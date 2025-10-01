Poncho De Nigris tacha de “vendida” a Wendy Guevara como conductora de La casa de los famosos México

La tensión dentro de La casa de los famosos México rumbo a la gran final ha alcanzado un nuevo nivel. Poncho De Nigris, exparticipante y figura clave del llamado “team Infierno”, lanzó fuertes declaraciones contra su excompañera Wendy Guevara, a quien acusó de haberse dejado manipular por la producción del reality. ¿Qué dijo?

¿Wendy Guevara criticó a Aldo de Nigris como estrategia de La casa de los famosos México 2025?

Hace unas semanas, Poncho de Nigris acusó a Wendy Guevara de realizar comentarios en contra de Aldo de Nigris, quien es actualmente habitante de La casa de los famosos México y sobrino de Poncho.

“¡Qué gacha!, Wendy. Ya te he visto, ¡qué gacha! Para todo el fandom de Aldito, que le andas tirando c*ca, ya vi que le andas tirando. No, ya te la bañaste, ya te vi en los en vivos”. Poncho de Nigris a Wendy Guevara

Durante un momento de tensión, Wendy Guevara aclaró que sus comentarios durante las galas responden a instrucciones de la producción: “Obviamente yo recibo órdenes”, reveló.

Guevara finalizó diciendo que durante las pregalas en las que ella participa, ya existe un plan de lo que se hablará:

“Hoy vamos a hablar de tal cosa, hoy vamos a esto” Wendy Guevara

Poncho De Nigris le reclama a Wendy Guevara por retirarle apoyo a Aldo. pic.twitter.com/toh7XzJ1pn — Juan (@DeTodoUnPoco677) September 16, 2025

¿Por qué Poncho de Nigris llamó “vendida” a Wendy Guevara?

Poncho de Nigris, exhabitante de La casa de los famosos México, señaló con firmeza que tanto él como los seguidores de Aldo de Nigris están impulsando una campaña para que llegue a la final. Wendy, por otro lado, reiteró que “al final ganará quien lo merezca” y, aunque comprende la postura de Poncho y mantiene una amistad con el regiomontano, aseguró que debe mantenerse imparcial.

El escándalo comenzó cuando Poncho De Nigris participó como invitado en el pódcast de Wendy Guevara (‘Cómplices del desmadre’), en un episodio que también contó con la presencia de Nicola. Durante la charla, el regiomontano no dudó en expresar su decepción hacia Wendy por aceptar participar como conductora de las pre y postgalas del programa, bajo condiciones que, según él, comprometen su autenticidad.

Tu siendo mi amiga, mi compañera, la ganadora, la icónica estrella de La casa de los famosos México, la única inigualable de todos los tiempos que pudo haber quedado como la reina que andas en las pregalas y post galas. Vendida porque eres...., porque cuando yo fui y me llamaron a la segunda temporada yo fui fiel y no me deje que me manipularán di esto di el otro, tienes que decir esto y yo no. Poncho de Nigris

Estas palabras sacudieron no solo a Wendy, quien prefirió no responder en el momento, sino también a la comunidad digital, que reaccionó con una ola de comentarios tanto de apoyo como de rechazo hacia ambos influencers, estos eran algunos de los comentarios:



“Por culpa de Wendy tengo que darle la razón a Poncho”,

“Wendy se le olvidó que por todo el Team infierno ganó ella!!” y,

“Exacto, quiere que diga que gane Aldo. Tiene razón Wendy”

¿Por qué la producción de La casa de los famosos México regañó a Wendy Guevara?

Como es habitual, Aarón Mercury acudió a la postgala de La casa de los famosos México tras ser eliminado, donde compartió su experiencia en el reality. Durante la charla, Wendy Guevara le expresó que había hecho “un buen trabajo” y añadió que “no había sido funado”.

Esto generó especulaciones entre los seguidores, quienes pensaron que Wendy podría recibir una sanción, ya que está prohibido dar información a los eliminados. Sin embargo, recientemente la influencer aclaró que sí fue llamada la atención por la producción, aunque por un motivo diferente.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, Wendy explicó que el regaño fue por su gesto de sorpresa al revelarse la salida de Aarón.

“Hay quienes nos intensificamos y hay quienes no. La neta, yo sí estaba bien atacada, no lo pude disimular. Discúlpenme, lo siento. También me dijeron: ‘Wendy, ¿qué pe…? Quita tu pi… cara’, bueno, no me dijeron ‘tu pi… cara’, pero me dijeron: ‘Quita esa cara, por favor, regresa’. Yo estaba ida, no sé por qué” Wendy Guevara

Aunque reconoció que quizás no fue apropiado mostrar esa expresión, defendió su reacción diciendo que es una persona emocional y que se deja llevar “por el corazón”. Esto generó más teorías en redes donde señalaban que la conductora se “deja llevar” por lo que la producción le ordena.

Wendy Guevara asalto / Redes sociales

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos México 2025 y dónde verla?

La etapa final de La casa de los famosos México 2025 ha comenzado, marcada por estrategias, enfrentamientos y polémicas tanto dentro del reality como en el exterior. Todo esto ha elevado la emoción rumbo al esperado desenlace. Pero… ¿cuándo será el final?

La gran gala final se transmitirá el domingo 5 de octubre a las 20:30 horas por ViX y el canal de Las estrellas.

Con Aarón Mercury eliminado, las encuestas y proyecciones sitúan como principales contendientes a Aldo de Nigris y Abelito, quienes podrían alzarse con el triunfo y llevarse el premio de cuatro millones de pesos. Sin embargo, aún no hay nada definido, y todo se revelará el próximo fin de semana, por lo que, por ahora, esto sigue siendo solo un rumor.

