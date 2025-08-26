Adrián Marcelo revela supuesto sueldo de Joanna Vega-Biestro en ‘Sale el sol': ¿Cuánto gana la periodista?

Una nueva polémica sacude al mundo del entretenimiento mexicano, y esta vez tiene como protagonistas al polémico youtuber Adrián Marcelo y a la periodista Joanna Vega-Biestro. Todo comenzó con una entrevista donde Marcelo se burló públicamente del presunto sueldo de la conductora de Sale el sol, generando una ola de reacciones en redes sociales y una contundente respuesta de Vega-Biestro. ¿Cuánto gana presuntamente la conductora?

¿Cuál es el sueldo de la periodista Joanna Vega-Biestro, según Adrián Marcelo?

Durante una reciente entrevista con Laura Estrada (conductora y periodista mexicana), el youtuber Adrián Marcelo, conocido por su estilo sarcástico e irreverente, arremetió contra varios conductores de espectáculos, en particular contra Joanna Vega-Biestro, a quien señaló por ganar “solo 27 mil 500 pesos mensuales” como conductora del matutino Sale el sol.

“Joanna Vega-Biestro por 27 mil 500 pesos al mes se levanta a las no sé qué de la mañana a que la maquillen, a hacer corajes, a que te trate mal el Gustavo Adolfo [Infante] y la otra menopáusica, Ana María Alvarado” Adrián Marcelo

Además, se adjudicó el hecho de que comunicadores como ella tengan material para trabajar. “A todos esos comunicadores les digo ‘de nada’, al final de cuentas les hago hacer su trabajo (...) por más que lo hagan para odiarme o señalarme, no dejo de ser un medio para crecer sus redes sociales”, remató.

¿Qué respondió Joanna Vega-Biestro a las declaraciones del youtuber Adrián Marcelo?

Joanna Vega-Biestro, de 44 años, utilizó su cuenta de X para responder a las declaraciones de Adrián Marcelo, dejando claro que el dato sobre su sueldo fue erróneo y que más que molestia, lo que le provocó fue risa.

“Me da risa que diga que somos nosotros los que hablamos de él, cuando no deja de mencionarme” Joanna Vega-Biestro

Sobre el comentario del sueldo, Vega-Biestro respondió con ironía: “Que le pasen bien el dato, porque hasta para inventar hay que investigar bien”.

En tono burlón, también aprovechó para señalar que, a diferencia de ella, Adrián Marcelo abandonó el reality show, sugiriendo falta de carácter: “Y el que se salió del reality fue él, ¿no?”

¿Adrián Marcelo vs. Periodistas de Sale el sol? Así reaccionaron en redes

La polémica escaló rápidamente, no solo por la exposición pública del supuesto salario de Joanna Vega-Biestro, sino también por el tono misógino y despectivo utilizado por Adrián Marcelo al referirse a sus colegas, especialmente a Ana María Alvarado, a quien se refirió como “la menopáusica”.

En redes sociales, usuarios calificaron los comentarios de Marcelo como machistas, innecesarios y poco profesionales. Muchos criticaron que intente burlarse del esfuerzo de comunicadores con años de trayectoria, mientras él mismo ha sido señalado por actitudes polémicas durante su participación en televisión y redes.

En X, pudieron leerse comentarios como:



“Creo que Adrián Marcelo vive en un mundo desfasado. Muchos nos levantaríamos temprano por 27 mil al mes de lunes a viernes”,

“A ver si no lo obligan también a pedirle disculpas a ellas dos, ojalá que lo demanden” y,

“La única forma que consigue el esquizofrén*c* que lo volteen a ver es hablando mal de las mujeres y con lo ardido que esta con Gala, Arath y Mayito porque acabaron con él”.

Por ahora, Joanna Vega-Biestro se ha ganado el respaldo de muchos usuarios en redes por su respuesta.

