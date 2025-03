Joanna Vega-Biesto denuncia amenazas tras opinar sobre entrevista de Crista Montes con Adrián Marcelo

Tras haber sido mencionada en el comunicado que lanzó Crista Montes, mamá de Gala Montes, para defenderse de todos aquellos que la han criticado por su entrevista con Adrián Marcelo, Joanna Vega-Biestro responde y revela que ha recibido mensajes amenazantes.

Recordemos que la madre de la actriz y Vega-Biestro han protagonizado una guerra de dimes y diretes desde que se dio a conocer que la señora aceptó conversar con el influencer por una importante suma de dinero.

En su escrito, Crista habló sobre la contundente advertencia que le hizo a la presentadora y señaló que aún está a la espera de que muestre pruebas sobre las acusaciones que ha hecho en su contra.

Crista Montes

“Joanna, nunca te deseé la muerte y reconozco que el video se malinterpretó. Jamás debí mencionar a una persona que ya no está entre nosotros. Lo que traté de decir es que, cuando nos vamos de este mundo (me incluyó), somos lo que dejamos en las personas, lo que sobrevive como legado. Y sigo esperando que me muestres las pruebas del ‘jarrón de metal’ que mencionaste”