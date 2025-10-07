Poncho de Nigris celebra triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México y lo tachan de “colgado”

Poncho de Nigris festeja a lo grande la victoria de su sobrino Aldo en “La casa de los famosos México”, pero las redes lo critican por “colgarse” del triunfo.

La tercera temporada de “La casa de los famosos México” llegó a su fin y Aldo de Nigris se coronó como ganador, obteniendo más de 19 millones de votos. La noticia rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, generando cientos de felicitaciones por parte de amigos, seguidores y fanáticos del influencer.

Entre quienes celebraron su victoria se encontraba su tío, Poncho de Nigris, quien no dudó en compartir su emoción y orgullo por el triunfo de su sobrino.

Poncho utilizó sus cuentas de redes para compartir su alegría por la victoria de Aldo y agradecer a quienes votaron por él. Sin embargo, su entusiasmo también desató críticas y comentarios que lo acusaron de “colgarse” del triunfo de su sobrino.

¿Cómo quedaron los finalistas en La casa de los famosos México 2025?

La competencia finalizó con Aldo de Nigris como ganador, mientras que Dalilah Polanco se llevó el segundo lugar, Abelito, el tercer lugar, Shiky el cuarto lugar y Mar Contreras el quinto puesto.



Aldo de Nigris – 44.8% de los votos (19 millones) – Ganador

Dalílah Polanco – 24.8% de los votos (10.6 millones) – Segundo lugar

Abelito – 14.6% de los votos (6.2 millones) – Tercer lugar

Shiky – 6.8% de los votos (2.9 millones)- cuarto lugar

Mar Contreras – 6.6% de los votos (2.8 millones)- quinto lugar

Alexis – 2.3% de los votos (1 millón)- sexto lugar

¿Cómo reaccionó Poncho de Nigris al triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México”?

Poncho de Nigris no ocultó su emoción y orgullo al ver ganar a Aldo de Nigris. A través de Twitter, escribió:

“¡Ganamos! ¡¡¡Ganamos!!! Un chavo de 26 años por su gran corazón ganó “La Casa de los Famosos México”.”Y añadió:

“¡Gracias! Gracias a todos los que sí apoyaron, y a los que tiraron también gracias!! Le pusieron sazón al juego.”En Instagram, compartió un video de su reacción, completamente emocionado junto a su esposa Marcela Mistral, Konan Big y Oscar Burgos ‘el perro Guarumo’, celebrando el triunfo.

“¡Lo logramos, ganamos cab...s, a hu.. que sí! Aquí está toda la familia y amigos reunidos. Va apagar las luces de la casa, eres un crack. Es tuyo el primer lugar, sin ser conductor ni nada, ahí está el gran corazón de Aldo para todos los que no creían”. Poncho de Nigris

Tachan de “colgado” a Poncho de Nigris en triunfo de Aldo de Nigris en La casa de los famosos México

A pesar de su entusiasmo, algunos usuarios de redes lo acusaron de colgarse del triunfo de Aldo de Nigris, señalando que su participación en la celebración podría opacar la victoria de su sobrino. Algunos comentarios incluyeron:



“El Poncho dice ‘la ganamos’ y a él no le va a tocar ni un peso, prefirió a Abel.”

“‘¿Ganamos?’ Me suena a manada, ganó Aldo, que es otra cosa.”

“Ora que ganamos jajajaj, el colgado.”

“Ganó tu sobrino, no tú; tú eres el tercer lugar.”

No obstante, muchos internautas defendieron a Poncho de Nigris por apoyar con todo a su sobrino y destacaron que muchos quisieran un tío como él.



“Muchos le dicen colgado… Pero yo realmente quisiera un Tío Poncho en mi vida.”

“Le dicen colgado a Poncho, siendo que gracias a él entró Aldo; es su familia, claro que lo va a apoyar.”

“Definitivamente la reacción de Poncho es de un tío orgulloso.”

“Poncho siempre lo apoyó; por Poncho subió Aldo. Así que sí es correcto decir ‘la ganamos’.”

“Para los que critican a Poncho, ya quisieran un tío que los apoye inmensamente.”



Sin embargo, Poncho de Nigris sigue festejando el triunfo de su sobrino y no ha respondido a las críticas por su reacción.

