Polanco por presuntamente esconder la comida, a Mariana Botas por no haberle regresado su sudadera Aldo.

A pesar de la polémica de su abuela, Aldo de Nigris sigue creciendo en popularidad dentro del reality, y su carisma lo mantiene como uno de los favoritos del público.

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

¿Quién es doña Lety y cuáles han sido sus principales polémicas?

Leticia Guajardo Cantú mejor conocida como doña Lety o doña alegría, es madre de Poncho de Nigris y abuela de Aldo de Nigris. Tiene activa presencia en redes sociales, esta la ha colocado en el ojo público, especialmente por sus comentarios sin filtros.



A lo largo de 2025, doña Lety ha protagonizado diversas controversias familiares, incluyendo distanciamientos con Poncho y confrontaciones públicas que han generado revuelo entre sus seguidores.

También ha recibido críticas por la forma en que mostró el delicado estado de salud de su esposo y por su tensa relación con su nuera, Marcela Mistral, a quien responsabiliza de algunos conflictos familiares.

En 2025 culpó públicamente a Marcela Mistral de haber alejado a Poncho de Nigris de ella.

Doña Lety protagonizó un fuerte pleito con su hijo al revelar en un live que su hijo Poncho no le quería pagar los XV a su hijo.

Además, doña Lety

