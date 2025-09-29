Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, reaparece en redes luego que Paty Díaz reveló violencia de él, ¿le responde?

Luego que Paty Díaz, señaló de Alexis Ayala de ser violento, Cinthia Aparicio, esposa del habitante de La casa de los famosos México, reapareció en las redes sociales, ¿le respondió a la ex de su marido? ¡Te contamos lo que dijo!

¿Qué dijo Alexis Ayala de Paty Díaz en La casa de los famosos México?

Recientemente Alexis Ayala contó en La casa de los famosos México que una expareja —cuyo nombre se reservó—se quería quedar con su casa y le había cambiado la chapa a la puerta sin su permiso y lo había “insultado” y agredido con ayuda del hijo de ella.

Ese comentario fue interpretado por muchas personas como una referencia a Paty Díaz, quien fue pareja de Alexis Ayala y tiene un hijo.

Tras estos comentarios, Paty Díaz compartió su versión en sus redes sociales, donde negó haberle cambiado las chapas de la casa de Alexis Ayala y aseguró que ella fue víctima de violencia por parte de él.

Mira: La casa de los famosos México: Filtran el nombre del noveno eliminado hoy domingo 28 de septiembre

Alexis Ayala es acusado de violencia y amenazas por parte de Paty Díaz. / Redes sociales

¿Qué dijo Paty Díaz en su video acerca de la violencia que vivió con Alexis Ayala?

La actriz Paty Díaz señaló, sin decir el nombre de Alexis Ayala, que su expareja y hoy participante de La casa de los famosos México le fue infiel, que fue violento y que hasta la amenazó de muerte.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Paty Díaz relató supuestos episodios de agresiones físicas, insultos y amenazas que, aseguró, ocurrieron durante su relación hace 20 años y mientras su hijo, entonces menor de edad, estaba presente.

Paty Díaz señaló que ese ex le fue infiel y que esa infidelidad fue el origen de la confrontación entre ambos y de ruptura. También aseguró que su expareja le permitió vivir en su casa en lo que ella y su hijo encontraban donde vivir. Además de que habrían llegado a un acuerdo respecto a dinero que tenían ambos invertido en algunas propiedades. Sin embargo, hubo momentos tensos en los cuales, según dijo, él quiso golpearla.

“Una cosa es hacerse la víctima y otra es ser víctima, yo fui víctima de insultos agresiones y amenazas de muerte. Él dice que yo cambié la chapa de la casa, yo nunca cambié la chapa de su casa jamás”, comentó.

La actriz Paty Díaz denunció amenazas de muerte de su ex, que sería Alexis Ayala, y compartió lo que le dijo durante una discusión.

“Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”. Paty Díaz

Según Paty Díaz, tras recibir esa amenaza acudió a su abogado y procedió a interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades y sacó las cosas de la casa de Alexis Ayala.

Mira: ¿Fue Ana Brenda Contreras la tercera en discordia entre Alexis Ayala y Paty Díaz?

¿Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala lo defiende tras acusaciones de Paty Díaz?

Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, reapareció en redes sociales, aunque únicamente para compartir videos e imágenes en apoyo a su marido, con el objetivo de pedir votos y evitar su salida de “La casa de los famosos México” este domingo 28 de septiembre. El actor está muy cerca de llegar a la final junto con su equipo, por lo que su esposa ha intensificado la campaña digital.

Entre los contenidos difundidos por Cinthia se encuentran mensajes de colegas como Alejandra Barros y David Zepeda, quienes también pidieron al público respaldar a Ayala en esta etapa decisiva del reality.

Cabe recordar que no es la primera vez que el actor enfrenta acusaciones similares. Anteriormente, Pepe Suárez relató en una transmisión en vivo con René Franco que Karla Álvarez, quien fuera esposa de Ayala, le habría confesado haber sido violentada físicamente durante su matrimonio.

Mira: ¿Ana Brenda Contreras se lanzó vs Alexis Ayala, su ex, por su participación en La casa de los famosos México?