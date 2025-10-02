Joanna Vega-Biestro y Gaby Ramírez protagonizan ‘discusión’ en vivo durante Sale el sol: “Nadie te quiere”

Un momento tenso se vivió la mañana de este jueves en el matutino Sale el sol, cuando las conductoras Joanna Vega-Biestro y Gaby Ramírez protagonizaron un incómodo enfrentamiento en plena transmisión en vivo. Todo ocurrió durante una de las dinámicas del programa, donde el debate sobre estereotipos de género derivó en una serie de comentarios que incomodaron a los presentes. ¿Qué pasó entre las conductoras del programa?

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro que hizo molestar a Gaby Ramírez en el programa Sale el sol?

La tensión surgió durante la sección Contra las cuerdas, conducida por Ana María Alvarado en Sale el sol, en la que los conductores del programa suelen discutir temas sociales desde distintas perspectivas. En esta ocasión, el tema fue: ¿Las mujeres son más criticadas que los hombres por no tener hijos?

Joanna Vega-Biestro fue clara en su postura y señaló que, socialmente, las mujeres enfrentan mayor presión que los hombres respecto a su decisión de no tener pareja o hijos. Para ejemplificarlo, mencionó a sus compañeros:

“ A una mujer que no tiene pareja porque no ha encontrado, porque no quiere y porque quiere su soledad y no tiene hijos, la tachan de amargada ”, dijo.

Luego agregó un comentario que alzó la polémica:

“Aquí tienes la prueba, a Gaby la señalan de ‘tóxica’, de ‘por eso nadie te quiere’, mientras a Mau (Mauricio Mancera) le dicen ‘qué chistoso’” Joanna Vega-Biestro

Fue justo este último comentario el que detonó la incomodidad de Gaby Ramírez, quien de inmediato respondió, visiblemente sorprendida.

¿Cómo reaccionó Gaby Ramírez a la crítica de Joanna Vega-Biestro en Sale el sol?

La conductora de Sale el sol, Gaby Ramírez, incómoda ante la mención, reaccionó cuestionando directamente a Vega Biestro: “¿Quién me señala? O sea, ¿tú?”. Ante esta pregunta, la periodista de espectáculos dijo: “No”.

Rafa Serdán intervino para explicar que Joanna solo citaba percepciones comunes: “Lo que dice Joanna es que justo hay comentarios de eso”. A lo que Gaby respondió tajante: “ No, a mí no me han llegado ”.

El momento escaló aún más cuando Joanna sugirió que esos señalamientos podrían incluirse en otra sección del programa llamada Sin Yolanda, lo que provocó una reacción aún más fuerte.

“A mí no me metas en tus pensamientos personales”, dijo el conductor Baby. Y Gaby finalizó diciendo:

“A mí no me metas en tus cosas oscuras que piensas de mí”. Gaby Ramírez

Fue entonces cuando Ana María Alvarado decidió continuar con la dinámica para evitar que el conflicto creciera y llegara más lejos.

