Poncho de Nigris estalla vs. excolaborador de Venga la alegría por meterse con sus hijos y él le contesta

Poncho de Nigris estalló tras un comentario dirigido a sus hijos que, asegura, traspasó todos los límites. El regiomontano lanzó una advertencia directa hacia el excolaborador de Venga la alegría a quien señaló por haberse metido con sus hijos.

En el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Poncho explicó que ha recibido mucho hate, pero algunas personas han rebasado el límite y se han metido con sus hijos como Gabo Cuevas, quien hizo un comentario referente a sus hijos en su podcast “Cállate los ojos”.

“Estoy apoyando al sobrino, estoy teniendo una cantidad de hate impresionante, no tengo problema con tal de defender a la familia. Hay muchos grupos de personas que me están tirando, ahora estos que se creen periodistas y hacen un podcast y hablan de una manera tan despectiva y corriente, estos nuevos medios nuevos, pero sin estudios”.

Poncho de Nigris, revista / Redes sociales

¿Qué diijo Gabo Cuevas sobre Poncho de Nigris y sus hijos que lo hizo explotar?

De acuerdo con Poncho de Nigris, Gabo Cuevas aseguró que pagaría su karma con uno de sus hijos. Según el regiomontano dio a entender que uno de sus hijos podía morir, lo cual no tiene justificación.

“Hay un tipo que se llama Gabo Cuevas que acaba de hacer un comentario muy fuerte hacia mis hijos, eso no tiene perdón de Dios para mí los hijos son lo más importante, dijo que yo iba pagar un karma no sé porque, no he hecho daño a nadie, dijo que tengo que pagar un karma y que va ser con mis hijos, ahí si me dolió tanto lloré de sentimiento y de coraje, eso si pasa todo límite, toda línea, toda forma”.

Con coraje, Poncho anunció que confrontará al comunicador cara a cara:

“Voy hacer que lo diga en mi cara hincado, por el coraje que tengo ahorita por él por incitar, lo repitió muchas veces como diciendo que uno de mis hijos se iba morir, eso le puede pasar a cualquiera porque todos nos vamos a morir, pero que lo diga de esa manera para llamar la atención, generar números”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris rompe el silencio por los comentarios que hizo el influencer sobre su sexualidad / Captura de pantalla

Poncho de Nigris advierte a Gabo Cuevas tras polémico comentario sobre sus hijos

Poncho de Nigris lanzó fuerte advertencia a Gabo Cuevas, asegura que hará que se lo diga cara cara, dado que el contenido en contra de sus hijos no lo va a permitir.

“Lo voy a encontrar lo voy a buscar y que me lo diga de frente a ver si tiene el valor de pronunciar esas palabras de mis hijos, con ellos nadie se mete, porque el que hace comentarios en medios y en redes soy yo, pero mis hijos no tienen nada que ver”. Poncho de Nigris

“Yo no me voy a quedar callado, él que se meta conmigo le voy a contestar, ya me cansé de ser el niño bien para agradar a la gente y no me funen yo ya me harté, ando caliente porque he tenido mucho hate, pero eso de meterse con mi familia ya no”, agregó.

Poncho de Nigris / Redes sociales

El comentario alcanzó también a su círculo más cercano. Es decir, a su esposa Marcela Mistral.

“Se lo enseñe a mi esposa y se puso a llorar Marcela, se metió con el peor, si se mete con mis hijos se le aparece el diablo mayor. Les podré caer muy mal yo, pero hablen de mí, pero que hablen de mis hijos no lo voy a perdonar. Y le puede pasar a cualquiera como le paso a mi mamá, pero que se lo desees a alguien”, concluyó Poncho.

¿Qué respondió Gabo Cuevas a Poncho de Nigris?

Después de que el regiomontano acusara públicamente Gabo Cuevas de haber deseado un mal a sus hijos, el periodista salió a defenderse y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas.

En su espacio de transmisión en ‘Cállate los ojos’, Gabo Cuevas reveló que Poncho le envió mensajes de WhatsApp tras la controversia, en los que lo acusaba directamente de haberse metido con su familia.

“En la madrugada recibí unos mensajes, me llega un WhatsApp con este video de Poncho. Yo dije: qué raro… y me aparece el mensaje”, relató Cuevas. Según el comunicador, Poncho lo increpó de manera directa: “Esto me lo vas a decir de frente. Te metiste con mis hijos, esto me lo vas a decir en mi cara o te voy a poner de rodillas”.

Gabo Cuevas aclara que nunca deseó la muerte a los hijos de Poncho de Nigris y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas. / Redes sociales

Ante esa advertencia, Cuevas defendió su postura y aseguró que jamás pronunció las palabras que se le atribuyen:

“Como te dije ayer, te voy a revivir lo que dije. Y si dices lo que tú dices que dije… porque estoy seguro que de mi boca no salió ese subtexto que tú le has puesto. Digo supuesto porque en mi cabeza no están las palabras que él afirmó que yo dije”. Gabo Cuevas

Gabo explicó que sus comentarios no tenían nada que ver con desearle la muerte a los hijos de Poncho, sino que estaban vinculados con la polémica de Valeria Salinas, ex de Aldo de Nigris. Ella acusó que su relación terminó porque comenzó a crear contenido exclusivo.

De acuerdo con Cuevas, lo que él señaló fue un escenario hipotético: “Dije que con los hijos uno paga, pero me refería justo a lo de Valeria, dando a entender que uno de tus hijos se pueda enamorar de alguien con una página a... O sea, fue eso”.

Gabo Cuevas aclara que nunca deseó la muerte a los hijos de Poncho de Nigris y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas. / Redes sociales

Finalmente, Gabo presentó el video como prueba de que nunca deseó la muerte de los hijos de Poncho. Aclaró que lo único que mencionó fue que éste podría “pagar el karma” a través de alguno de sus hijos.

“Soy tío, soy casi papá de ellos, no me metería con un niño. ¿En qué cabeza cabe que desearía ver una tragedia en tus menores? Nunca, me choca de ti que eres el único que crees que puedes señalar. Te fuiste a llorar una historia, que tú creaste”, finalizó.

