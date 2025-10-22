Ricardo Peralta y Poncho de Nigris protagonizan guerra de declaraciones por La casa de los famosos México

Ricardo Peralta volvió a encender las redes tras responderle a Poncho de Nigris, luego de que el influencer defendiera a su sobrino Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. Todo comenzó cuando el creador de contenido se burló del triunfo de Aldo de Nigris, provocando la reacción inmediata de Poncho, quien no dudó en contestarle públicamente, desatando un intercambio de mensajes que rápidamente se volvió tendencia entre los fanáticos del reality y los seguidores de ambos protagonistas.

Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025. / Foto: IG/aldotdenigris

Poncho de Nigris critica a Ricardo Peralta tras triunfo de Aldo en La casa de los famosos México 2025

Durante el podcast de Aldo de Nigris, Poncho no tuvo filtro al referirse a Ricardo Peralta, quien se había burlado previamente de que su sobrino ganara la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 .

Con su característico humor irreverente, Poncho lanzó duras palabras: “Pin... tlacuache bodeguero, pin... xoloitzcuintle, el Ricardo Peralta, tan feo el cabr...”.

El intercambio generó un gran revuelo en redes sociales, donde los fanáticos del reality y los seguidores de ambos no tardaron en reaccionar a la confrontación verbal.

Ricardo Peralta responde a Poncho de Nigris tras burlas sobre Aldo de Nigris en La casa de los famosos México 2025. / Foto: FB/Poncho de Nigris

¿Qué respondió Ricardo Peralta a Poncho de Nigris tras polémica de Aldo de Nigris?

Tras las polémicas declaraciones de Poncho de Nigris en el pódcast del ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025, Aldo de Nigris, Ricardo Peralta no tardó en responder públicamente y lo hizo con su característico humor y confianza.

“Yo ame saber que me metí en su mente, yo jamás le daría tanto poder a alguien que me caiga mal JAJAJA, pero amo saber que le quite el sueño”, dijo Peralta, también conocido como ‘Torpecillo’ a través de sus redes sociales.

Agregó que él era ‘team Aldo siempre, pero lo que le dolió es que no fuera team Poncho. Con estas palabras, Peralta dejó claro que su intención nunca fue generar conflictos personales.

Yo ame saber que me metí en su mente, yo jamás le daría tanto poder a alguien que me caiga mal JAJAJA pero amo saber que le quite el sueño.

— Ricardo Peralta (@torpecillo_) October 21, 2025

Ricardo Peralta y Poncho de Nigris tuvieron un enfrentamiento en redes sociales. / Foto: FB/Ricardo Peralta

¿Cuáles fueron polémicas de Ricardo Peralta en La casa de los famosos México 2024?

Ricardo Peralta formó parte de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024, en la que Mario “Mayito” Bezares se coronó como ganador. Esta edición del reality se caracterizó por las polémicas y los conflictos entre los participantes, como los enfrentamientos de Adrián Marcelo con Gala Montes y el control de la cocina por parte de Mariana Echeverría.

En medio de este ambiente intenso, Ricardo fue el séptimo eliminado, aunque dejó varias de las escenas más comentadas de la temporada, como cuando le dijo a Sian Chiong que los “más poderosísimos de la casa” estaban de su lado.

Eso no es todo, también causó total revuelo el momento en que Ricardo Peralta defendió a Sian Chiong del cuarto Mar, quienes sacaron su colchón del cuarto tras enterarse de que el actor estaría jugando del lado del cuarto Tierra. Incluso, su frase se volvió viral: "¿Están orgullosas de lo que hicieron?”.

La hipocresía de Ricardo Peralta:



*”Ya se va a Cuba en la lancha jajaja”

RP: “jajaja la funada que se te viene jajaj”



*sacan un colchón

RP: “Me parece una falta grave a la persona, a la humanidad de un ser humano. ¡Xenofobia!”#LaCasaDeLosFamosoMx #LCDLFMX2 pic.twitter.com/Mhx3IyVFjP — Luis González (@luis_gj) August 7, 2024

