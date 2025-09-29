Aarón Mercury llora al llamar “figura paterna” a Alexis Ayala, tras su salida de La casa de los famosos México

La más reciente eliminación de La casa de los famosos México 2025 generó un torbellino de emociones entre los fans y los habitantes de La casa. Aarón Mercury se convirtió en el último expulsado de la tercera temporada, dejando incompleta a la manada Noche y provocando una de las despedidas más emotivas del reality. Entre aplausos y lágrimas, Alexis Ayala tomó las cámaras para enviar un mensaje lleno de cariño y promesas al joven creador de contenido.La reacción de Aarón sorprendió a todos.

¿Qué le prometió Alexis Ayala a Aarón Mercury tras su eliminación de La casa de los famosos México 2025?

La última gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025 dejó a todos con el corazón apachurrado. El domingo 28 de septiembre, el público decidió salvar a Shiky, dejando fuera a Aarón Mercury, el último integrante del cuarto Noche en abandonar la competencia.. Aunque su salida fue dolorosa para los fans, lo que realmente conmovió a todos fue el emotivo mensaje que Alexis Ayala le dedicó al influencer, quien no lo soltó ni un segundo dentro del reality.

“Lo hiciste muy bien Mercury, lo hiciste increíblemente bien. Nunca dejaste de ser tú”, expresó el actor, destacando la autenticidad y valentía del influencer durante su paso por el programa.

El mensaje no quedó ahí, Ayala frente a las cámaras dijo: “No te voy a soltar allá afuera, para nada. Te amo con el corazón, quiero que conozcas a mi familia”. Estas palabras no solo marcaron una despedida, sino que sellaron un compromiso de amistad y apoyo incondicional más allá de las paredes de la casa.

El galán de telenovelas insistió en que ve en Aarón un reflejo de sí mismo en su juventud: “Hay muchas cosas en ti que veo y que yo tenía, que sigo teniendo desde muy joven, con tu madre, con tus hermanos, tus ganas de hacerla, de trabajar. Eres un hombre muy honesto, un hombre joven con muchos sueños”.

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury al escuchar las palabras de Alexis Ayala tras salir de La casa de los famosos México 2025?

Aunque Aarón Mercury ya no estaba presente en la sala de La casa de los famosos México, pudo escuchar el mensaje gracias a la post gala conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff. Fue ahí donde el creador de contenido rompió en llanto, reconociendo que Ayala se convirtió en ese pilar emocional que nunca tuvo en su vida.

Con la voz entrecortada, Mercury confesó que Alexis Ayala se convirtió en mucho más que un compañero de reality: “Era esa figura paterna que igual no llegué a tener tan presente en mi vida y acá se creó una unión, aunque digan son dos meses y medio; no, son 24 horas estando allí adentro… Es esa figura paterna que me cuidó, me puso bajo su ala estando ahí adentro”.

El creador de contenido también compartió lo que significó tener al actor como apoyo emocional: “Alexis es esa persona fuerte que cuando tú te sientes bajoneado… yo sabía que al hablar con él, él iba a decir las palabras correctas para hacerme sentir bien”.

Este vínculo, que nació en medio del juego de La casa de los famosos México 2025, se transformó en una relación de afecto genuino. Aarón Mercury no solo encontró en Alexis Ayala a un mentor, sino a una figura paterna que lo arropó emocionalmente en los momentos más difíciles. Aunque el influencer aún no ha tenido acceso completo a todos los videos, reacciones y momentos vividos dentro del reality, se espera que al verlos desde afuera, reafirme que lo que se construyó en el cuarto Noche fue mucho más que una estrategia ¿o no?

¿Dónde ver a Aarón Mercury tras salir de La casa de los famosos México 2025?

Para los fans más fieles de Aarón Mercury, noveno eliminado de La casa de los famosos México, el camino aún no termina. El influencer continúa con su gira de medios tras ser eliminado de La casa de los famosos México 2025 y hay varias oportunidades para seguir viéndolo en pantalla.

Este lunes 29 de septiembre, en punto de las 12:00 p.m., Aarón se reencontrará con Marie Claire Harp, la informante oficial del reality, en una transmisión especial. Además, el martes 30 de septiembre, estará como invitado en el programa Hoy, donde compartirá sus impresiones sobre su salida, sus vínculos dentro de La casa y lo que espera fuera de ella.

Más tarde, ese mismo día, a las 12:00 p.m., Aarón Mercury llegará al foro de Cuéntamelo ya!, como parte de su gira de medios oficial. En estos espacios, se espera que hable sobre el emotivo mensaje de Alexis Ayala, su experiencia en el cuarto Noche y cómo vivió el reality desde adentro.