Papá de conductora de ‘Sale el sol’ hospitalizado de emergencia; lo anuncian en plena transmisión en vivo

A poco más de un mes de la muerte del padre de Joanna Vega-Biestro, se revela que otra conductora de ‘Sale el sol’ está pasando por momentos familiares difíciles. Se trata de Gaby Ramírez. Su padre fue hospitalizado de emergencia. Esto es lo que se sabe.

Gaby Ramírez / Redes sociales

Lee: Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol en vivo por tragedia familiar: “Sufrí”

¿Qué le pasó al papá de Gaby Ramírez, conductora de ‘Sale el sol’?

Durante la transmisión de hoy, 22 de diciembre de ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el padre de Gaby Ramírez había sido hospitalizado hace algunos días. Contó que ‘Papá oso’, como ella le dice de cariño, se sometió a dos cirugías.

“Esta semana, nuestra querida Gaby pasó por momentos muy complicados porque su papá, ‘Papá oso’, estuvo hospitalizado y nos da mucho gusto compartir que ‘Papá oso’ se encuentra bien luego de dos cirugías”, expresó.

Posteriormente, llamaron a la propia Gaby para que diera más detalles de lo sucedido. La conductora relató que su familia estaba de visita en la Ciudad de México cuando su papá comenzó a sentirse mal. Rápidamente lo llevaron al hospital, donde les confirmaron que el señor estaba en riesgo de sufrir un infarto.

“Fue una semana muy complicada, de mucha angustia, de pedir a Dios porque fue de la nada. Vinieron a visitarme y un domingo, de repente, mi papá se empezó a sentir mal. Dijimos: ‘eso no es normal’. Estuvo a punto de darle un infarto. Nos movimos y llegamos a tiempo. Lo tuvieron que operar”, puntualizó.

Mencionó que su progenitor se sometió a dos cateterismos, algo que preocupó mucho a la familia, pues temían por su vida.

No te pierdas: Tras salir de Venga la alegría, ahora despiden a querido conductor de Sale el sol ¿Se va a la competencia?

¿Cuál es el estado de salud del papá de Gaby Ramírez tras la hospitalización?

Gaby Ramírez reiteró que su padre salió “muy bien” de sus intervenciones y este lunes 22 de diciembre será dado de alta. De acuerdo con la presentadora, el señor está muy activo, casi como un “adolescente de 15 años”.

Para finalizar, agradeció el apoyo de sus fans y colegas, principalmente de Joanna Vega-Biestro, quien la acompañó en todo momento pese a que sigue de luto.

“Me dieron su apoyo. Sus mensajes me ayudaron muchísimo. Mi semblante ya es otro. Esta semana estuve muy triste. No la pasé muy bien… Mi papá es lo mejor de mi vida. Mi Joanna también estuvo en estos momentos conmigo, dándome fuerza, a pesar de que tú también lo necesitas todos los días”, finalizó.

Gaby Ramírez / Redes sociales

¿Quién es Gaby Ramírez, conductora de ‘Sale el sol’?

Gaby Ramírez es una conductora de televisión y actriz originaria de Monterrey

Nació el 14 de enero de 1990. Tiene 35 años.

Comenzó su carrera conduciendo algunos programas infantiles en su natal Monterrey.

Su debut oficial fue en 2006, cuando colaboró en el programa ‘Acábatelo’.

Estuvo en algunos programas como Mitad y mitad, La pareja ideal, Venga la alegría.

Hace poco condujo ‘Enamorándonos’ y actualmente está en ‘Sale el sol’.

Mira: Conductora de ‘Sale el Sol’ acusa robo en vivo y desata polémica: “Aquí me robaron los documentos”