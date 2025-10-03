Poncho de Nigris explota vs. Dalilah Polanco tras exponer infidelidad de Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo

En medio del escándalo de Dalilah Polanco y Eugenio Derbez por las fotos de ‘infidelidad’ de este último con Alessandra Rosaldo, quien es su actual esposa, Poncho de Nigris arremete contra la finalista de ‘La casa de los famosos México 2025’ por esta fuerte controversia. ¿qué dijo?

Poncho de Nigris

¿Qué está pasando entre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez?

La polémica comenzó después de que Dalilah Polanco, durante una dinámica en ‘La casa de los famosos México’, hablara sobre cómo se habría enterado de la infidelidad de un exnovio por las fotos que mostró una revista.

Si bien nunca mencionó nombres, la actriz habría hecho referencia a una publicación que hizo TVNotas en 2006. En ese entonces, te dimos a conocer una serie de fotografías en las que se podía ver a Alessandra Rosaldo y Eugenio paseando en un centro comercial. En ese momento, estaba en tela de juicio el futuro de la relación entre Derbez y Dalilah Polanco.

Aunado a todo esto, hace un año, Alessandra contó que había conocido a Eugenio cuando ambos tenían pareja. Mientras ella terminó con su novio de aquel entonces, él tardó más tiempo en acabar su compromiso. Aunque tampoco mencionó nombres, para muchos, tanto las fotos expuestas por TVNotas como las declaraciones de las celebridades serían la prueba de que el actor le fue infiel a Dalilah con Alessandra.

Recordemos que, de manera oficial, el también productor de televisión y Dalilah terminaron su romance en 2006. Meses después, Eugenio presentó a Alessandra como su novia.

Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo en un estacionamiento, como lo contó Dalilah Polanco en La casa de los famosos México / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el escándalo de las fotos de infidelidad de Eugenio Derbez a Dalilah Polanco?

En un reciente encuentro con los medios, Poncho de Nigris, tío de Aldo de Nigris, fue cuestionado sobre la controversia que viven Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo a raíz de las declaraciones de Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México 2025’.

En respuesta, el influencer simplemente afirmó que ciertos habitantes de ‘La casa’ suelen hacerse “las víctimas”, sobre todo cuando se está tan cerca de la gran final. Incluso, puso en duda la veracidad de la lesión que la actriz sufrió hace algunas semanas.

“En este momento del reality, ya empiezan a hacerse víctimas algunos, y empiezan así, pues, de repente, te lesionas y no sabes si sí o si no” Poncho de Nigris

Para concluir con este tema, simplemente se limitó a desearte todo lo mejor y le aconsejó al público que solo se enfocaran en votar por su favorito para convertirlo en ganador: “Vamos a pasarla bien de aquí al domingo”, finalizó.

¿Cómo comenzó el romance entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Sin duda alguna, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez han formado uno de los matrimonios más estables del mundo artístico. Su historia de amor inició en 2005. Se conocieron luego de que él la invitara a uno de sus programas televisivos.

En aquel entonces, Derbez se consolidaba como uno de los actores y productores de televisión más exitosos, mientras que ella ya era conocida como la cantante de ‘Sentidos opuestos’.

Luego de que Eugenio terminara su romance con Dalilah Polanco, oficializó su relación con Alessandra. Desde ese entonces, se empezó a sospechar que la intérprete había sido “la manzana de la discordia” en el noviazgo de su actual esposo con la comediante.

Se comprometieron en 2011 y, al año siguiente, se casaron en una boda muy mediática en CDMX. En 2014, le dieron la bienvenida a su primera y única hija juntos. Recordemos que Derbez ya tenía tres hijos de relaciones anteriores, Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez.

