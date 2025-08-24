Alexis Ayala en redes figura como uno de los habitantes favoritos de ‘La casa de los famosos México 2025’, internautas celebran su personalidad tan directa y le han dado el título de ‘el Rey del posicionamiento’. Por ello, muchos se han interesado por saber más de su vida, incluyendo su pasado amoroso.

Cabe resaltar que, actualmente, Alexis está casado con la actriz Cinthia Aparicio. Pese a que se llevan casi 30 años de diferencia, pues ella tiene 32 años y él 60, se enamoraron y se casaron en 2023. La ceremonia por el civil se realizó en junio de ese año, mientras que la boda por la iglesia se hizo en noviembre.

Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

No te pierdas: ¿Ana Brenda Contreras se lanzó vs Alexis Ayala, su ex, por su participación en La casa de los famosos México?

¿Quiénes han sido las parejas de Alexis Ayala, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

A lo largo de su vida, Alexis Ayala ha tenido una turbulenta vida amorosa y ha salido con muchas mujeres del medio artístico, algunas de ellas destacándose por ser menores que él. Aquí te dejamos un resumen de su vida amorosa:

Beatriz Zazueta

Beatriz Zazueta y Alexis Ayala comenzaron a salir cuando este último iniciaba su carrera artística, a finales de los 80. Juntos tuvieron una hija en 1990 y se separaron en 1995. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la ruptura, ya que ella ha mantenido un perfil bajo y Alexis no ha hecho comentarios sobre el asunto.

Itatí Cantoral

Itatí Cantoral y Alexis Ayala tuvieron un breve romance mientras él estudiaba en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) que comenzó cuando ella tenía 16 años y el 26. Aunque quiso casarse con ella tras dos años de noviazgo, la diferencia de edad y la oposición del padre de la actriz lo impidieron, culminando así la relación.

Karla Álvarez

Karla Álvarez y Alexis Ayala se casaron en 1994, pero se divorciaron tan solo 8 meses después. El actor ha descrito esta unión como un “error” y se especuló que él la maltrataba. Estas afirmaciones resurgieron con la participación del histrión en ‘La casa de los famosos México 2025’.

El conductor Pepe Suárez, quien fue novio de Karla antes de casarse con Alexis, contó hace algunas semanas que, presuntamente, la fallecida Álvarez le contó haber sido víctima de maltrato por parte del actor.

“Yo fui novio de Karla Álvarez antes que Alexis. Conmigo no se casó, no se casó porque no acepté la propuesta. Pero la tuve como invitada en Los Ángeles en alguna ocasión, y me platicó... ella me contó la historia que había tenido”, relató.

Luisa Fernanda

Alexis y Luisa Fernanda, la exintegrante de Garibaldi, tuvieron una relación de cuatro años. Nunca se casaron. Se especuló que habían terminado por una infidelidad por parte de la cantante, algo que esta última ha negado.

Patricia Díaz

La actriz Patricia Díaz y Alexis Ayala tuvieron un noviazgo a principios de los 2000. Terminaron en 2005. En una entrevista posterior, Alexis comentó que estaba muy enamorado de la modelo. Sin embargo, se desgastó con el tiempo y se quedaron juntos “más tiempo del que debieron”.

Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras y Alexis Ayala iniciaron una relación en el año 2006. La diferencia de edad entre ellos era de 20 años, por lo que su romance fue muy mediático. Terminaron en 2009 y actualmente mantienen una amistad.

Fernanda López

Un año después de terminar con Ana Brenda Contreras, Alexis Ayala inició un noviazgo con Fernanda López. En 2012, tuvieron una hija. Dos años después, se casaron en Acapulco. Se separaron de manera amistosa en 2021.

Checa: Itatí Cantoral recuerda su romance con Alexis Ayala: ¿La dejó plantada en el altar? Esto reveló la actriz

¿Cómo fue la historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

La historia entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comenzó en 2021, cuando ambos coincidieron en la telenovela ‘Si nos dejan’. Tras convivir por un tiempo, iniciaron un romance. Según el propio Alexis, se sintió atraído por su belleza y personalidad, por lo que se acercó a ella con una dona, dando comienzo así a su relación.

En 2023, sorprendieron a todos al casarse tanto por lo civil como por lo religioso. Su matrimonio ha sido muy comentado debido a la diferencia de edad. No obstante, ambos han demostrado estar felices y enamorados.

Cinthia ha sido el principal apoyo de Alexis en ‘La casa de los famosos México 2025’. Ha asistido a las galas y hasta lo defendió después de que Ninel lo tachara de ser un “violentador”.

En su momento, Aparicio admitió en entrevista para TVNotas que casarse con Alexis significó hacer grandes cambios en su vida. No obstante, aseguró que la comunicación ha sido clave para mantenerse juntos.

“Claro que hubo cosas que cambiaron después de casarnos. Por ejemplo, en mi caso no puedo estar quieta. Todo el tiempo quiero hacer algo. Alexis me dice: ‘¿No te puedes quedar acostada y ver una serie?’. Yo le digo: ‘¿Cómo? ¡Antes sí querías ir a todas partes y ahora no!’”, resaltó.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Redes sociales

¿Quién es Alexis Ayala, habitante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

David Alexis Ayala Padró, mejor conocido solo como Alexis Ayala

Aunque nació en Estados Unidos, el actor ha hecho su carrera en México y se considera mexicano.

Inició su carrera en 1989, con la telenovela ‘En peligro de muerte’.

Ha participado en varios proyectos reconocidos como ‘Los parientes pobres’, ‘Tres mujeres’, ‘Carita de Ángel’ y ‘Lo que la vida me robó’, entre otros.

En su momento, colaboró en ‘Solo para mujeres’.

Estuvo en ‘Hoy soy el chef’ junto a su esposa, Cinthia Aparicio.

Actualmente está en ‘La casa de los famosos México 2025’.

Mira: Alexis Ayala en La casa de los famosos México: Revelan cuánto ganaría el actor por semana en el reality