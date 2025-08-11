¿Esposa de Alexis Ayala se burla de Ninel Conde tras salvación del actor en La casa de los famosos México?

En la reciente gala de eliminación de La casa de los famosos México, el enfrentamiento entre Alexis Ayala y Ninel Conde se convirtió en tendencia nacional. Sin embargo, en redes consideraron que Ayala habría salido victorioso del posicionamiento por cómo le contestó a la integrante del cuarto ‘Día’. Incluso, ganó respaldo del público y hasta fue motivo de celebración por parte de su esposa, la actriz Cinthia Aparicio, quien le habría enviado una indirecta al ‘Bombón asesino’, tras la salvación de su marido.

¿Qué pasó entre Alexis Ayala y Ninel Conde en la gala de eliminación en La casa de los famosos México?

El domingo 10 de agosto durante el posicionamiento en La casa de los famosos México, Alexis Ayala (nominado) se mostró firme, enfrentando directamente a Ninel Conde y otros miembros del cuarto Día. Uno de los momentos más comentados fue cuando calificó a la actriz de “débil”, lo que habría provocado visibles gestos de molestia por parte de la cantante y actriz.

“No reflejes en mí tu debilidad… Lo único que vas a tener de mí será respeto, Ninel, porque estás donde estás porque eres inteligente, fuerte como artista, pero a veces débil como ser humano.” Las redes sociales estallaron, celebrando el temple de Alexis y la capacidad de responder sin caer en provocaciones.

Las redes sociales estallaron en apoyo al actor, con miles de usuarios aplaudiendo su claridad al expresarse y su valentía al enfrentarse a personajes considerados “intocables” dentro del reality, como Facundo y Conde.

La reacción de Alexis Ayala hizo enojar a Ninel Conde y encendió las redes sociales del reality.

¿Qué dijo Cinthia Aparicio, esposa de Alexis Ayala, sobre Ninel Conde después de su salvación en La casa de los famosos México’?

La salvación de Alexis Ayala en La casa de los famosos México no pasó desapercibida para su esposa, Cinthia Aparicio, quien se ha mantenido como una de sus principales defensoras.

Ahora, Aparicio publicó en sus historias de Instagram un video que fue considerado como una indirecta o bien ‘burla’ por parte de algunos internautas. En este aparece su Alexis Ayala bailando el mayor éxito musical de Ninel Conde: “Bombón asesino”, acompañado por el mensaje: “Esta semana no, bombón”.

El clip rápidamente se viralizó, generando miles de reacciones entre los seguidores del programa. La publicación fue interpretada como una burla directa hacia Conde, quien había impulsado la nominación de Ayala tras un conflicto entre él y la influencer Elaine Haro en el baño de ‘La casa’. Según Conde, la actitud del actor representaba un acto de violencia verbal.

Alexis Ayala IG y Ninel / IG: cinthiaparicio y redes sociales

¿Quién fue el segundo eliminado en La casa de los famosos México 2025?

Durante una semana clave en la competencia, los participantes nominados para abandonar La casa de los famosos México fueron Alexis Ayala, Priscila Valverde, Mar Contreras y Adrián Di Monte. Inicialmente, también se encontraba en riesgo Dalilah Polanco, pero logró asegurar su permanencia gracias a que le arrebató la salvación a Ninel Conde, una dinámica que le permitió evitar la eliminación.

De todos los nominados, Alexis Ayala fue el primero en regresar a ‘La casa’, dado que el público votó para que no fuera eliminado. Posteriormente, Mar Contreras fue la segunda salvada. De esta manera, la decisión final quedó entre Adrián Di Monte y Priscila Valverde. Finalmente, el público decidió que Adrián debía abandonar la casa, convirtiéndose así en el segundo eliminado de la temporada.

