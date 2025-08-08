La casa de los famosos México: Conductores de Sale el sol arremeten vs. Ninel Conde por pelea con Alexis Ayala

Ninel Conde generó polémica dentro de La casa de los famosos México por arremeter contra Alexis Ayala por, según ella, violentar a Elaine. La cantante fue duramente criticada por las conductoras del programa Sale el sol, quienes tacharon su actitud de “ridícula” y “exagerada”, esto, tras defender a Elaine Haro y acusar a Alexis de violencia en una dinámica. ¡Se fueron con todo contra ella!

¿Por qué Ninel Conde peleó con Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025?

En una actividad del programa, se eligió a cuatro habitantes para presionar botones en una máquina y crear un “enlace”. Cuando fue el turno de Alexis Ayala y Ninel Conde, el actor se apresuró a llegar a la máquina y le dijo a Elaine Haro “Quítate” lo que incomodó a Ninel.

Conde lo confrontó por considerar que su actitud fue agresiva y le pidió que actuara con cortesía hacia las mujeres. Ayala se defendió diciendo que actuó impulsivamente por la emoción del juego y recalcó que normalmente es una persona respetuosa.

La tensión provocó que Ninel se desconcentrara, resultando en un fallo en la dinámica. A pesar de que Alexis intentó calmar la situación, Ninel prefirió hablar luego en privado y se retiró visiblemente afectada. Más tarde, fue consolada por sus compañeros. Por su parte, Ayala aseguró ante otros participantes que no había hecho nada malo y que Ninel estaba exagerando. El incidente se volvió viral, dividiendo opiniones en redes sociales.

Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una discusión durante la prueba de conectados / Captura de pantalla

¿Qué dijeron en Sale el sol de la pelea de Ninel Conde con Alexis Ayala en La casa de los famosos México

Para Joanna Vega-Biestro, conductora de Sale el Sol, la postura de Ninel Conde contra Alexis Ayala no tiene sustento. Durante la transmisión del matutino, Vega-Biestro recordó que varios compañeros del reality intentaron hablar con Conde para explicarle que no hubo mala intención, pero ella se negó a escuchar otras versiones.

“Leonel y Shiky intentaron calmarla, Facundo le dijo que Alexis es un caballero… pero Ninel no quiso oír. Lanzó una acusación sin fundamentos”, dijo Joanna.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante comentó: “En un juego, con cámaras por todos lados, decir ‘quítate’ no es violencia. ¿No crees que estás exagerando, Ninel?”

Los conductores señalaron varias actitudes recientes de Ninel que, según ellas, contradicen su supuesto compromiso con la causa feminista. Vega-Biestro fue tajante: “Si vas a usar esa bandera, úsala bien. ¿Por qué la otra noche le pintas el dedo a una mujer? Está clarísimo que sólo busca protagonismo”.

Ana María Alvarado se sumó a las críticas: “Que no sea ridícula. Ninel quiere hablar en privado con Alexis, pero esto es un reality, todo se va a saber. Está exagerando y sólo quiere oír lo que le conviene para sentirse validada.”

Incluso hicieron referencia al pasado de Conde como víctima de violencia: “Lamento su pasado, pero no puede usarlo para interpretar cada situación como un ataque”, dijo Alvarado.

El programa ‘Sale el sol’ enfrentaría una tremenda demanda millonaria / IG

¿Qué opinan en redes de la pelea de Ninel Conde y Alexis Ayala dentro de La casa de los famosos México?

Tras la emisión del programa, las declaraciones de los conductores se viralizaron rápidamente en redes sociales. Usuarios se dividieron entre quienes aplauden la postura de Ninel por visibilizar el lenguaje violento y quienes creen que su reacción fue desproporcionada y oportunista.



“Es increíble cómo muchas veces se banaliza una causa tan importante como el feminismo. No todo es violencia”, escribió un usuario en X.

Otros, en cambio, defendieron a la cantante: “Por fin alguien habla del lenguaje agresivo que normalizamos. Bien por Ninel”.

En medio de las críticas, el equipo de Ninel Conde no ha emitido aún una respuesta oficial fuera del programa.

