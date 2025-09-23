Joanna Vega-Biestro explota vs. productora de La casa de los famosos México tras ¿error en salida de Guana?

La octava gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’ fue una de las más polémicas. Y es que los fans detectaron muchos errores durante la emisión, incluyendo una equivocación mientras ‘el Guana’ y Shiky estaban en el famoso carrusel de eliminación. Tras esto, Joanna Vega-Biestro ventila al programa y arremete contra Rosa María Noguerón, quien produce el reality.

¿Cuál fue el error que se cometió durante la eliminación de ‘Guana’ en ‘La casa de los famosos México 2025’?

‘El Guana’ y Shiky entraron al carrusel que daría a conocer quién era el octavo eliminado de ‘La casa de los famosos México’. En algún punto, tanto los habitantes como el público captaron que el único que estaba era Shiky, lo que causó mucha confusión.

Aparentemente, la producción notó este error, pues ya después apareció ‘Guana’ por unos segundos. Luego de más incertidumbre, se reveló que el expulsado era el presentador de ‘Me caigo de risa’.

Esta no habría sido la presunta única equivocación. Cuando ‘Guana’ y Aldo de Nigris subieron al ‘Elevador del destino’, la Jefa estuvo a punto de equivocarse en la asignación de puntos. Si bien al final no sucedió, la polémica se desató en redes sociales, asegurando que presuntamente intentaban “meter mano negra” en la dinámica.

Pese a todo, la expulsión de ‘Guana’ fue muy celebrada en redes sociales, pues muchos lo consideran un “traidor” por “dejar de lado” al team Noche y después nominar a los que quedan del team día.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre los errores de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En un encuentro con la prensa, Joanna Vega-Biestro, conductora de ‘Sale el sol’, se dijo muy molesta por todos los “errores” que se han vivido en ‘La casa’ y responsabilizó directamente a Rosa María Noguerón, productora de La casa de los famosos México.

De acuerdo con la presentadora, esta clase de equivocaciones solo perjudica a los habitantes restantes de ‘La casa’, por lo que le exigió ser más precavida.

Asimismo, sugirió que ya no la invitan a las galas del programa debido a las opiniones que ha dado sobre algunos participantes.

“Son errores, pero no sé qué le está pasando a la producción. Para que, con más ganas, no me inviten, que lo único que están haciendo es perjudicar a los habitantes, porque se están equivocando ellos afuera, entonces, le quieren echar carrilla a los que están adentro y no es su culpa, la verdad” Joanna Vega-Biestro

Hasta el momento, Rosa María Nogueron no se ha pronunciado sobre estas declaraciones. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Joanna hace comentarios sobre el reality o sus habitantes.

En su momento, se solidarizó con Mariana Botas cuando esta se mantuvo firme sobre su opinión acerca de la presunta agresividad de Alexis Ayala.

¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Durante la gala del 22 de septiembre de ‘La casa de los famosos México 2025’, se realizó una dinámica para seleccionar al primer finalista. Los habitantes tenían que escoger un cofre. Uno de dichos cofres contenía un boleto dorado.

Tras mucha tensión, la primera finalista fue Mar Contreras. Se desconoce cuál será el método para escoger a los otros cuatro participantes que estarán en la gran final. Recordemos que las celebridades que quedan son:

Alexis Ayala

Shiky

Abelito

Aldo de Nigris

Aarón Mercury

Dalilah Polanco

